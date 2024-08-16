柯文哲陷假帳風暴 民眾黨空前危機

因為總統大選時政治獻金漏報、誤報，台灣的民眾黨經過數日查帳，定調為「沒有進入任何私人口袋」的烏龍，並非「汙錢」，柯文哲 也承認犯了「低級錯誤」向支持者道歉，把一切過失推給會計師端木正「便宜行事，調節帳目」，並將時任總幹事的黃珊珊、財務長李文宗送中評會黨紀評議，仍然無法讓爭議止血，也讓民眾黨信譽掃地，主席柯文哲更自承有遭民進黨 剿滅的危機感。

黨主席大陣仗舉行記者會，但沒有主其事的會計師出席，已惹人物議，不料端木正隨即發表聲明，強調「均依法令規定，相信監察院，檢察署可還清白」，顯然不願為民眾黨揹黑鍋，民眾黨向端木正提告，監院和北檢更對本案追查到底，北檢搜索柯辦和端木正辦公室，已不待冗長的司法訴訟程序找答案，直接要追剿柯文哲到底。

繼民眾黨籍新竹市長高虹安因立委助理費案遭判貪汙被停職，民眾黨這個夏天風波不斷。柯文哲在台北市長任內對京華城容積放寬、萬大果菜市場改建、北市科地上權等案，柯文哲決策被質疑有圖利之嫌，遭市議員與民眾告發，被稱為柯文哲三大案，北檢為京華案約談了前北市副市長彭振聲，認為圖利罪嫌重大限制出境，下一步就是直接約談柯文哲，也可能對柯行使強制處分，因此有名嘴議論，柯文哲距離土城看守所距離，可能比高虹安更近，難逃牢獄之災。

假帳爭議中，外界才發現民眾黨給了「木可公關公司」新台幣一千三百萬元授權金，而主其事者就是負責人李文娟，她是李文宗口中「找來幫忙的」，李文宗又是柯的同學，李說木可公司就是負責競選小物的；民眾黨又在記者會上代木可公司發聲明停止運作，等於公開承認木可公司就是「無黨營事業之名，有黨營事業之實」的「柯系公司」。無獨有偶，民眾黨要推「小草咖啡廳」，還不是黨員的柯妻陳珮琪以兒子之名開設公司，遭人檢舉後，陳被迫承認「有犯意而無犯行」，但怎麼樣也撇不清柯文哲這種「家天下」、「我黨即我家」匪夷所思的安排。

在前海基會董事長鄭文燦因七年前收賄疑案遭押時，許多人就預言，賴清德 在處理黨內心頭大患後，下一個要清理的目標就是2028潛在對手柯文哲，如今果然應驗。綠營會出手並不奇怪，但並非要置民眾黨於死地，政界有不同的推論，因為在台灣的選舉大勢中，以賴清德能穩拿四成選票基本盤的狀況下，維持一個可以和藍營分票的民眾黨，三足鼎立格局，幾乎就是保證民進黨當選的安排，過去民進黨推崇親民黨，甚至宋楚瑜參選總統，最終目的就是要分化藍營選票，對民眾黨也可做如是觀。

但政治風險無法做此精算的，柯文哲一再表達要挑戰2028的雄心，民眾黨雖然不夠大，但也是會讓綠營感到青年票遭搶奪的危機感，賴清德更不願接受青年票搶不過白營的說法，在今年的民進黨預算裡，強化爭青年認同成他的主目標，也不斷在和藍白合國會改革拚鬥中，召喚著青鳥和綠營年輕支持者，要樹立「護民主，爭主權第一品牌」形象。在政治拚搏裡，爭一票是一票，縣市長選舉就在眼前，各地方議員都反映遭到白營挑戰，民進黨也不能坐視柯陣營來勢洶洶，若能粉碎民眾黨的「新政治假象」，綠營當然絕對不會客氣。

在台灣的政治發展史上，時不時就會有一些引領風潮的第三黨興起，但常常隨著政亡人息，特別是針對黨領導人的操守攻擊。當年宋楚瑜有奪下總統之勢，李登輝祭出興票案打破宋的總統夢，讓國民黨分裂；親民黨也曾不可一世，但當宋與陳水扁「和解」，大挫親民黨之勢，令親民黨幾乎每選必敗。同樣的，當年台聯黨因李登輝過世而淡出，太陽花運動生出了時代力量，卻也和台聯一樣成了小綠附隨黨，如今民眾黨沒有郭台銘等財力奧援，更裂解了柯文哲「白色政治」的清廉形象，柯文哲非常可能步上宋楚瑜的後塵，讓民眾黨走上衰亡。

當三黨政治不再，民眾黨的「小草們」何去何從，綠營已有人在召喚「回頭草」，國民黨礙於藍白合而未出手，但只要柯文哲墜落，沒有那個政黨會對搶票客氣，端視有沒有搶得到票的論述與能力，這一點，民進黨絕對比國民黨強得多。