搶購好市多金條 彰顯黃金的角色

現在去好市多 ，不再僅是衝著便宜的熱狗，好市多購物者正在搶購店內的1盎司金條，並在社群媒體上分享買到的金條照片，它的尺寸和巧克力棒相去不遠。一位Reddit用戶開玩笑地貼文指出：「這是好市多吸引顧客的最新方式：去買5美元的雞肉和1.5美元的熱狗，然後帶著金條結帳回家。」

這種現象，可以分別從個人層面與國際的宏觀面來解釋；雖然美國早在1971年就放棄金本位，但好市多黃金熱賣，證明了黃金不僅是一項投資 ，但也反映出對「真錢」的渴望。黃金在某種程度上是實體經濟的替代品：它是一種投資商品，也代表著可以信任的傳統貨幣角色。

好市多的「淘金熱」對消費者來說，格外有吸引力，因為過去幾年，他們看著通膨飆升至 9%，而美元卻失去了20%的購買力。

黃金突然受到歡迎，與消費者對貴金屬的信任有關。專家指出，黃金跨越國界，具有普世價值，並且得到高度認可，當投資人感到不安時，黃金往往會達到頂峰。

2020年由於新冠疫情爆發，全球央行採取緊急財政和貨幣政策，增加了貨幣供應量，金價 開始逐步走升。但一直到聯準會開始收縮流動性、利率上升、通膨放緩之後，金價才真正開始上漲，打破了利率和黃金走勢呈反比的教科書範例；同樣地，今年大部分時間黃金和美元同步走強，也與慣例不符。

因此問題就來了：誰在購買黃金？特別是自從價格超過2100美元公認的臨界點後，誰還在一直買進？最容易被想到的是全球中央銀行。它們在2022年和2023年大幅增加了外匯存底中黃金的占比。金條、金幣、ETF等投資需求似乎與去年持平，雖然黃金ETF的持有量略有上升，但仍低於去年同期的水平。珠寶需求似乎也不是罪魁禍首，世界黃金協會(WCC)表示，隨著價格上漲和中國經濟放緩，中國和印度的金飾需求急劇下降。

那麼到底誰在推動價格呢？有人說是主權財富基金一直在偷偷買進，也有人說是對沖基金操作槓桿追價。無論追逐利潤的買家是誰，卻已造成金價從2000美元飆升至2700美元的走勢。

當然，黃金也可能反映出對歐洲和中東的戰爭，以及美國總統選舉高度不確定性的事實。在當前流動性充沛的世界中，當投資人的資產負債表中現金太多時，黃金就成為另一種標的，未來黃金將更像是一種風險資產，而不再是避險資產。

另一個黃金受到追捧的原因與國際情勢有關。黃金的「完全避險」特性代表著它能超越經濟、政治和地緣政治發展，如今金價反映出中國和「中等強權」的上升，這是西方世界應該更加關注的趨勢。

外國央行持續購買黃金，雖是黃金走強的重要推手，但黃金買氣似乎不僅與許多人希望逐漸實現外匯儲備多元化、擺脫美元主導地位有關，而且還可能與替代美元為基礎的支付系統有關；美元支付系統大約80年來一直是國際架構的核心。

為什麼會發生這種情況？這與人們對美國管理全球秩序的信心普遍喪失，美國對於合作性多邊體系的興趣減弱，將貿易關稅和投資制裁武器化。

美國在80年前設計了Swift支付系統，一直是國際金融架構的核心。當俄羅斯因入侵烏克蘭於2022年被逐出系統後，俄羅斯創立了一個少數國家參與的貿易和支付替代系統。雖然效率低且成本高昂，但使得俄羅斯能夠繞過美元，並維持一套核心的國際經濟和金融關係。

這裡的利害關係不僅在於美元主導地位被削弱，還在於全球體系運作的逐漸改變。雖然沒有任何貨幣或支付系統能夠取代美元支付系統核心，而且外匯儲備多元化也存在實際限制，不過愈來愈多替代方式出現，愈來愈多國家對此感到興趣，而黃金正是替代方式之一。

隨著這股趨勢發展，可能會導致全球體系嚴重分裂，並削弱美元和美國金融體系的國際影響力，這是西方政府在金價高漲之際，應該更加關注的現象。