奧運場上青天白日是超越政治的認同

世界各國頂尖運動員在巴黎奧運 大顯身手，最扣緊兩岸心弦的是男雙羽球 對戰，台灣麟洋配和世界排名第一的大陸選手王昶、梁偉鏗爭金，雙方都有輸不得的強大壓力，場邊觀眾滿滿的五星旗和中華台北團旗叫陣，喊聲如雷。當麟洋為台灣奪下首金，並創下蟬聯金牌紀錄時，會場奏起了國旗歌旋律，在場觀眾齊唱著「青天白日滿地紅」的歌詞，多少守在電視機前的台灣人也為之感動落淚。

對大陸來說，在奧運聽到義勇軍進行曲已是司空見慣，不僅因為獲得金牌多，同時也是因為中國國家表徵沒有爭議，但因為中國不容許台灣的國際空間，讓「青天白日滿地紅」處處難行。在這場賽事中，挺台觀眾用盡心思製作加油牌，都因有著「台灣意象」被禁止，在五星旗海裡，留學生拿出了A4大小的台灣地圖隨即遭人搶走，據說搶圖的不是執法保全，而是中國記者，類似凶狠粗暴動作，也一再在台灣人心裡烙下傷痕。

嚴格說起來，奧會奏的弦律是「中華台北」的團會歌，不是國旗歌。因為當年國際奧會要求台奧會以「中華台北」名義重提旗歌，時任奧會副主席的張彼德極巧地用國旗歌旋律，重新以奧林匹克精神填詞為會歌，成為40年來台灣進軍奧運的旗歌，而奧會以青天白日居中的梅花五環旗，還是當時總統蔣經國親自拍板的設計。

兩岸在奧會中為這旗歌的衝突從未間斷，但各國奧會執法寛嚴有別。12年前倫敦奧運，有僑胞在會場舉大國旗被安全人員搶旗，當時駐英代表沈呂巡立即向英國抗議，不僅得到道歉，並能經安排讓觀眾能持小國旗而不受阻。不僅是倫敦奧運，在高雄世運和台北世大運，觀眾席都可持中華民國 國旗，絕不會像巴黎奧運，連所有不涉國家形象的加油牌都被沒收。而民進黨政府的駐外代表全無作為，只會利用這些衝突，強化中國大陸霸凌欺侮台灣的「證據」，卻無能為中華民國爭回一點點尊嚴。

因為這齊唱國旗歌的舉動，其實是跨越了台灣內部的政治分歧，成為微妙的架構起另一種台灣共同記憶，如同當年全國寄情於青少棒比賽，維持國家榮光的回憶。和義勇軍進行曲一樣，國旗歌是在抗戰時期由黃自譜曲的愛國歌曲，被國民政府在戰後決定為國旗歌。因此，歌詞內充滿了「炎黃世冑、東亞稱雄」、「光我民族，促進大同」和「青天白日滿地紅」字眼，這都是台獨主調一向拒斥的。在麟洋配奪下金牌那一刻，幾十年來遭壓迫的委屈，都藉著同唱國旗歌而榮耀。此刻，青天白日滿地紅成為台灣共同的驕傲。

這一層感動，其實正呼應了賴清德所說建立「生活在台灣的2300萬人是一個命運共同體」的國家認同，讓國家認同成為是團結人民的力量。同時，這一種認同，不是「反中」，建構「台灣人不是中國人」的扭曲共同記憶，而是自信身為中華民國歷史一分子的參與認同，它是超越政治分界的。也因為這樣的共同感，甚至有台灣學者主張，或許可以考慮讓國旗歌取代國歌。事實上，這樣的主張，是說明中華民國台灣2300萬人擁有命運共同體的「我們感」，不應被任何意識形態所強壓欺侮。

更關鍵的是，即使站在兩岸和平共存共榮的觀點，要促進兩岸同胞的心靈契合，就應降低兩岸民間不必要的衝突與反感，降低傾獨人士製造分裂破口，齊心促進「炎黃世冑，東亞稱雄」的未來。當奧運會上奏起了國旗歌，先前兩岸兩隊支持者都放下了對立，齊向奪金隊伍所代表的國家地區致敬，即便那只是中華台北的青天白日梅花旗。

奧運精神就是要將兵戎相見的衝突與對立，轉換成相互尊重，符合公平原則的競技，提升人類文明的共榮精神。民進黨政府要維持中華民國體制於不墜，就要綁住這青天白日共同記憶，中國大陸要正視中華民國的存在，才不會讓台灣民心和中國越來越遠，這是兩岸未來共同不能偏離的道路方向，就看兩岸執政者有沒有智慧。和羽球得獎選手一樣，前一刻在賽事裡分秒不讓，後一刻共同自拍留影的運動精神，以超越政治分歧的智慧共創兩岸新局，那才是眾所期待的兩岸共榮，相向而行。