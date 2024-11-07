川普勝選大滿貫 完全執政爭議浮現

美國總統及國會參、眾兩院改選出現「紅色浪潮」，川普 開票一路領先，七大搖擺州的得票率比2020年出戰拜登 時增長二至三個百分點，讓賀錦麗 馬失前蹄敗北。川普再次贏得總統大位，共和黨在國會參、眾兩院也大有斬獲，將取得兩院中至少其中一院的主導權，川普率共和黨「完全執政」，被起訴定罪、婦女墮胎權被推翻等都未妨礙他重返白宮，反而靠經濟、反移民等議題贏得優勢，美國徹底向右轉，影響未來四年內政，政治漣漪效應也將擴散全球。

川普創造了幾項歷史：首個被定34項重罪的總統候選人、競選期間險被暗殺兩次、被國會彈劾過，四大刑案還有三件等開審；首次競選連任失敗，第三次競選總統成功，都刷新歷史。川爺果然是最具爭議的總統，多數選民選他，無論喜不喜歡都須接受和尊重，不重演2021年毫無證據指控選舉作弊的惡劣歷史。

從開票過程看，川普在喬治亞、北卡、賓州、密西根、威斯康辛等戰場州，得票率都比四年前對戰拜登時為高，是致勝關鍵，賀錦麗苦苦追趕不上；參、眾院席數共和黨也一路領先，選民想換黨輪流執政，民主黨不敗也難。

NBC出口民調，選民重視的議題是民主(占34%)、經濟(31%)、墮胎權(14%)，川普在經濟、移民的主張分獲78%、85%認同，遠勝賀錦麗，婦女墮胎權議題被淡化，是川勝賀敗和紅色浪潮興起主因。多數選民顯然不在乎川普有汙點，甚至認為民主黨主導司法迫害，因此「還川普公道」，讓中共或歐洲民主國家，嘲笑美國民主制度失敗，譏諷選民判斷力。

即使川普的多位前幕僚批評他不適任，前參謀首長聯席會主席密利上將指川普是「這個國家最危險的人」，逾百位歷史學者評價川普是史上最差總統，選民根本不在乎，「智識菁英」不敵「草根民主」或「川普式民粹」，繼東歐、南美選出爭議性領導人後，美國跟進，對全球民主是不小打擊。

選後首個難題，是紐約州法官如何就封口費34項重罪量刑，既無先例可循，是法官無限期延後量刑，不了了之，或判刑再讓拜登特赦川普，或總統能否特赦各州刑案或自己，如爭議延燒聯邦最高法院，有利川普。三件刑案應不會審了，川普可免牢獄之災。

美國政治鐘擺四年後，終於又擺向右方，賀錦麗開高走低，雖擔任四年副總統，但歷練和個人條件不足，匆忙接棒拜登上陣，幾場媒體專訪讓選民質疑領導人氣質、執政能力缺陷，中間立場和多數男性選民不挺，寧願忍受川普乖張任性，美國盼望首位女性少數族裔總統時機未成熟，民主超級大國有其保守一面。

川普承諾全面實施中國貨新關稅，通膨是否再起，為富人和企業減稅，國庫收入減少，赤字更增、國債續增。他習慣半夜不睡發推文，明年就任時79歲高齡，成史上最高齡總統，競選期間多次言行失常，嗜吃速食和肥胖，一直未公布健康報告，四年任期健康如何，同樣受關注。

川普當選，美國會完蛋嗎？川普言行都缺乏民主素質，他壓制詆毀批評聲音，但美國民主制度健全、權力有制衡，即使掌控國會和聯邦最高法院，獨裁的牽制仍多。

川普常以強人自居，再次執政可能大好大壞，他第二任期可能準備充分，是朝正向或負向發展未知。盟邦和對手如中俄伊朗都應害怕，卻有機會利用他的弱點，中共稱他「川建國」有其道理。

世界會變更危險嗎？川普出爾反爾喜怒無常，使盟邦和獨裁者窮於應對，他曾下令斬首伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼，上任後伊朗、哈瑪斯、真主黨甚至北京都須戒慎提防，烏克蘭、台灣或台積電都可能遇險，北約盟邦正尋找應對方案，彼此關係可能生變。即使川普當選有損美國形象，各國政府卻綁緊安全帶，準備再次迎接他帶來的衝擊和震盪。