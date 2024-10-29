馬斯克押寶川普 插手政治引爭議

世界首富、特斯拉 等科技企業創辦人兼CEO馬斯克 ，投入逾1.3億元支持川普 ，他為川普站台，權與錢的結合是一場政治和企業豪賭。美國大企業向來政治中立，即使捐款偏好某政黨，CEO們卻迴避公開表態，馬斯克因私仇加商業利益，結合矽谷一群巨富力挺川普，反對民主黨，即使川普敗選，仍可能改變國會眾院結構，影響美國政治，馬斯克也引發正反不同評價。

特斯拉股價24日暴漲近22%，馬斯克身價單日猛增264億元，總值估逾2700億元，穩坐全球首富。他還擁有社交媒體X、SpaceX、星鏈Starlink、腦神經晶片Neuralink、人工智能xAI和隧道公司；在X平台擁1.53億粉絲，力挺川普能影響多少人投票未知，但企業CEO「不務正業」大搞政治，網上充滿特斯拉小股東對他不專注企業創新管理，影響股東權益的批評。馬斯克快意恩仇、四處樹敵，導致特斯拉「錢途」被打壓。

華爾街和矽谷富豪、好萊塢影視大牌名流紛紛背書賀錦麗或川普。「富比世」統計，賀錦麗獲約80位富豪支持，川普約50名富豪贊助，多數是私人捐款不用公司名義，企業股東和客戶包含各黨派，不能得罪政黨政客。微軟創辦人比爾·蓋茲就捐款5000萬元給賀錦麗，不代表微軟；股神巴菲特公開聲明，不背書任何候選人，即使他2016年大選票投喜萊莉‧柯林頓，2008、2012年也參加歐巴馬在白宮活動。

今年大選競爭太激烈，選情膠著，許多媒體迴避背書，也和候選人條件不足有關。亞馬遜創辦人貝佐斯收購華盛頓郵報後，今年起不再背書候選人，創36年來新例。而華裔黃馨祥(Patrick Soon-Shiong)擁有洛杉磯時報，阻止該報編輯部公開支持賀錦麗，導致多位編輯辭職抗議。

馬斯克反其道而行，重度介入挺川普再顛覆傳統，有兩大原因。一，其長子Xavier Musk，2022年滿18歲時變性，改名Vivian Wilson，宣布不想再和馬斯克有任何關係。老馬心碎憤怒，公開指「左派思想殺死了我的孩子」。他收購Twitter、反變性、憎恨自由派政策，兩年前開始捐款共和黨，將特斯拉、SpaceX和X總部搬離加州，遷往德州，捐款刊廣告攻擊民主黨跨性別政策和非法移民等議題。

二，民主黨嚴厲監管和高稅負等政策，頻對Facebook、谷歌、亞馬遜和蘋果等大企業調查，SpaceX發射計畫和特斯拉自駕技術受嚴格審查，馬斯克對政府效率不滿，思維和川普雷同，兩人都愛憎分明，他力挺川普不只個人喜好，而是長遠商業布局。

川普主張減稅、放鬆監管，對xAI、SpaceX、Tesla等有利。川普本不信減碳排放、反對電動車，馬斯克加入並說服後，改為力挺電動車。拜登辦電動車發展會議未邀馬斯克，川普將邀老馬加入政府效率委員會，但老馬要放棄多家非常賺錢的企業而棄商從政？如何避免利益衝突？他私下說，「如果川普選輸我就完蛋了！」

馬斯克是創新奇才，SpaceX回收火箭再利用降成本，太空旅行即將成真，Starlink領先全球衛星通訊，可轉軍用，效率輾壓政府。只是馬斯克大嘴巴、結交權貴，華爾街日報指普亭曾要求馬勿開放星鏈給台灣用，克里姆林宮否認，台灣卻深怕台海開戰對外通訊被切斷。

馬斯克在七大搖擺州每天抽出一名選民贈100萬元，鼓勵支持川普，司法部日前已警告他可能違法，但馬斯克不為所動，費城地區檢察官周一再要求法官禁止這項涉嫌違法的抽獎活動。

馬斯克南非出生，依憲法沒有競選總統資格，但企業CEO涉入政治太深，成了高風險、高回報豪賭，他和川普都有強大野心和行動力，究竟將帶來「破壞性創新」，或帶給美國和世界不可知後果，擔憂的不僅是特斯拉投資人而已。