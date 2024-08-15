烏克蘭逆襲俄羅斯 政治目的大於軍事

烏克蘭 6日從東北部打入俄國 境內庫斯克地區，已進入第九天，目前控制至少28個村鎮，1000平方公里(386平方哩)土地，一掃過去數月戰線失利陰霾，士氣振奮；烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基向澤倫斯基匯報行動進展時表示，前線的戰鬥仍然繼續，但局勢正由烏軍控制。這是俄烏開戰以來，烏克蘭進行最大規模的越境襲擊。

這次的確是一場奇襲，烏軍在俄境內投放了兩個有北約裝備的旅，在靠近邊境地區還集結了三個旅作為後援，這是烏克蘭的殊死一搏；反觀俄羅斯 完全在狀況外，庫斯克的俄國邊界守軍大部分是義務役，未經戰事，很快就被擊潰而逃跑或投降，烏軍因此長驅直入，俄國匆忙撤離10萬多平民，由聯邦安全局(FSB)來主導防衛工作，據稱已派出規模上萬的安全局邊防軍以及俄羅斯國民近衛軍，但依然未能有效擊退烏軍。

澤倫斯基迄今仍沒有說明烏軍本次跨境攻擊俄羅斯的具體目標，目前眾說紛紜，有一說是，烏軍現在占領的地區挖掘戰壕，似乎是想保留一定程度的戰果，有可能希望長期固守俄羅斯領土，增加更多談判籌碼，為日後談判做準備。

這也正是普亭所猜測的，他在12日首次公開評論此事時指出，烏克蘭「在它的西方主人的協助下」，正試圖於可能的和平會談前，改善其談判地位，並質疑和指責向俄羅斯平民與核武設施肆意開火的敵人，能有什麼好談判的。

但是另一個看法則較為接近戰術考慮，即這次行動目的，是為了分散俄羅斯軍隊及其領導階層對東部戰線的注意力，所以不會持久，也不會做占領的準備，更況且，接下來如果要繼續攻勢，或是鞏固奪占土地，補給線拉長後，所需的人員、裝備、後勤需求將非常巨大。

目前俄羅斯正在抽調與烏軍對峙的前線軍力，重新部署到東北邊界地區，希望能盡快將敵人趕出境外，而且經此奇襲，俄國參謀本部勢必要重新加強長達1000多公里的東北邊界防禦線，這只會分散目前有限的兵力，讓烏克蘭的壓力減輕。

但同時烏軍又何嘗不是陷入兩難？如果要鞏固庫斯克戰果，長期佔領，必需再投入大量軍力與資源，但參與庫斯克逆襲的烏軍，多是從人力已然吃緊的烏東戰線所調來，基輔兵力已捉襟見肘，不趕快撤回防守，烏東戰線就會薄弱，難以擋下俄軍的進攻。

其實軍事目標還在其次，這次逆襲的真正目的在政治；首先，烏克蘭這次越境攻擊是一種心理戰、政治戰，用意是要打擊普亭的威信，以及俄羅斯民眾對其政府的信心。在俄烏戰爭進行的兩年多以來，俄羅斯經濟並未受到影響，兵源盡量以志願役為主，其實大多數俄羅斯人民對俄烏戰爭是不聞不問的。

過去烏克蘭策畫的無人機直接攻擊俄國大城市，或是組織俄裔游擊隊突襲俄境，都是意圖擾亂俄國民心，可是收效甚微，但是這次有10萬難民遷移避難，的確已對俄羅斯政界和民心造成了一定程度的衝擊。

其次，烏克蘭另一個重要目的，是在美國大選之前，能夠打出一些成果，顯示烏克蘭尚能一戰，好讓支持烏克蘭成為兩黨主流民意，而避免減少、甚至切斷烏克蘭援助，成為總統大選中的議題。

眾所周知的，從川普以降，大部分共和黨都反對繼續援助烏克蘭，但就在烏克蘭打進俄羅斯士氣最高的時候，美國參院代表團「恰巧」訪問基輔，其中的共和黨籍聯邦參議員葛理漢盛讚烏克蘭跨境強襲庫斯克地區的行動「大膽」且「傑出」，「堅持下去」，並敦促拜登政府向烏克蘭提供所需的武器。

可是政治上不是沒有風險的；烏克蘭使用北約供給的武器，在俄國境內攻城掠地，西方國家都一致接受既定事實，沒有公開指責烏克蘭當局越軌，可算是「睜一隻眼、閉一隻眼」，但這樣的容忍不是無止境的。

北約對現在的局面，則是既喜也懼，喜的是好不容易看到烏克蘭的反攻，這正是西方等待已久的，但懼的是，烏克蘭繼續下去，恐怕會引發俄羅斯與北約的全面戰爭。而且澤倫斯基不以此為滿足，已下令國防部及外交部提交一份「必要的行動清單」，以期獲得西方盟國許可，使用遠程武器來攻擊俄羅斯，許多人擔心，這恐怕會是壓垮駱駝的最後的一根稻草，觸發俄羅斯與北約的直接衝突。