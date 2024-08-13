伊朗不敢打 美中俄博弈誰認慫了？

哈瑪斯領導人哈尼亞在伊朗 首都德黑蘭遭暗殺，伊朗揚言報復以色列 ，中東戰雲密布。在美國軍事威懾、外交折衝下，傳伊朗暫踩煞車不報復，伊朗和哈瑪斯認慫了。拜登政府極力提防戰爭擴大，影響民主黨選情，而中國7月23日召集巴勒斯坦 14個派系代表在北京集會，發表「北京宣言」，支持巴勒斯坦建國，以色列卻在兩天內狙殺黎巴嫩真主黨第二號人物和哈瑪斯最高領導人，用行動粉碎北京宣言；中俄想從亂局中謀利，卻被美國和以色列阻斷。

中東激烈博弈，讓世人再看到美國擔任世界警察的實力和主導地位。俄烏戰爭迄今，北京外交政策左支右絀，陷入支持普亭侵略的泥潭，得罪北約和文明世界；北京同情巴勒斯坦、與伊朗暗通款曲，「軸心聯盟」愈近真實，雖自認在體現多極世界，卻加深西方對中國的猜忌不信任，想動搖美國主導的世界秩序更力有未逮，中東就是例子。

普亭本計畫三天內拿下基輔，結果戰爭開打900天還膠著，烏軍日前大舉侵入俄國領土，普亭顏面受極大侮辱，竟向聯合國告狀。見勢不可為，北京暗轉立場，節制援俄物資、反對普亭動用核武、放話不反對烏克蘭收回克里米亞，還邀烏克蘭外長訪北京對話，卻為時已晚，烏克蘭戰後加入北約、中國與烏以關係都惡化恐難避免。

北京想扮國際和平調停者，數月前撮和沙烏地和伊朗在北京達成和解，凸顯「美國辦不到、中國卻辦成了」的大國角色，但北京連串作為得罪兩個重要事主：烏克蘭和以色列，也得罪西方，烏以過去都曾提供中國軍備技術，如今暗結梁子。

拜登政府力挺以色列，卻抑制不住強硬派總理內唐亞胡。以色列屢不甩停火要求，這次暗殺以色列先動手、再告知美方，忽視美國，可能須川普上台才能改善。暗殺成功後，美國只能埋單，伊朗揚言報復，美軍即調派林肯號航母率11艘戰艦加碼馳援中東、派遣大量F-22戰機部署周邊，威懾伊朗。美以裂隙擴大，賀錦麗如上台，勢必尋求「再平衡」與以色列和巴勒斯坦關係。

以色列在德黑蘭暗殺得逞，和之前川普政府斬殺伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼、以色列空襲兩名赴敘利亞出差的伊朗高級將領，都說明美以有能力狙殺伊朗最高政教領袖哈米尼或其他領導人。無論哈尼亞是被無人機精準導彈擊斃，或被事先偷運進飯店藏匿的炸彈遙控炸死，伊朗首都由革命衛隊控制的飯店能被輕易突破，說明伊朗外強中乾，已是二、三流國家水平，只能靠打嘴砲虛張聲勢。

美國軍事威懾伊朗，美英多次空襲葉門「青年運動」組織，以色列則打擊伊朗、哈瑪斯和真主黨，似在分進合擊。華盛頓郵報引用白宮消息說，拜登透過瑞士駐伊朗大使館、伊朗駐聯合國代表團，勸阻伊朗克制對以色列報復；伊朗私下指哈尼亞是被偷運藏匿的炸彈炸死，找個下台階重新考量是否攻擊以色列。事實上，伊朗怕開戰後被以色列和美國剷除核武設施，動搖哈米尼政教合一政權，重畫中東版圖，中俄很難實質插手援助。

俄中寄望中東戰爭讓美國被兩場戰爭拖累，放緩援烏力度，俄中同蒙其利。有人認為中國在下一盤大棋，與俄羅斯、伊朗聯手，藉哈瑪斯、真主黨和以色列的敵對矛盾，左右逢源。北京同情巴勒斯坦人民，符合國際潮流和美國自由派立場，但同情巴勒斯坦人與暗挺恐怖暴力組織哈瑪斯，北京似乎弄擰了兩者。

兩場戰爭把美、俄、中、以、伊朗、北韓都拉入戰局，縱然從俄烏戰爭、以哈衝突，美國應對吃力，兩黨援烏立場有異，但阻擋中俄擴張戰略版圖，朝野高度一致，無論賀錦麗或川普上台，中國都是美國首號勁敵，美國仍續主導世局。

中共的好朋友孟加拉總理哈希娜近日逃亡印度、委內瑞拉大選馬杜洛舞弊，政局動盪，對北京都是壞消息。而一旦俄羅斯戰敗，中共要維護普亭和俄羅斯，或趁機投靠西方，「百年變局」考驗中南海運籌智慧。中國經濟和內政問題嚴峻、內外交逼，南海可能成下一個火藥庫，中國想學美國扮大國角色，顯然與美國還差很遠。