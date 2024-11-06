美國大選落幕 未來仍有三大挑戰

美國大選5日投開票，本文截稿時結果尚未揭曉。美國今年須通過三大關，焦點都在川普 ：大選能否順利落幕、川普如帶動「紅色浪潮」勝選，並拿下國會兩院控制權，第二任期是否「瘋狂」，如何節制他濫用權力？反之，川普如敗選，是否挑起血腥暴亂？「當選過關，落選被關」，川普如敗選，他的封口費案34項重罪將面臨判刑，其他三大刑事案開審，全美震盪，就看拜登卸任前或賀錦麗就職後是否特赦他，可能成民主黨 新難題。

無論川普勝敗，美國都面臨嚴酷挑戰。美國從未像現在這樣分裂、群體對立、劍拔弩張、爭議充斥；當然，民主黨激進極左路線也須負部分責任。民調指川普勝出的可能性存在，共和黨 拿下國會兩院控制權也並非不可能，如出現紅色(共和黨代表色)浪潮，美國將呈現什麼風貌，世界將戰慄，川普帶來的巨變遠超過賀錦麗。

民調指民主黨選民的熱情較共和黨高約11%，民主黨用賀錦麗民調漸輸川普，可能刺激選民危機感，而達到催票效果；而川普在一些議題的態度也讓部分共和黨傳統選民放棄投票，兩項因素交錯將影響勝負。

選前不少民調指共和黨將奪回參院控制權，眾院如也維持多數，就將掌控參、眾兩院，加上川普如也勝選，共和黨控制白宮、國會和聯邦最高法院，「完全執政」百年罕見。「川普之變」將如何改變美國，對美國或世界是福是禍，都待定奪。

而白宮大位如由賀錦麗奪得，少數族裔首位女總統將創歷史，只是國會至少一院若掌握共和黨之手，賀的權力將受到國會和最高法院制衡，情況和選前相似。而川普如敗選，封口費34項重罪判刑加上三大刑事案近60項罪名開審，除非他被特赦，政壇動盪難免。

川普如勝選固將消弭暴亂疑慮，明年元月20日就職，強烈報復意識可能使第二任期變「復仇狂人」和獨裁總統。他不斷讚美普亭、習近平和金正恩等獨裁領導人，羨慕有不受節制大權，反覆強調報復對他不利的國會議員、檢察官或企業人士。多位大企業CEO選前表忠示好，問題是美國是法治國家，不是獨裁人治，總統無權憑個人好惡指揮檢察官辦案，川普五年前高喊把喜萊莉‧柯林頓關起來，就任總統後卻難動她一根汗毛，煽動選民和現實有巨大落差。

川普讓共和黨名存實亡，百年老黨被綁架，傳統家族如布希、穆考斯基、錢尼和羅穆尼等靠邊站，麥康諾等大老再無約束川普實力，川普如完全執政，表面看共和黨將振興壯大，實則徹底變「川普黨」，副手范斯可能繼承MAGA路線，影響深遠。

川普無連任壓力後，如何改變美國難料。他承諾就職24或48小時內停止俄烏戰爭、大肆逮捕遣返非法移民、對中國貨全面徵收新關稅、對台灣收保護費、北約和日韓等盟邦面臨增加軍費新壓力。遣返1100萬非法移民每年花費逾880億元，錢從哪裡來，根本難達成，將引發人道、缺工等災難；共和黨如要廢歐記健保，將重擊2100多萬民眾權益，衝突和混亂難以想像。

川普強調前一任期許多幕僚「不忠」，比敵人還可怕，如有第二任期可能任用一群唯命是從的幕僚，無法節制他自認有至高無上權力，寄望聯邦最高法院或民主黨制衡都有問題，美國分裂將擴大。紐約時報說，川普當選會讓中國再度偉大，川賀對中國都屬鷹派，俄羅斯最可能獲利。

媒體在川普指控「假新聞」攻擊下，漸失去監督功能和公信力，選前多家媒體迴避背書，資本家向權力和商業利益妥協，監督政府的「第四權」是否已進加護病房？深值擔憂。

川普有某種個人魅力(chrisma)，但只迷住特定價值觀的川粉；賀錦麗動能先盛後衰、條件不足，中間選民傾力阻止川普，匯聚反川力量，如無法阻止川普重返白宮，美國內政外交將面臨大震盪，未來四年華盛頓政壇可能天天有驚奇震盪，所有難題都待開票結果決定方向。