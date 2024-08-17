哥大校長辭職後 校園反以風潮更大

莎菲克此前兩次打開校門，授權紐約市警大規模驅趕和逮捕挺巴抗議學生，圖為挺巴學運中的哥大校園。(記者曹馨元 / 攝影)

全美各大學即將開學，新學期伊始，將重現反以色列 的激烈抗議浪潮。哥倫比亞大學校長莎菲克在開學前突然辭職，就是預告了即將到來更大、更持續的校園反以挺哈風潮，勢必衝擊民主黨大選。

去年10月哈瑪斯對以色列發動恐襲，有上千以色列平民婦孺老幼被屠殺，200餘人被俘為人質，迄今仍有百餘人生死不明。以色列發動致命報復打擊，不剷除哈瑪斯勢不休。以哈停火談判15日舉行，當事人哈瑪斯沒有參加，雖不至功虧一簣，但反映出距結束衝突的「最後階段」，加薩和平仍是遙遙無期。加薩平民死亡人數已破4萬，給全世界反以挺哈勢力壯大空間。如果這輪停火協議談判沒有進展，伊朗揚言即將發動攻擊。

全美主要大學校園在去年底出現學生反以挺哈抗議，本屬言論自由，各校未多阻止；隨著以軍掃蕩行動擴大持續，誤傷平民人數增加，輿論譴責聲浪增加，學生抗議規模不僅擴大，也出現校外勢力參與(紐約警方逮捕哥大 抗議者中，就有100多人來自非學生的校外人士)，轉成校園內外的反以結合的政治浪潮，衝擊正常的上課考試，迫使各校教學停頓，最後停止或縮小畢業典禮規模的荒謬現象。紐約哥大是全美校園抗議焦點，校方被迫在校園言論自由與限制歧視之間畫出紅線。

國會眾院共和黨去年12月為此舉行聽證會，就校園內猶裔學生難以上課的歧視情況，邀請七位大學校長出席說明，結果哈佛大學校長與賓大校長由於應答失當，暗示校園內反以仇猶言論並無不妥，即迫於內外壓力下雙雙去職。哥大校長莎菲克在國會作證後，兩度召警進校強制處理校園抗議，遭校內強烈批評失策，日前也辭職，成為第三位因此辭職的長春藤校校長。

莎菲克辭職極為突然，一般認為她在6月畢業典禮就應辭職，此時辭職事先沒有音訊，事後沒有聽到婉惜之聲。哥大校報稱莎菲克辭職讓教授們吃驚，但不意外，因為處理不當，「校長已經失去學生教師的信任支持」。「全美大學教授協會」(AAUP)指莎菲克「未能」保護學術自由和言論自由「將成為她工作的永久污點」。校內反以挺哈學生則聚會相慶；但其他猶裔哥大教授則譴責沙菲克，說她未能及時保護猶裔學生，並妥善解決校園的反猶太主義問題」，哥大校董會早該解雇莎菲克，而不是讓她辭職。召開聽證的共和黨國會眾議員斯特凡尼克則推文「樂見辭職」，未能保護猶裔學生「早該下台」。可見莎菲克無論如何處理，都難讓各方滿意。

去年10月以來，全美串連式的校園大規模抗議活動，各大學都措手不及，今年則採取不同程度限制措施，對抗議方式、時間與地點都重新規範。哥大在莎菲克辭職前一周就為秋季開學預做準備，校園不再對外開放，只有配戴哥大識別證才能進入校園，要求訪客填表，同時採取進入校區綠黃紅三種顏色管理。哥大安全單位公開講明「鑑於新學年即將開始，哥大和全國各地的大學校園可能會出現混亂，這項變革旨在確保我們社區的安全。」其他大學也重新訂規則管制校園出入，但親巴的學生團體也放話絕不讓步。

聯邦法官裁定，洛杉磯加大校方，在校區內不得讓親巴抗議者阻止猶裔學生進入教室和校園其他區域，保障所有學生在校區享有同等自由出入權利，校區內不得有「禁猶區」，這是聯邦法官第一次就明確裁定示威活動不得對他人造成不利。

校方這種如臨大敵的限制作法，改變自由寬鬆的校園氣氛，但當前校園內沒有哪位校長能夠毫髮無損的度過這段時期，原來自由言論的保障塑造校園內的多元化，社會思潮與世局變化，更不停灌溉各種激進主義，任何人試圖管理都會激怒任一方。

民主黨即將舉行全代會，芝加哥會場內外必將見到反以挺哈的大軍紮營，抗議拜登與賀錦麗 的中東政策，會場內將有至少30名黨代表要高聲抗議拜登挺以政策，更要求賀錦麗承諾對以色列實施武器禁運，而會場外反以親以的各方人馬都到齊，舉行示威，相互較勁，施壓賀錦麗；而賀錦麗外交政策迄今仍是莫測高深，若她選擇繼續擁抱拜登政策，概括承受，可能得罪密西根選舉人票，從校園到會場，都不會是寧靜的秋天。