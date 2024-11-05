今天投票選總統 股市反映矛盾現狀

今天是總統大選投票日；選前各主要預測模型顯示，民主黨候選人賀錦麗 與共和黨候選人川普 勢均力敵，結果只能開票才知道；不過，股市則反映了矛盾現狀。

最後階段的民調情況仍然膠著，例如統計學者西爾佛(Nate Silver)雖說，直覺告訴他，川普會贏，但賀川雙方的民調十分接近，由10月初至今，一直處於「擲硬幣」(toss-up)的狀態；他甚至說，任何預測誰勝誰負的人，都不值得相信。紐時最新民調也顯示，雙方在四個搖擺州(賓州、密西根、威斯康辛和內華達)的差距，都少於1個百分點。「經濟學人」的模型則顯示，賀錦麗上周在賓州、密州、以及威州略有起色，因此追上川普，造成雙方目前50%對50%的平手。

從股市看，美股三大指數，過去一個月屢創新高。史坦普500指數上月18日創下5878點的史上新高，預計年底前可達6100點。道指也在同一天創下4萬3325點新高，預計年底前可達4萬4000點。以科技股為主的那指，則在10月29日創下1萬8785點新高。這樣的好表現發生在現任的拜登 政府，但華爾街一些分析師和投資人卻認為，三大指數屢創新高，反映出股市已把票投給川普，因為市場認為他比賀錦麗更能處理經濟問題，因此在選前才會出現屢創新高的聲勢。

上市五大科技公司(蘋果、谷歌、臉書、微軟和亞馬遜)第三季財報，「五巨頭」全都顯示，收入和獲利都超過預期，雖然其中三公司的股價在財報後下跌，但各巨頭在網上廣告和雲端服務都有超預期的表現；更重要的是，各巨頭對人工智慧(AI)基建繼續進行巨額投資，讓「AI革命」得以繼續發展；「AI熱潮」是當前股市的支柱，只要AI科技繼續發展，美股就能維持擴張和繁榮。輝達將於本月20日財報，由於科技巨頭繼續對AI投資，而輝達又是這些投資的最大得益者，因此華爾街看好輝達財報，預期谷歌、臉書、微軟和亞馬遜對輝達的AI晶片需求，只會增加不會減少。

過去數天公布的經濟數據顯示，美國經濟領先七大工業國(G7)，例如9月就業報告顯示，失業率仍處於4.1%的低水準；又如10月個人消費開支(PCE)顯示，通膨已下跌至2.1%，實際上已與聯準會所定的2%標準看齊；再如第三季GDP為2.8%(G7中最佳)，顯示美國經濟已達「軟著陸」，完全沒有2021和2022兩年對經濟衰退的憂慮。經濟與股市息息相關，經濟好景，對股市有利；股市牛氣沖天雖是拜登政府任內的表現，但華爾街一些大銀行和知名投資人(例如Stanley Druckenmiller)認為，這與預期川普勝利有關；如果華爾街預期賀錦麗勝出，股市就不一定會有這樣的表現。

部分投資者(也是選民)相信，川普比拜登和賀錦麗更能處理經濟問題，他的經濟政策更有利美國發展。但這可能只是川普支持者的一廂情願想法，因為經濟學者(包括為賀錦麗背書的21名諾貝爾經濟獎得主)大都認為，拜登政府的經濟政策，造就了美國當前的經濟繁榮和軟著陸，而川普在選舉中提出的經濟政策，卻可能為美國帶來巨大危險。

川普提出要向所有進口產品徴收20%的關稅，對中國產品徵收60%的關稅，對從墨西哥進口的汽車徵收100%、甚至200%的關稅；這種關稅措施，勢必導致通膨升高，破壞美國經濟。大通銀行指出，只要川普上臺後，實施他所說關稅的一半，第一年就會減少美國0.5%的GDP，並且導致1.5%至2%的通膨。如果通膨升高，聯準會不得不實行貨幣緊縮政策(例如升息)，川普隨之攻擊聯準會，甚至會撤聯準會主席鮑爾之職；備受攻擊的聯準會，獨立自主受到威脅，又必導致股市波動。

最諷刺的是，拜登政府的經濟政策是當前經濟繁榮的締造者，但部分選民對疫情期間暴升的物價耿耿於懷，對拜登和賀錦麗的經濟政策不買帳，卻寧可去相信可能帶來巨大破壞的川普。