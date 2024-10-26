大選投票已啟動 雙方民調仍不分上下

賀錦麗（右）與川普（左）的選情陷入膠著。（美聯社）

選戰進入最後兩周，除非再有重大醜聞衝擊選情，否則到這個時候，就是民主共和兩黨雙方叫罵抹黑的口水戰。因為此時雙方總統候選人的主要政見，業已公諸於眾。選民若心有定見，對同樣的陳腔濫調早已無感，就等著最後結果。

許多選民已開始提前投票，尤其在搖擺州，無論是親自投票還是郵寄，都出現踴躍投票情況。佛羅里達大學選舉實驗室統計，本周已有超過3079萬人提前投票；其中，郵寄投票人數最多，可以看出新冠疫情改變了投票習慣。25州的政黨登記數據顯示，民主黨提前投票人數超過共和黨 選民，但共和黨選民的提早投票人數也超過2020年。看得出在投票動員吃過虧的共和黨，今年加緊催票。

目前有幾件事最值得關注，過去一周至少有六項調查顯示，賀錦麗 以些微優勢領先，川普 則在另外三項調查略有優勢。目前所有民調中，賀錦麗原本領先的動能已減緩，川普則逆勢上攻。在全國民調上，華爾街日報24日公布最新民調顯示，川普支持率47%，微幅領先賀錦麗的45%；相較賀錦麗，選民對川普的政見及過去表現看法較正面。賀錦麗8月全國性民調，還領先川普2個百分點，而在華爾街日報在10月19日至22日的民調，川普已經趕上(誤差範圍為正負2.5個百分點)。

自7月21日宣布接棒參選以來，賀錦麗對川普的領先優勢，在8月底達到高峰後，開始下降。顯然蜜月期已過， 副總統人選華茲對賀錦麗幫助有限，賀錦麗幾次媒體專訪不但沒加分，反而暴露她的能力有限，也凸顯幕後團隊操作的弱點。

稍具權威的FiveThirtyEight選舉預測，川普在100次選舉中獲勝51次，賀錦麗49次。政治分析師和統計學者席佛(Nate Silver)預測，川普對賀錦麗有52.8比46.9的優勢。席佛說，從未見過一場大選預測，「始終糾纏在50/50附近」；如果要直覺硬猜，將由川普勝出。

CNN首席民調師恩騰(Harry Enten)更語出驚人說，儘管目前各家民調顯示，兩人不分上下，但預測模式指出，這次大選「實際上可能會有一方有壓倒性的勝利。」並「 囊括多數選舉團人票」。恩騰說，這次大選勝利者，有六成機會得到超過300張選舉人票。

通常入主白宮至少要有270張選舉人票。恩騰的最新預測模式指出，在七個關鍵州，只要有一個州候選人實力被低估，在其他州的實力也會被低估。因此，被低估的候選人非常有可能一口氣拿下七個關鍵州的選舉人票，高票當選，例如2012年的歐巴馬與2016年的川普。

川普效應也可能反映在國會參眾議員選舉上；新的國會政黨消長可能出現史上最大變化。目前共和黨掌眾院，民主黨掌參院。各項民調顯示，兩院執政黨會在此次選舉同時翻轉；民主黨將可能自共和黨手中奪回眾院，而共和黨則可重掌參院，但國會參眾兩院將繼續在不同黨手中，持續分裂。

這個既翻轉又分裂的情況一旦成真，不僅是國會230多年來首次，同時會帶給新總統寸步難行的執政環境。除非新總統以壓倒性票數大勝，有強大民意為後盾，無懼國會掣肘，否則執政前兩年，將一事難成。

參院目前民主黨與獨立派有51席，共和黨有49席，34席進行改選。共和黨只要多得兩席，即可為參院多數黨。依目前川普日增的聲勢，迫使有些民主黨參議員得切割賀錦麗。

這次眾院435席將全數改選；共和黨目前以220席些微多數掌控，民主黨則有212席，3席空缺待補。民主黨若能守住不失分，再加5席，就能翻轉眾院，奪回眾院議長。2022年期中選舉，紅潮未現，民主黨大批新秀當選，逼得共和黨連損兩名眾議長，遍體鱗傷。目前眾院選情，全美有27席難以掌握，在其中15席共和黨尋求連任，只要5席被攻下，眾院就由紅轉藍。民主黨認為有難度，但並非不可能。

無論賀錦麗或川普當選，幾可確定都將面對一半人民反對；國會參眾兩院若分屬不同政黨，新的美國政府未來兩年施政必不順利，白宮與國會將再陷入空轉。