總統選舉人團、最高法院 都面臨改革

美國大選結束，總統選舉人團 (Electoral College) 制度、最高法院大法官 終身任期制，以及大選變成燒錢比誰多等現象，引發國內外批評聲浪，有些改革涉及修憲，門檻很高不易實現，卻是美國遲早須面對的課題。

美國選舉人團選總統，直接選舉變成間接選舉，全球獨一無二。候選人不靠普選票數決勝負，而是各州「贏者全拿」該州所有選舉人票，使各大州約半數選民的票變得無足輕重，譬如加州的共和黨選民雖投川普 ，都難改變該州54張選舉人票歸屬；德州民主黨選民投賀錦麗 ，也難改變該州40張選舉人票去向，紐約州28張選舉人票情況同樣，形同「廢票」，其實這違反「票票等值」的平等原則。

川普、賀錦麗極少或不到加州、紐約、德州等人口大州競選，競選廣告也不投或少投放這些州。反觀七個搖擺州決定總統大位歸屬，搖擺州內某些郡的人口僅數十萬人或更少，卻常決定該州是投紅(共和黨)或投藍(民主黨)，從而變成關鍵搖擺州中的更關鍵選民。大州選民感覺彷彿選舉離他們很遠，只能從媒體和網路看大選，川普和賀錦麗造訪賓州、喬治亞、北卡等近十次，大州選民被冷落，反映制度一大缺點。

加州、德州和紐約等大州人口合占全美逾三分之一，但紅藍意向已定，選舉人票歸屬毫無懸念，反而關鍵搖擺州選民在決定大選勝負，多少是選舉人團制扭曲的結果。扭曲也包括全美得票數少，反而當選總統，川普2016年全美普選得票比喜萊莉‧柯林頓少287萬餘票，卻因選舉人票占多數而贏得選舉，變少數總統，今年大選川普迄今獲7460萬多票，淨贏賀錦麗374萬，橫掃七個搖擺州，目前以312張比226張選舉人票狂勝賀錦麗，未出現2016年靠選舉人團投票推翻大選結果的情況。

選舉人團制是建國初期因照顧各州自治和利益而設計的，200多年後因客觀條件改變，已是過時有悖全球民主普選潮流的制度，但修憲須有國會兩院或三分之二各州參眾議會提議，再由四分之三州的州議會或全體州民複決批准，門檻極高。美國上次修憲是1972年停止性別歧視的平等權利修正案，最後未獲四分之三州議會批准，想修憲改變選舉人團制，極為不易。

川普勝選後，共和黨未雨綢繆勸說保守派大法官湯瑪斯、艾里托退休，趁川普第二任、共和黨掌握參院多數，提名年輕保守派大法官繼任，以長期保有與自由派呈六比三的多數。民主黨則醞釀趁明年元月拜登交權前，勸退健康不佳的薩多馬友，趁該黨還掌握參院微弱多數，替換年輕的自由派大法官，避免未來保守派優勢變成七比二。兩黨都打政治算盤，主因在聯邦最高法院掌理釋憲，地位重要，大法官終身職長期影響三權分立運作，成兩黨必爭的場域。

最高法院裁決川普可享部分總統豁免權，拜登7月間宣布不連任後，曾提議修憲納入任何人不得凌駕法律條文、立法限制大法官任期為18年，不再是終身制；總統每兩年任命一名大法官，以減少大法官一生占位影響政治的機會，並制定大法官操守規範，迴避利益衝突。

民調顯示，六成民眾不滿最高法院，保守派大法官湯瑪斯接受逾400萬元禮物和招待，仍可霸位不退。拜登修憲建議，意在避免特定政黨長期壟斷，目前共和黨雖占上風，未來說不定民主黨占上風，兩黨不能因眼前政治利益而遷就現實，讓不合理制度拖延。

此外，賀錦麗燒錢逾14億元競選和廣告，川普略少，大選成了比募款的金錢遊戲，讓富豪巨賈有機會操弄政治，也應是改革目標。民主和金錢無法完全切割，但總統大選花費再創新高，趨勢須遏止矯正，避免美國民主成為比金錢的遊戲。