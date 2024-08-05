忽略電池技術 美國有待急起直追

中國電動車電池大廠寧德時代。（路透資料照片）

生活中常見的電池，優勢是其他能源無法取代的：可以儲存能量、移動能量，然後再次更換。現在的電池技術可以讓電爐在幾分鐘裡煮滾一壺水。即使是幾年前，這種魔法也是不可能的，但近年來，該技術取得了突飛猛進的發展，這就是為什麼電池版無人機成為戰場主力武器、電動自行車改變交通方式，手機可以使用一整天而無需充電，而中國汽車公司征服了汽車產業；這些只是電池展現功能的開始，而且該技術仍在快速改進中。

即使知道電池對產業的重要性，但美國媒體、政客或知識分子很少將電池視為一項變革性技術。除了太陽能儲存和電動車 之外，沒有太多人會提到電池。

美國在其他各項重大科技革命中都是先行者，推動關鍵的研究和開發，進行技術商業化，並對其進行大肆宣傳，像是個人電腦、太空 探索、核能、半導體、太陽能、網際網路、頁岩油開採、基因學和人工智慧，美國幾乎總是預見到每一次技術革命，透過有遠見的政府和產業來支持該革命，發明許多關鍵技術，創新許多關鍵產品，並嘗試透過美國企業將這些技術商業化，這已成產業常態。

即使德國、日本 、蘇聯等其他國家在上個世紀的不同時期都曾聲稱自己是「未來國家」，但毫無疑問，這個稱號仍然屬於美國。美國擁有製造能力、市場規模、工業實力和文化遠見，幾乎總能預見下一件大事發生。但正如電池技術所顯示的，美國未必與生俱來就是「未來國家」的。

對於電池，美國產業或政府似乎並沒有提前幾十年預見電池的潛力。電池技術僅得到部分支持，一些關鍵發明雖在美國提出，但更多是在日本和英國完成，而且關鍵產品大多在日本創新並成功商業化。

近年來，中國在電池技術方面占據領先地位，不僅是電池製造的領導者，連帶讓它成為太陽能板製造的領導者，並使得中國的產業電氣化速度，遠快於世界其他國家。

電池創新來自供應鏈。電池製造由中國主導，因為它是一個低利潤、資本密集、污染嚴重的行業。中國主導了生產電池組件和材料的上游初級產業如石墨開採和加工、鋰加工等。中國也主導使用大量電池的下游電子產業，如消費性電子產品、無人機和現在的電動車。這些因素幫助了中國在該領域的創新速度超過美國。

只要控制了電池的上游產業，就能以便宜的成本，達成更快的更新與創新。當控制了電池製造本身時，就會擁有很多電池工程師和科學家，坐下來思考如何讓電池變得更好。而像「寧德時代」這樣的龍頭公司，投資於基礎電池的研發。如果同時又控制了使用電池的下游電子產業，可以更快地了解哪種電池突破最有用，這有助於引導創新方向。

這解釋了為什麼中國目前在電池方面的創新速度比美國更快，但仍並不能全面解釋為何美國在1980年代和1990年代商業化之前，對這項技術重視不夠。

美國幾十年來一直對太陽能非常關注，卻對電池沒有那麼用心。美國長期以來在手機和筆記型電腦的設計方面居於主導地位，這些都是使用電池的最重要下游產業。而由於特斯拉，美國在電動車製造領域也占據主導地位。但這些優勢並沒有給美國提供更多引導電池創新的機會。

就像太陽能產業一樣，中國補貼其生產商以低於成本的價格生產電池和電動車，這使得其他國家的公司很難留在中國市場。此外，美國也曾發明尖端電池技術，但被能源部授權給中國，因而削弱了使用該技術的美國新創公司實力，反而強化了中國相關產業。

美國並沒有完全錯過電池革命，它也開始支持一些研究和一些公司，業界開始專注這項技術。但考慮到電池幾乎是唯一具有攜帶式儲存能源的獨特功用，很明顯美國應該更早對此投入精力。不過此時再出發，似乎還不算太晚。

美國未能像其他革命性技術一樣預見電池的未來潛力，所有的解釋都缺乏有力論點，真正的答案或許仍然是個謎。但無論出於什麼原因，美國都應該在電池技術方面急起直追、迎頭趕上，就像20世紀在太空領域追趕蘇聯一樣；同時確保科學界、政府部門和媒體，在新的革命性技術出現時不再錯失良機。