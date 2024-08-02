金門撞船協商 兩岸務實解決爭議

僵持了五個多月的金門漁船翻覆事件，幾經波折，終於在台灣海巡署「技巧性道歉」和提高賠償狀況下落幕。台陸委會強調是政府主導的偶發性個案，大陸國台辦說明「無關兩岸協商」，陸方代表將漁船返還，遺體載回前，臨去仍放砲要求真相：「台灣有關部門善待大陸漁民，確保不再發生類似惡性事件」，海巡也不再計較，只求事件趕緊收場，切勿節外生枝。

對於這次協商方式，陸委會副主委梁文傑說是「當事人對當事人」，等於是戳破陸委會一心想強調官方接觸的假象；陸方代表不過是個泉州地方台辦的副主任，台方是海巡署副署長謝慶欽迎接對談，那還有什麼「對等、尊嚴」可言，梁文傑所謂的「當事人」，可是代表中華民國 政府執法的海巡署，更是由海巡署長張忠龍在公祭會場上以「執法過程未錄影搜證」為由致歉，不論海巡署措詞為何，基本上就是官方吞下認錯，陸委會說不出口，只好擬出個不知所云的當事人稱呼。

雖然雙方協商簽了協議，協議的內容密不公開，其實也是海巡署大體上都依照對方要求加碼辦理，道歉層級夠高，賠償金額也超過陸方預期，只是不能說是官方賠款，所以要找個「民間捐助」，維持基本面子。陸方是否堅持惡性已不是重點，重點是台灣還有艘澎湖船扣在大陸手上，有個胡姓釣客被押，不趕快解決此難題，對兩岸家屬都是折磨，對賴清德政府就是燙手山芋。

雖然至今陸船翻覆真相仍在五里霧中，但從事發後海巡署說法一變再變，勉強認了「蛇行碰撞」後，又拿不出錄影證據，幾度談判過程裡的前倨後恭，已經說明了如果不是海巡理虧，何以要對「依法取締三無船」動作，如此低聲下氣，台灣官方一再強調是「執法意外事件」，也只是在尷尬的狀況下，勉強找個可以自圓其說的定位。

更麻煩的是，大陸藉由此一事件，打破了以往禁限制水域的默契，海警常態化巡查金門水域，不僅造成台漁民出海作業的困擾，也構成大陸海警和台海巡一觸即發的磨擦，更添兩岸緊張變數。雖然撞船事件得解，但金廈海域不存在禁限制水域的狀況，顯然是回不去了，也就是說，台灣必須面對陸方強勢主權立場，讓海巡保疆護土的工作更形複雜難做。

誠如陸委會主委邱垂正所言，兩岸過去有兩會 模式、金門模式、事務性協商、甚至於複委託模式，兩岸互動早有數十年來既有管道與模式穩定發展，但在民進黨 政府不認九二共識，大陸斷絕兩岸官方互動，兩會存而不動，這些既有做法一夕倒退到卅年前。大陸還試著用紅會取代，台灣紅會早在官方打擊下，根本無法代理，以至於民進黨政府束手無策，邱垂正也只能倡議「秉持相互理解對話溝通，維護既有公權力制度化協商機制運作」，但大陸就是置之不理，民進黨政府「新兩國論」一日不變，陸方又豈能輕易鬆口？

大陸雖不樂見外界有「即使沒有九二共識，兩岸關係仍能有解」的印象，但也真不願意因這地方單一事件，阻礙了兩岸大局政策走向。尤其是陸方最近經濟難題甚多，也有意以實際動作，化解和周邊國家衝突糾紛，不論是對日、對菲都放軟許多，各方條件俱足，金門撞船事件也在這樣的氣氛下，順應找到了台階下，也讓大陸漁民家屬能把人船領回處理，可是基於原則問題，一定要立定腳跟不放鬆，否認這協議是「兩岸協商」，沒有「共同政治基礎」，兩岸無從回到談判桌的立場絕對不能讓。

雖然兩岸官方政治矛盾，並未因撞船事件見到轉機，但放下歧見讓難局得解，對兩岸總是好事。枱面上寸土不讓，不等於枱面下無法溝通，不管這管道是官方或民間，兩岸減少誤會，累積善意的工作不能停，才能避免台海烽火的不幸發展，別用政治偏見打理兩岸關係，這是兩岸主事者都必須務實面對的問題，也應從撞船事件處理中，學到務實面對爭議，這才是安穩處理當下兩岸歧見的必行之道，誰贏誰輸已不是那麼重要。