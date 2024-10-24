為打開國際封鎖 朝鮮派兵協助俄國

10月18日，韓國國家情報院發布衛星照片，指朝鮮士兵已抵達海參崴，將協助烏克蘭 戰場的俄軍作戰。韓媒報導稱，朝鮮派遣的特種部隊屬於第11軍團，即「暴風軍團」(Storm Corps)，首批1500名士兵乘船自海參崴入境俄羅斯 ，全部部隊將達1萬2000名。

但此事至今仍然撲朔迷離，朝鮮常駐聯合國代表團駁斥為「毫無根據的謠言」，南韓 外交部召見俄羅斯駐韓大使季諾維也夫，就此事抗議；但是俄駐韓大使強調，莫斯科與平壤的合作並非以首爾為目標，俄羅斯駐韓大使館也發文稱，俄羅斯與朝鮮的合作在國際法框架下進行，並不違背韓國的安全利益。

南韓總統尹錫悅21日表示，「政府絕不會坐視不理」；烏克蘭總統澤倫斯基也表示他收到了情治單位的報告稱，北韓軍隊有兩個旅，各6000人正在接受培訓，他呼籲盟國就此做出強烈反應。

雖然證據確鑿，又經南韓與烏克蘭兩國元首證實，美國與北約秘書長呂特一開始時卻都表示，「到目前為止，我們的官方立場是『無法確認』」，為何北約不願意承認？這可能是擔心現有戰爭的規模，從雙邊擴大為多邊，而衝突的範圍將從歐洲擴張至亞洲，演變成世界大戰；北約有意在近期停火，以相互承認現有控制範圍，換取烏克蘭加入北約，北韓參戰會複雜化，絕對不是件好消息。

但是美國國防部長奧斯丁23日終於證實，北韓部隊現正在俄羅斯境內，「這是非常嚴重的升級」，對歐洲與亞洲都有嚴重的影響，但是他仍語帶保留的說：「他們在那裡究竟做甚麼？我們還要觀察」，言下之意，希望朝鮮懸崖勒馬，不要參戰。

從俄羅斯的立場來說，烏東當前戰場局勢，俄軍已在逐漸掌握主動，幾千名朝鮮軍人投入，其實不會對戰局有太大改變，反倒令協調指揮系統變得複雜，而俄羅斯現在亟需補充戰場輔助兵源，已經把待審拘留的人犯，都優先徵兵了，朝鮮如果提供部隊，未必是烏東前線，而是將會部署在與烏克蘭接壤的邊境地區，防止烏克蘭再一次的突襲，優先讓朝鮮軍隊在後方執行任務，甚至從事兵工與工程方面的任務。

南韓把朝鮮派兵比成「朝鮮版越南派兵」，朝鮮可因此在經濟和軍事上獲得可觀的利益，在越南戰爭中，南韓士兵每人平均收入約為500美元。目前，派往烏克蘭的俄羅斯士兵每人獲得3000到5000美元的報酬，如果朝鮮士兵獲得類似報酬，將對朝鮮經濟產生很大幫助。

朝鮮派兵參戰，除了可以獲得實戰經驗，武器系統會大幅改進，包括導彈技術、電子戰系統等先進裝備，從而提升自身的軍事能力。

但更重要的是外交，俄羅斯入侵烏克蘭後，聯合國大會譴責決議案，北韓是投反對票的五個國家之一，戰爭期間，俄羅斯的其他盟國都沒有派兵，朝鮮是唯一一個向俄羅斯派兵的「盟國」，正如越南戰爭使韓美同盟得以鞏固一樣，朝俄之間的合作將會更加緊密。

在中朝關係方面，中國當然不希望朝鮮參戰，因為朝鮮參戰，等於將遠在萬里外的烏克蘭戰火，在朝鮮半島引燃。但金正恩之所以執意派兵，目的在減少對中國的依賴，在中俄之間選擇了避險戰略，無須完全仰賴中國對朝鮮的善意。

最重要的目標是，朝鮮得以打開被國際封鎖的孤立局面，除了未來可以加入與俄羅斯友好的國家同盟，還可以在聯合國安理會獲得俄羅斯的庇護。

長遠來看，這將對韓半島局勢造成安全格局的複雜化，美日韓三國的安全合作近來日益緊密，尤其是在應對朝鮮核導彈以及中國威脅方面，但朝俄軍事合作的升級，讓俄羅斯可能軍事介入，今年6月普亭與金正恩簽署的《全面戰略夥伴關係條約》，既能讓朝鮮派兵協助俄羅斯，反之亦然。

朝鮮現在打的算盤是，等待美國新總統上台後，伺機憑自身核導彈實力，重新展開談判，但朝鮮不可能放棄核武，如果觸礁，至少還有對抗陣營，利用美中、美俄對立加劇的新冷戰陣營格局，營造自己的生存發展；對於這個東北亞小國，還真的不能小看它。