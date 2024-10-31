北韓烏克蘭參戰 中國反應慢半拍

北韓 萬餘士兵赴俄烏前線參戰一事，現在已經獲得俄朝雙方證實，北約盟國已威脅要予以強烈反擊，夾在其中最尷尬的是中國，不知道如何反應，但被邊緣化最厲害的，也是中國，可是中國的反應卻猶豫遲緩慢半拍。

俄羅斯 總統普亭 被問及北韓部隊存在俄羅斯時，並沒有否認，他表示，俄羅斯和北韓會在適當時候決定是否使用雙邊防務條約中的軍事援助，那是「我們自己的事」；北韓外務省儘管沒有承認出兵援俄，但聲明表示，如果真的有媒體所說的，是符合國際法規定的行為。

美國國防部長奧斯丁警告，北韓軍人在俄羅斯是「非常、非常嚴重」的升級，美國國防部已經表示，如果北韓加入俄羅斯的戰爭，華府將對烏克蘭使用美國武器方面不施加限制，換句話說，烏克蘭可以用美製長程武器直接攻擊俄羅斯腹地。

可是中國外交部發言人在24、25日連續兩天記者會被問到時，都說：「中方不瞭解有關情況」，實際上，中國並不樂見北韓參戰，因為這代表著烏戰的擴大，並可能導致朝鮮半島更加不穩定，可是卻對俄朝兩國無可奈何。

其實中朝間的隔閡早有端倪；2024年雖然為中朝建交75周年，兩國在4月宣布為中朝友好年，中國人大常委會委員長趙樂際也因此訪朝，但此後兩國官方媒體並未報導任何相關慶祝活動，這與2019年，兩國使館舉行慶祝宴會、北韓發行紀念郵票的熱絡情況，相對顯得低調和冷清。

俄朝密切互動，中國在意的有幾方面：其一是，中國愈來愈無法掌控北韓；普亭今年6月與金正恩簽署了全面戰略夥伴關係條約，第四條說：「如果一方遭受任何一個或幾個國家的武裝攻擊而陷入戰爭狀態，另一方將立即盡一切力量提供軍事和其他援助。」

可是早在63年前，中國與北韓就簽訂了《中朝友好合作互助條約》，其中第二條也規定了，在任何一國受到他國攻擊或意圖攻擊時，兩國將採取一切必要措施對締約的另一方進行軍事及其他範疇上的全力援助。

未來若有軍事衝突，北韓是否轉向俄羅斯要求介入?究竟俄羅斯是北韓的保護國？還是中國是北韓的保護國？在冷戰年代，中蘇是一家，但中蘇反目之後，與俄國結盟，意味著就是與中國為敵，1970年代的越南，就是例子，如今雖然中蘇關係雖好，但對失去對北韓的影響力，北京還是心中不悅。

其二是，半島緊張會加劇，中國無法掌控；過去中國控制了北韓絕大部分糧食、燃料的輸入，北韓的國際制裁，只有靠中國睜隻眼閉隻眼，才得以通融。通過掌控北韓，中國成了南韓主要爭取的外交對象。可是現在北韓成了俄羅斯新盟友，北韓派兵，換得了軍事科技與外匯，擺脫了中國的束縛，對於南韓來說，中國的外交價值也相對降低，最近朝韓緊張升高，北京毫無著力之處，赫然間，中國在朝鮮半島的作用，從主導地位，變成邊緣角色。

其三是，朝鮮半島周遭的結盟對抗加深，中國更無法掌握；冷戰期間，中蘇朝三角聯盟，對抗美日韓三角聯盟，此刻的中國並不希望重回，正因為如此，北京對加入俄朝聯盟，一直很有顧忌。

朝鮮半島危機與台海危機，雖有競合關係，半島危機升高，使美國在防衛台灣上備多力分，可是如果朝俄結盟，從而吸引美國在中國周邊的更多駐軍和部署盟軍，那也將對中國不利。

北韓是中國的血盟兄弟，中俄關係「上不封頂」，中國對雙方都不敢得罪，誠如美國戰略與國際研究中心(CSIS)朝鮮半島項目主席車維德(Victor Cha)所說的：「到目前為止，中國的反應處於癱瘓和無能之間，既缺乏政治意願，也缺乏政策智慧」，這話雖重，卻講得沒錯。