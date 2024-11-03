不當「啞裔」 踴躍投票 華人舍我其誰

民主黨總統候選人賀錦麗在2024總統大選投票 日之前三天，以「為華人 創造安全繁榮的未來」為題，獨家投書世界日報，向華人社區拜票；這是她作為兩大黨之一的總統候選人，在競選進入最後關鍵時刻，唯一針對少數族裔群體的投書，足見華裔 選民在這場激烈的選舉中，已被總統候選人視為舉足輕重的關鍵角色。這次大選，兩位候選人選情如此接近，前所未見，華人透過自己神聖的一票，扮演關鍵少數的角色，此其時也。

賀錦麗的投書洋洋灑灑，是她專門鎖定華裔美國人的一次對話，也是向華裔選民的一次交心。美國歷史上首次有總統候選人，單獨針對華裔族群的政策說明與表態，意義重大。賀錦麗的投書，包括幾個重點：

其一，透過肯定華裔世世代代在塑造及鞏固美國故事的重要角色、自己中文名的由來以及投入公職以來與華人社區的緊密聯繫，試圖拉近與華人選民的距離；其二，誓言當選後將抵制對亞裔社區的仇外心理和為移民創造一條有尊嚴的合法入籍途徑，顯示她作為亞裔和非裔的混血兒，不僅對華裔當前的處境感同身受，也願意服務華裔，與華裔站在一起；其三，集中介紹了她的多項受華人關注的政策，以與她的對手、共和黨籍總統候選人川普相區隔。

華裔選民能獲得一個主要政黨總統候選人的特別關注，一方面反映了華人社區在過去數十年來茁壯成長，人口不斷增多，在各行各業卓然有成，聲量愈來愈大的事實，值得我們驕傲與自豪，這對曾被「賣豬仔」和經歷排華法案，乃至在新冠疫情爆發以來受到的種種歧視和攻擊的華人社區來說，一路走來，殊為不易；另一方面，我們也必須清醒認識到，華人的投票率仍低，參政議政的熱情仍不高，距離「關鍵少數」的地位還很遠，甚至還被與來自亞洲的其他少數族裔一起稱為「啞裔」；華人在美國社會地位的提高，需要我們共同努力去爭取。

投票選舉是民主制度的重要一環，選舉靠「兩票」，即選票和鈔票，沒人會逼你捐錢給候選人，但投票卻是你的舉手之勞；華人若想改變現狀，爭取自身利益，顯示自己的力量，獲得合理的資源分配，選票就是最強有力的工具。你不投，我不投，華人何日能出頭！

根據丕優研究中心(Pew Research Center)研究報告，在2020年至2024年四年間，亞裔合格選民人數及在所有合格選民中的占比大幅增加，預計今年將有1500萬亞裔有資格投票。儘管如此，這個比率卻僅占總合格選民的6.1%，仍然很低。再加上許多人不願投票，這就使得華人群體的影響力大打折扣。

投票率偏低的直接後果，便是導致候選人在當選後忽視華人社區的利益，政府在資源分配和預算上忽視華人的需求，作出決策時也很少徵求華人社區的意見。由於美國華人移民群體是各少數族裔群體增加最快者之一，倘若華人無論黨派，能團結起來，透過選票和捐款，要求候選人關注華人議題，我們的訴求並非不能達到。

上月底百人會與芝加哥大學發布的「華裔美國人現狀」報告顯示，美國三分之二的華裔至少每月都曾遭遇歧視，超過半數華裔表示曾經被人認為不是來自美國。而在購屋置產上受到的歧視，就是表現之一。為何多達20餘州公然通過或提出限制中國公民或中國企業購買土地或房地產的「外國人土地法」草案？為何有的州禁止中國公民入讀本地公立大學？這些嚴重破壞美國基本價值觀的法案和措施之所以大行其道，原因很簡單，就是華人的力量不夠大，聲音不夠響，使得一些政客可以肆無忌憚，無視華裔的存在。

今年的選舉至關重要，因為除了選舉總統外，還要選國會議員和各層級的地方官員和民意代表，更有直接攸關你的利益的地方法案需要你表態。你不投票，就表明你將你發聲的機會拱手相讓，甘心讓別人主宰你和你子孫的未來。選舉是一時的，但你的權益卻是永遠的。你鍾意的候選人可能不會當選，但你的選票的意義遠非如此。你或許覺得兩位總統候選人都不讓你滿意，但你或許可以「兩害相權取其輕」。11月5日投票日，務必投下你的神聖一票。