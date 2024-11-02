選民已有定見 選戰最後關頭靜待結果

總統大選投票日只剩三天之際，美國經濟自三年多高通膨後軟著陸，但外交與國家安全卻面臨前所未有的挑戰；下任總統必須面對多重危機挑戰，但民主黨賀錦麗 與共和黨川普 兩位總統候選人，何者勝任？

回答這個問題可能已來不及；因為，全美已有6000多萬人提前投票，按2020年投票人數1億5800多萬看，近一半選民已選好，他們認為可以主導美國未來四年走向的領袖。

投票前夕，多數經濟學者與聯準會官員都同意，美國經濟已軟著陸；商務部10月30日報告，今年第三季GDP成長率為2.8%，9月勞工就業強勁，通膨已自2022年8%降到今年9月2.4%，轉危為穩；距聯準會2%的法定通膨率，僅有一步之遙，表現可圈可點。下一任無論由誰入主白宮，都不會像2020年的拜登 ，必須承接川普留下的嚴峻經濟困境。

但整體經濟表現優異的現下氛圍，仍無法為民主黨賀錦麗加分。大多數選民對經濟仍不滿意，民調也顯示，選民多相信川普更有能力處理經濟。

各方對川普要提高關稅充滿憂心，擔心不但給美國物價帶來通膨，更讓國際經貿秩序勢大亂。川普支持者緩頰說，這是川普「美國優先」的手段，目的迫使對手坐上談判桌。外國企業若想避免關稅，就直接投資，在美國製造就業機會。

川普上一任拿關稅當武器，繼任的拜登政府非但沒有取消，反而更提高對中國的川普關稅；例如將鋼鐵和鋁關稅提高到25%。前不久，拜登政府更把中國電動車關稅提高到100%。可見兩黨都針對中國進口商品加稅，圍堵手段明顯。

在國防外交上，兩位候選人的立場各有擁護者。相對川普以美國為尊，視北約等盟邦如敝屣的「孤立主義」走向，賀錦麗或許算是個「國際主義者」，她大致遵循拜登的外交政策，沒有特出的見解。

賀錦麗說，拜登每項重大國防外交決定，她都曾與拜登總統共同決定；因此，賀錦麗應當知道俄國入侵烏克蘭的始末，以及美軍自阿富汗撤軍的決策過程；自然，她也了解去年10月哈瑪斯恐襲以色列的區域局勢，以及美國多次軍援以色列的決策。

此外，中國數次改變台灣海峽現狀的軍演，以及在南海與菲律賓對峙的區域局勢變化，賀錦麗也了然於胸；但過去三個月，賀錦麗作為總統候選人，外界仍不清楚她的中國政策與立場，也不清楚她可能的國安團隊成員。目前說法就是她會「拜規賀隨」，企圖讓外界放心。

這次總統選舉過程，出現幾項總統選舉史上罕見的變數；例如共和黨淪為川普黨；保守派大法官居絕對多數的最高法院竟然裁定，在煽動國會暴動案上，當時仍為總統的川普，可享部分刑事豁免權；此舉替未來任何輸不起，卻違法弄權的總統，清除了法律的障礙。此外，拜登因老邁表現堪慮，在眾人的逼宮下宣布退選，也反映了民主黨後繼無人的脆弱。賀錦麗匆促上陣，她並無重要政治經歷，又未經重大考驗，和川普的纏鬥開高走低，陷入苦戰。

無論如何，近半選民已做出抉擇；順利的話，下周此時就知道下任總統是誰。不同立場的選民分裂嚴重，無論誰選上，恐怕都會引發短期風暴。但我們深信，美國的民主體制，絕對可以承受任何選舉風暴。只是不知道，世界能否應對美國新總統可能帶來的衝擊與變化。