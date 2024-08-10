賀華配歡樂登場後 也要端出牛肉

副總統賀錦麗 6日選擇明尼蘇達州州長華茲，做為副總統搭檔，這個決定給重新續命後的民主黨 與選戰再度注入新血，全面提振民主黨精神，重塑投票只剩90天的總統大選。各家民調目前顯示，若照這個方向前進，不但民主黨完全反轉拜登 總統退選前的頹勢，更有取勝川普的機會，成為美國第一位女總統。

民主黨過去四年執政不盡得人心，面對川普強勢回歸的挑戰，在拜登總統宣布退選前幾潰不成軍。例如「黑人的命也是命」(BLM)運動戛然而止；國會民主黨推動立法「警務改革」無疾而終，更無人敢再提刪減警務預算；國會要推投票權保障也被共和黨擋下，連串內政與落實左派意識的挫敗，讓民主黨一籌莫展。

此外，大法官竟然揚棄憲法保障的婦女墮胎權，甚至廢除大學招生中的平權措施。年輕一代更陷入俄烏與以哈兩場戰爭該何去何從的矛盾與對抗，對民主黨的疏離已到頂點。拜登總統6月電視辯論潰敗於川普，是壓垮駱駝的最後一根稻草。

民主黨士氣潰散，大選選戰有如行屍走肉，反觀川普遇刺未遂到共和黨全代會提名，聲勢高漲，眼看11月可直取白宮。傳聞重手逼退拜登的前眾議長裴洛西8日受訪時說：「總統(拜登)做為候選人，表現不佳；他的競選運作也有缺陷。」裴洛西受訪時連敲打九次桌面逐字強調：「我的人生目標就是確保『那個人』(川普)不再踏入白宮」。

裴洛西黨內地位崇隆，卻不惜破壞黨內初選機制與結果，幕後逼走拜登，只為求勝。民主黨被逼到懸崖，已無後路。賀錦麗是順勢人選，賀錦麗替位後的民調，衝到與川普分庭抗禮，正說明民主黨已別無選擇，換掉拜登，才能讓反川普的民意集結。

自由派的明州州長華茲成為賀錦麗副手，被視為她首次展示獨立自主的重要選擇。賀錦麗選上中西部的華茲，說明民主黨重新擁抱中西部白人選民，不再受限於東西兩岸的大都會多元化選民，也是選舉戰略的重大改變。

兩人在費城首次聯袂轟動造勢，華茲說賀錦麗重新為選舉帶來「歡樂」，造勢場合人潮上萬，歡呼連連。在完全不瞭解賀錦麗的未來政策立場與拜登有何不同，這種「歡樂」，展示賀錦麗解放了民主黨，從拜登噩夢醒來，帶來喜悅。民主黨團隊已成功把賀錦麗的招牌笑聲，轉化提升為「歡樂」。接下來勢必形塑這場選舉，是賀錦麗的歡樂，對抗川普的黑暗。

賀華配選舉列車已歡樂出發，但民主黨不能自我沉醉，必須要提出實質政策。中間選民也會檢視，賀錦麗與拜登的政策，有什麼不同？賀錦麗已被視為「參院最左的參議員」，如今再搭擋被川普陣營形容為「最左派州長」華茲，左左相加，歡樂列車究竟要把美國的未來，帶往何方？

除內政外，華爾街日報社論質問，未來世界比過去幾十年更危險，選民應該知道三軍統帥如何對應這些威脅。賀錦麗曾反對歐巴馬的「跨太平洋夥伴關係貿易協議」，她對拜登對付中國的經貿與軍事的做法，有何不同看法與作法？賀錦麗曾貼出照片顯示她在白宮戰情室與拜登聽取阿富汗撤軍的簡報，她當時有不同建議嗎？還有她對烏俄戰爭、伊朗核計畫、中國在南海做法、出兵軍援台灣等等問題，是否另有高見？

當選民無從瞭解賀錦麗在國防外交等全球事務的能力之時，她又沒有選擇一位具有外交國防政策經驗的競選夥伴。據報導，華茲與中國相關事務有長期的接觸，早年多次去過中國；同時在國會眾議員任內，長期關注中共統治下的西藏新疆人權與香港民主，並仗義執言。但除此而外，他如何看待當前中國給美國與世界秩序帶來的挑戰與影響，外界並無所知。

川普經常在各種國內外議題突然發表驚世駭俗意見，但他從北約烏戰到關稅減稅，各種立場基本透明，就等他如果再上任後實施。可是賀錦麗與華茲搭檔倉促上陣，選民對他們的理解嚴重不足；這也是賀華配沒有經過實際的初選洗禮，所形成的民主怪狀。

如今樂見川普與賀錦麗雙方已同意，9月10日舉行首場政見辯論。但這絕對不夠，選民殷切期待賀錦麗與華茲，能盡快在辯論前，就先公開對國內外事務的看法與立場，讓他們可以在當前亂局下，謹慎投票。這才是真正的捍衛民主。