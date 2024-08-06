川普未找到破解賀錦麗聲勢的對策

賀錦麗 在全美近期民調中，與川普 不相上下或微幅超前，共和黨陣營聲稱，這只是賀取代拜登後短暫蜜月期，很快會退燒，可是川普更應擔心賀錦麗已喚醒全美選民「不要川普」(Never Trump)，她7月募款創紀錄達3.1億元，而川普只募得1.38億元，相差一倍餘；與其說賀錦麗有多強勢，不如說選民再次集結提防川普，不想再看到言詞乖張、政策飄浮難測的爭議性總統，川普自己就是最難克服的障礙。

川普遇暗殺未遂，留下勇敢領導者形象，聲勢猛漲，退燒卻一樣快。著名保守派播客(Podcast)主持人Joe Rogan說，他本以為川普遭槍擊後，選舉已結束，沒想到選民迅速遺忘，現在美國人比任何時候更容易接受反川普的言論，無論是賀錦麗或喜萊莉‧柯林頓誰出馬，都將贏得大選。

幕僚勸川普言行謹慎，不要再給選民不好印象，但川普急覓能一招讓賀錦麗畢命的對策，卻迄未奏效；乘著「不要川普」風潮，賀錦麗的支持度不受攻擊影響，川普的爭議性反而掩飾賀錦麗的缺點和不足。

自由派媒體、部分名流和富豪都在為賀錦麗錦上添花，加州矽谷逾百名風險資本家日前宣布支持賀錦麗，好萊塢藝文界續跟進，年輕人回歸，都不利川普。距大選日愈來愈近，趨勢如未扭轉，川普前景就不妙了。

募款多寡是總統候選人聲勢指標。川普今年首季因封口費訴訟，激發募款大增，7月初競選資金比拜登多4500萬元，沒想到賀錦麗取代拜登不到三周即募得3.1億元，主要是小額捐款湧入，200元以下者占94%，300萬捐款人當中有200萬是首次捐款，60%是女性，推翻墮胎權引發婦女反彈，川普開始嘗到苦果。

民主黨塑造「不要川普，提防美國再混亂下去」競選主軸，用「怪異」(Weird或Odd)等詞形容川普和范斯，#TrumpIsWeird(川普很奇怪)變成宣傳策略。賀錦麗的許多弱點，被川普的高齡、嘴下不饒人等風格蓋過去，很多選民厭惡川普，如要破解須靠奇蹟。

這個態勢使川普著急，他在芝加哥全國黑人記者協會年會中，背離幕僚群的規畫，攻擊賀錦麗一路自稱印度裔，近來突然變非裔；賀雖嫁給猶太人，卻反猶太，還說非法移民 搶走非裔工作，暗指非裔只能幹最底層工作，踩地雷、引發非裔抨擊；川普並自詡是林肯以來最棒的總統，這些話除了川粉，選民接受嗎？

共和黨指控賀錦麗是歷史上最不受歡迎的副總統之一，賀雖是「邊界沙皇」(border czar)，但打擊非法移民不力，邊界一團亂，還曾說非法移民也應享福利，都是賀的致命缺點。但和川普第二任期可能更不可預測、變本加厲、充滿報復情緒相比，選民寧可要一位多元包容的女性少數族裔總統，不要暗挺白人至上團體、爭議性高和滿懷復仇情緒的總統，或將決定大選勝敗。

共和黨攻擊加州偷竊950元以下財物不算重罪，導致「零元購」犯罪猖獗，遊民滿街、舊金山商業受重創，舊金山的今天就是美國的明天，都和賀錦麗有關。查核雖與事實有出入，賀卻須為民主黨背這些包袱。

美國領導德國等四國與俄羅斯達成冷戰後最大規模換囚，有人認為普亭也在押寶對民主黨示好，間接不看好川普，否則可等四個月後川普上任再換囚。德國有個民調，高達79%德國人希望賀錦麗當選；北約盟國擔憂川普上台，都是不利川普的冰山一角。

川粉認為，川普是極左路線終結者，美國須修正諸如LGBTQ權利走極端等亂象，糾正放任毒品犯罪，重回正軌，修正全球化愚蠢政策，讓中共難再橫行無阻。不少華裔川粉認為，川普打響對抗中共第一槍，只有他有足夠氣勢和獨裁政權周旋。只是華裔也不宜忽視川普持續大談「中國病毒」、限制移民，勾起反中排外情緒，他任內許多華亞裔遇襲的歧視，可能重現。

賀錦麗聲勢能維持多久？即使民調領先也不意味穩勝，喜萊莉2016年大選曾領先川普6%，最後卻敗選。未來90天仍可能出現爆炸性事件或醜聞，顛覆選情；川普如果輸了，川粉是否憤怒帶槍上街、重演比2021年國會暴亂更不堪的場景？美國正走上徬徨危險的十字路口。