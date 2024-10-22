如果川普當選 可能發生哪些事？

共和黨總統候選人川普。(路透)

川普 競選聲勢看漲，賀錦麗開高走低，民主黨感覺危機降臨。如果11月5日投票川普勝了，他揚言大規模驅逐非法移民 、促使俄烏24小時內停戰，報復所有對他2020年大選結果不利的國會議員、法官、檢察官或媒體等，到底是競選噱頭騙選票，或說到做到，不等明年1月20日就職，將立即發生廣泛政治效應，盟邦和對手國家都屏息以待。

川普如敗選，很多人認為他難再像2021年號召川粉抗議選舉不公，阻止國會認證選舉結果。因為2021年他指控選舉舞弊60多件訴訟案無一勝訴，響應指控的福斯新聞網還賠償投票機器公司7.8億元和解訴訟，讓川普失去信用。

川普聲勢看漲，支持者亢奮，將更難接受他敗選，自發聚集、帶槍示威或攻擊國會仍可能發生；而川普如敗選，立即面臨封口費案判刑，如再號召支持者拒絕接受大選結果，將罪上加罪，出現「打落水狗」效應。何況川普敗選後還有另三大刑案、計60多項控罪待審，他可能眾叛親離，難再挑起群眾激情。

拜登再三表示，對川普不接受選舉結果擔憂。政府可能須預作部署，包括調動國民兵防備，以免選後暴亂。美國200多年選舉史、慣於向世界推銷民主，如今卻須提防選舉不服輸引發暴亂，著實諷刺。無論輸贏，我們希望選舉能和平落幕。

如果川普當選，從選舉次日起，連串效應會立即擴散，至少包括：一，川普承諾當選後將大規模掃蕩非法移民，每年遣返數百萬人。無論真假，對全美移民社區衝擊巨大，包括餐館、建築等雇用非法移民行業，將面對雇員辭職、缺工，官方搜捕，很多人不敢出門、直接衝擊上百萬家庭的生活。

移民局人手有限，如何遣返數百萬人，經費哪裡來，巴士、包機遣返所費不貲，外國政府是否配合接收，都是難題。川普如以行政命令動員國民兵或地方警察，可能面對藍州政府或移民團體杯葛訴訟，續建邊界圍牆，是否變爛尾工程，夾雜人道、家庭和商業運作的災難，將引發更多衝突。

二，川普揚言報復國會議員、檢察官、法官、律師和金主等人，獨裁政體都難實現復仇念頭，何況法治國家。總統依法有權任命聯邦法官，卻無權懲治法官，更無權懲治民選議員。總統可任命司法部長、司法部長任命聯邦檢察官，但檢察官任免有一定程序，總統不能直接干涉，而州級法官、檢察官更非聯邦權力，總統無權懲罰。說穿了，川普只在發洩不滿，讓川粉爽而已。

三，川普承諾續對所有中國貨加徵60%甚至100%關稅 ，外國商品加徵20%關稅。川普認為，所有關稅是由外國負擔，但經濟專家幾乎一致認為是誤導欺騙，最終是美國商家或消費者埋單。拜登未取消中國貨關稅，美國2023年多徵收800億元關稅，只占聯邦稅收2%，關稅卻助長通貨膨脹。川普如實施新關稅，通膨必將回升，受傷的是美國人，而中國出口將再次受重擊。

四，川普如當選，如何兌現24小時內讓俄烏停火，川普、普亭可能聯手逼澤倫斯基用俄軍占領烏東土地，交換停戰撤軍。澤倫斯基已要求拜登卸任前先邀烏克蘭加入北約，作為拜登政治遺產。北約暫不處理，川普也未表態，賀錦麗僅模糊表示支持烏克蘭。川普和北約因軍費負擔失和，關係惡化將給普亭機會。而以色列、伊朗如不發生大規模戰爭，哈瑪斯、真主黨首腦相繼被消滅，中東和平露曙光，美國將可更專注在東亞對抗中共。

川普要台灣須交保護費美國才協防，並把中國大陸、台灣比喻為大圓桌和筆尖，說台灣距中國僅100多哩、距美國9000多哩，暗示美軍不介入台海衝突。中國海警持續霸凌菲律賓對主權爭議島礁補給，川普如上台，對台海、南海政策與兩黨長期共識或軍方傳統衝突，如何競合，台菲都面臨險境，但中共未必敢開戰，否則將自取滅亡。

五，川普如當選，第二個任期可能更大膽、幕僚更難駕馭，共和黨如掌控白宮、國會兩院，加上聯邦最高法院，美國將出現數十年來三權沒有制衡，都傾向共和黨，震盪引發對立分裂，讓中俄漁翁得利，實現其「百年大變局」。紐約時報指川普當選只會「讓中國再次偉大」；反之，如賀錦麗當選，政策將延續拜登格局，美中鬥而不破，北韓援俄已派兵赴烏克蘭參戰，美中俄關係是否巨變，都充滿變數。