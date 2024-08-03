要贏得白宮 賀錦麗的兩大挑戰

自賀錦麗 參加總統大選，已經兩周，目前氣勢如虹，民調緊追共和黨川普 ，甚至小幅超前；川普與共和黨陣營迄今仍無法聚焦攻擊，原因在賀錦麗正修正各種左傾激進路線，尚無定位。雙方交戰至今是各說各話的口水罵戰，要等下周，賀錦麗挑定副手，才進入實質競選。

川普自6月底與拜登辯論勝利、刺殺未遂、以及共和黨提名大會後，大漲的聲勢民調已經封頂，而賀錦麗聲勢消長，將取決兩大挑戰：一是與川普的政見辯論，二是她在芝加哥民主黨 全國代表大會的演說。

民主黨已在1日開始黨代表視訊投票，提早通過賀錦麗為黨總統候選人，賀錦麗已自拜登手中取得超3900多張黨代表票，黨內無人挑戰，視訊投票5日傍晚結束，即宣布提名賀錦麗當選，賀錦麗則馬上宣布副手人選。

從賀錦麗宣布將偕同副手6日賓州費城同台造勢的計畫來看，猶太裔的賓州州長夏皮洛做為副手已是呼之欲出。賓州同時是全美舉行大選提早投票的最早一州，自9月16日開始，其他州多在10月提早投票；關鍵搖擺賓州2016讓川普險勝，贏得大選；拜登2020年同樣險勝，壓過川普。賀錦麗要成為美國第一位女總統，賓州非贏不可。

賀錦麗宣布副手後，將快馬加鞭，巡迴六大搖擺州，直奔19日至22日在芝加哥舉行的民主黨全代會，取得正式提名。在此民主黨擁戴賀錦麗歡呼聲達到沸騰頂點之時，各界在關注她接受提名的演講內容與政見立場，賀錦麗在2020年黨內總統初選的極左政見，必須要大幅修正，靠向中間路線，才不會嚇跑溫和派中間選民。

例如賀錦麗曾在2018年電視MSNBC受訪時稱，不反對廢除移民局，但紐約時報前不久報導賀錦麗團隊已表示要改變立場；再如2020年6月賀錦麗受訪表示，要檢討警力預算，把警方經費先撥到學校培訓中心，但她成為副總統後，支持拜登總統增加社區警力的方案；最令人批評的是賀錦麗過去主張取消民營健康保險，改為國家健保，但如今再次透過發言人表示，「不再認為必須要求美國人購買政府營運的健康保險計畫」。

這些都不是陳年舊帳，也不是未成熟的隨口之言，而是賀錦麗在過去五年的言論政見，如今都在改變。

問題是賀錦麗類似這些激進主張，在她被提名後一一修正，同時賀錦麗至今沒有記者會，也沒有媒體專訪，外界難窺她的想法。短短百日內，賀錦麗聲勢暴漲之快，黨內外無從瞭解賀錦麗的思維，都在問「她到底是誰？」民主黨全代會的演說，可說是外界第一次有機會瞭解到底是賀錦麗的個人願景，還是如政敵質疑的「受民主黨機器與高層操控的傀儡」。

她能否公開支持保障治安警員經費？她能否無懼大批反猶挺巴的示威族群，嚴譴哈瑪斯是「殘酷恐怖組織」？如果賀錦麗能一次澄清她過去的激進言辭，讓選民有重新認識與接受她的機會，表示賀錦麗有擔大任的智慧與氣度。若她能跨過這個門檻，加上會後熱度與媒體哄抬效應，一鼓作氣，衝向11月，川普重回白宮將幾乎無望。

但賀錦麗另一關是辯論，這將會是史詩級總統政見辯論，重要性之高，超過挫敗拜登連任希望的辯論。川普對與賀錦麗辯論之事，態度反覆，也就顯示川普目前拿捏不住對賀錦麗的輕重，不僅是議題政見，更是川普罩門在少數族裔女性。看到川普扭捏態度，賀錦麗毫不退怯，前幾天在喬治亞州公開挑戰，歡迎辯論，「如果你有話要說，就當我面說。」 川普1日重回賓州競選造勢，當場表示接受當面辯論挑戰，但明顯氣勢已輸三分。

以川普好強爭勇個性，在台上與女性對手搶話爭論，絕對失分，再加上議題設定，讓川普忙於指出賀錦麗立場前後不一，失去批評賀錦麗與拜登政策不可切割的機會，辯論結果可能弄巧成拙。

川普拜登辯論後，民主黨已面臨滅頂危機，毫無選擇下，壯士斷腕，賀上拜下，的確讓民主黨內外上下，煥然一新。川普團隊7月整月募款1億387億元，賀錦麗在宣布參選的一周內2億元經費，共和黨駭然失色。截至最新民調顯示，在總票數的全國民調上，兩人不相上下，但賀錦麗後發已能比肩已參選兩年多的川普，令人吃驚。