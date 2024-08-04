承認經濟困難 習近平要提振消費

中共總書記習近平日前坦承，當前中國「經濟發展遇到一些困難和問題」，但要求用「實實在在的高質量發展成效」唱響「中國經濟光明論」。(新華社)

7月的中共政治局會議，已於30日召開，習近平 作了重要講話，會後公布的內容顯示，中國經濟可能改變方向，而這次會議的意義可能比已於7月中召開的「三中全會」更重要。

三中全會被視為重要經濟會議，著名的「11屆三中全會」，就是鄧小平開啟「改革開放」的重大會議，今年的三中全會因此也被宣傳為新的「改革開放」。但這次會議開過後，卻廣受批評，第一，會議內容長篇累牘，沒有新意，只是重複習主政以來的政策，強調十年來的「中國特色社會主義」必須延續下去；第二，對於習提出的「高質」經濟模式，卻語焉不詳，完全沒提出具體措施。會前專家呼籲，會議有必要針對眼前經濟癥結「消費低迷」，提出解決辦法，但會議對此卻未作反應。

國內外對「三中」的不滿和批評，對政治局會議造成壓力。因此習的講話，一開始就說形勢不利，承認中國經濟出現困難。習向來不承認任何困難，更不會承認錯誤，例如推行了三年的清零政策，嚴重破壞經濟，釀成白紙運動，2022年底全面解封時，他也沒有承認錯誤。但這次政治局會議他卻一反常態，承認「內需不足」，「企業運轉困難」，以及「內卷性惡意競爭」等。他之所以主動承認困難，很易理解，因為必須先承認困難，接著才能提出新方向。

習近平只承認經濟困難，卻沒有承認造成困難的原因，這主要有兩方面，一是2008年金融海嘯時中國政府動用4兆人民幣大規模刺激經濟後，就一直持續使用這種方法，投資 基建、建房和地方政府借貸，藉此維持經濟增長，結果是造成「投資泡沫」，以及目前的房市泡沫破裂、無法收拾的殘局。

二是習近平上台以來一直推行的社會主義經濟路線，包括打擊民營企業的政策，2021年時更進一步打擊和控制互聯網平台。2020年疫情 爆發，此後三年的清零政策，打亂了中國製造業的供應鍊，2021和2022兩年的大規模封控，造成全國六成的商店和中小民營企業倒閉，三年清零對經濟的巨大破壞，至今仍無法化解。

2020年至今，中國經濟下滑，已經五年，成為中國的「消失五年」；這五年中，年輕人大量失業，失業又導致對生活的沮喪和絕望，因此造成年輕人躺平、不結婚、不生育、不買房。年輕人最新的躺平方法包括「報復性不消費」，中國政府原以為，封控於2022年12月解封後，民眾會立即出現「報復性消費」，彌補疫情期間未做的消費，經濟就可立即反彈，但這只是一廂情願，因為年輕人失業，加上房價暴跌，令人失去消費和買房意願。絕望的年輕人，最新轉向積極儲蓄，全力減少每天每月的開支，希望能在數年內攢到一筆錢，全力攢錢的結果是，消費全面下跌，經濟無望回升。

習政府去年夏天開始，一直說要救經濟，至今已一年，今年大學畢業生1179萬人，一半都找不到工作；年復一年，年年如此，以至整整一代人，都成為躺平族，人數龐大的躺平一代已將消費推向崩潰邊緣。

此次會議內容顯示，習所說的新方向，並不是三中全會所說的高質經濟模式，而是「提振消費」，特別值得注意的是：「增加居民收入，加強中低收入居民的消費意願」，會議內容沒有說增加收入的具體辦法，也不知道如何落實。

而要提振消費，首先要增加居民收入，在此之前，中國政府不願進行大規模刺激經濟措施，也不願像美國那樣給民眾發放紓困金，主要是擔心款項被黨官貪污吞掉。專家提出的增加居民收入的辦法包括：提高給老人的「低保」(養老補貼)，現在每人每月是200元人民幣（約27.8美元），如果增加500元，即每人每月增至700元，以全國2億老人計算，須花費1.4兆；好處是，這筆錢一旦發放，立即可穩住人心，有助民眾恢復對政府的信任。

又如，只須花數千億，就可豁免全國中小學生學費，每天提供營養餐，把中小學教育穩定下來；又可將民眾的醫保，可從現在的五、六成，提高至九成，即民眾只須支付10%，這樣人民就無須害怕，一旦發病，就可能傾家蕩產；還有一個有效的的辦法：將增值稅(類似美國的消費稅)，從13%減為5%，這樣民眾購物消費時，等於手中增加了收入。