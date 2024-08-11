賀錦麗「藍牆計畫」 主攻3個決勝州

副總統賀錦麗6日傍晚於賓州費城造勢，介紹副手人選明尼蘇達州州長華茲登場。賀錦麗露出常見的笑容。(美聯社)

賀錦麗 顯然正處於蜜月期，自7月21日拜登 宣布退選並選擇她為接班人至今三周，聲勢不斷上升，不但取得民主黨全黨支持，鐵定可成為總統提名人，籌款也一再破紀錄(7月籌3.1億，6日宣布明尼蘇達州長華茲 為副手後的24小時又籌得3600萬)；她在七個決勝州的民調全面提升，更重要的是她已證實，能夠激發年輕選民和非裔選民的政治熱情。

一周以來，她的造勢集會人數，反映出選民對她的熱情；7月23日，她在威州麥廸遜的首場集會3000人參加；本月6日，費城集會增至1.2萬，7日的威斯康辛EAU Claire的集會1.2萬，8日底特律的集會1.5萬，9日亞利桑那Glendale集會1.5萬。賀錦麗和華茲10日將在拉斯維加斯集會，這是她一周以來「搖擺州之旅」的最後一站。

但蜜月期不可能一直維持下去，她將會面對不斷的挑戰，例如她一直沒有舉行記者會，不敢面對記者提問，但她表示，本月底之前，將會召開第一場記者會。因此她必須在此之前，敲定她的主要政策，包括外交和內政，國內部分特別是經濟政策，包括眼前的經濟衰退恐慌、股市大幅波動、就業和稅收、移民和邊境安全等。她還要勾畫出對美國未來的憧憬以及施政藍圖，稍有交代不清，就可能危及她的選情。

她勾畫政策的時間，由現在到月底，只有不到三周；在此期間，即本月19日，她還要在芝加哥黨代表大會上發表接受提名的演說。9月10日，她將與川普進行辯論。每一關都是挑戰，稍有閃失，賀式笑聲，就可能要變調。

至今為止，她選擇華茲為副手已完成重要的一步，因為這個選擇顯示她已敲定「藍牆計畫」，這個計畫可能是11月大選勝負的決定性因素。中西部的賓州、密西根和威斯康辛三州，被稱為「藍牆州」(Blue Wall States)，三州的勝負關係到賀錦麗和川普的選舉人票(electoral votes)，2016年川普和2020年拜登的勝負，也由這三州的決戰所決定。

拜登在7月21日宣布退選之前10天，美聯社取得拜登競選團隊內部備忘錄顯示，只要拜登能贏得上述三個藍牆州，就可湊夠獲勝所需的270張選舉人票，但拜登在10天後退選，現在這個計畫要由賀錦麗去完成。

賀錦麗選擇明尼蘇達的華茲作為副手，表面上是華茲的為人和說話風格，都十足中西部化；他人緣甚好，曾任高中地理老師，擔任美式足球隊教練(所教隊伍從藉藉無名到成為州冠軍)，喜歡釣魚(熟悉明尼蘇達的1000個湖)；從政初期為溫和派，尋求兩黨合作，直到2023年民主黨控制了明尼蘇達州議會，他才推出連串自由派法案，成為著名的進步派(progressive)，包括墮胎全面合法、中小學生免費午餐、兒童抵稅額、以及槍管法等。

選擇華茲的真正目的是明尼蘇達的鄰州威斯康辛；賀錦麗與華茲7日在威州的Eau Claire集會，這個大學城位於威州西部，離明尼蘇達不遠，華茲的中西部說話風格，以及進步派的主張，當地頗受歡迎。威州向以在紅藍之間「搖擺」著名，2016年川普以0.77%些微多數票在此取得勝利，因此得以進入白宮，2020年拜登又以0.63%些微多數獲勝，也因此得以入主白宮。賀錦麗現在希望華茲能影響威州政局，與同是民主黨的威州州長艾佛斯(Tony Evers)合作，攻下威州。據分析，華茲和艾華斯的影響力遍及威州中部和南部大城，如麥迪遜和密爾瓦基等，就算川普在威州北部占到優勢，賀錦麗仍有機會拿下威州。

密西根州長魏美桂(Gretchen Whitmer)也是民主黨人，原被視為賀錦麗的副總統人選，但被認為將來有可能參選總統的她，宣布不參加副手遴選。魏美桂自稱務實派，在密州滿意度高達57%，因讀大學時曾被性侵，所以提倡女權和墮胎權，與賀錦麗主張一致。在賀錦麗的藍牆計畫下，密州的魏美桂和賓州的夏皮洛(Josh Shapiro)，都是可以獨當一面的州長，能夠在各自的州攻城掠地。夏皮洛的州內滿意度高達61%，賓州又是兵家必爭之地，他原是賀錦麗選副手的最佳人選，最後輸了給華茲，但夏皮洛6日在費城集會上已承諾，將全力投入選戰，務求替民主黨拿下賓州。

紐時10日公布的最新民調顯示，賀錦麗在威、密、賓三州，都以50：46領先川普；這項民調是在6日宣布華茲為副手之後所做，顯示賀錦麗在藍牆州的聲勢進一步上升。