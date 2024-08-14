環太軍演擊沉巨艦 威懾中共航母

美國聯合28國軍隊，8月初結束2024年環太平洋軍演，在擊沉課目中，用實彈擊沉兩艘美軍退役戰艦，其中4萬噸兩棲攻擊艦「塔拉瓦號」(USS Tarawa CV-40) 最受矚目。不同於歷年擊沉用3000至5000噸軍艦，塔拉瓦號係模擬中共解放軍 現役075型或新建076型兩棲攻擊艦，甚至是第三艘航母「福建號」。美軍或因保密未公布影片，網上流傳舊影片，一枚強力魚雷或反艦導彈水下爆炸，瞬間將整艘巨艦炸得彈起後斷成兩截，隨後下沉，美軍旨在暗示有能力擊沉解放軍各型軍艦，威懾解放軍。

多位專家指出，這次美軍出動多架航母主力戰機FA-18E/F超級大黃蜂，先重創模擬敵艦，再出動B-2隱形戰略轟炸機投射反艦導彈，擊沉塔拉瓦號。美軍領導的聯軍明顯在警告中共勿挑釁，否則後果嚴重。

中國近年中遠程導彈數量激增，美國受中共刺激，加快建軍速度。川普 政府2019年宣布退出中程導彈條約，解除束縛後大力發展各式導彈，除了空射遠程隱形反艦導彈AGM-158C (可掛載B-1B、B-2等隱形轟炸機或F-35戰機)，還包括戰斧五型導彈導引和通信系統升級，可對抗電子干擾精確命中目標。另外，提豐(Typhon)射程可達2500公里的陸基戰斧巡弋飛彈，也可發射射程370公里的標準六型防空∕反艦飛彈，都是解放軍的噩夢。

中國誇稱「造艦像下餃子一樣快」，吹噓福建號電磁彈射超越福特號，東風-21、東風-26是美國「航母殺手」，解放軍艦隊規模2023年增至370艘，超越美軍現役291艘；但是川普任內大力造艦，美、台、日相繼研發各型反艦導彈，美軍也在日、菲部署新導彈，如今第一島鏈反艦導彈數量、質量都超越中國，有很大威懾作用。

美中都從俄烏戰爭汲取教訓。俄羅斯黑海艦隊被烏軍導彈、無人機、無人艇等「以小搏大」打擊，旗艦「莫斯科號」被擊沉，俄軍艦隊幾近全軍覆沒，撤出黑海，或印證大型戰艦或航母過時了，除非有龐大反導系統和海陸空水下四位一體防護盾保護，解放軍這方面防護較弱，卻大力發展航母，顯示戰略思維過時。

愛國粉紅常誇耀中國航母成就，譏笑美國航母在反艦導彈威嚇下不敢靠近台海，卻忽略中國航母是柴電動力，「山東號」每天需消耗1100噸燃料，戰鬥狀態下每日燃油增至1500噸，出海最多六天、少則四天就需補充燃料。航母啟動前燒開鍋爐需20餘小時，作戰反應能力、遠洋巡弋和運補都有短板，遠不如美軍核動力航母常年巡弋備戰，25年或50年才需更換燃料棒。

專家認為，台海作戰根本用不上航母，航母反而易成靶子，中共航母是為東進太平洋，效仿美軍巡弋全球而建，但柴電動力航母各種短板，黨媒避談。而台灣發展雄風三型等多型反艦導彈，已裝上沱江級巡邏艦，以小搏大也成為航母剋星。

論數量，美軍有11艘航母，加上可搭載F-35B垂直起降戰機的九艘兩棲攻擊艦，等於有20艘航母，日本也有兩艘輕型航母。中國三艘航母具備戰力的僅福建號一艘，中國花費巨資發展航母，與美軍差距仍遠，只能鼓舞民心士氣，而在無人機、無人艇和各種反航母導彈反制下，中國航母戰略存在極大疑問。

美中都投入巨資研發反艦反導武器，專家指反導武器需要最先進科技，也是最燒錢項目，通常研發反導成本，是攻擊性武器的十幾至20倍。反導需要衛星精確監控、搜尋、追蹤、定位、制導等技術，才能擊落數倍音速的導彈。俄軍S-400、S-500反導系統屢被烏軍用美製非最先進的導彈擊毀，靠吹噓沒有用，美中航母艦隊反導防禦能力，存在巨大差距。

美中軍備競賽勝負，繫於科技實力和財力。美國2024年軍費8860億元，加上編列能源部的核武經費，近1兆元；中國連年增軍費，今年達2345億美元，仍不到美國的三分之一。但對比兩國GDP、財政負擔和可持續能力，美國軍費高負荷是常態、軍工複合體有優勢，中國面對經濟滑坡、中央地方財政短缺、房地產爆雷、人口老化等斷崖式危機。美中關係對比再次印證鄧小平的睿智，誰和美國關係搞好了，誰就富起來；誰和美國敵對，誰就自討苦吃。