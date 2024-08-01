美國外交虛有其表 盟國敷衍應付

國務卿布林肯 與國防部長奧斯丁這一周來在亞洲訪問，不僅有許多一對一的雙邊會談，也參加數個「2＋2」外交、國防雙部長會議，以及相關的集體安全對話機制，用力不可謂不深，花的時間不可謂不多，但是整體的效果卻要打很大的折扣，主要原因不是在外部，而是在美國自己。

美國與日本 的2＋2外交、國防雙部長會議，是所有會面中最具成效的，雙方除了提升聯合指揮系統的層級，設立統合軍司令部，編制為有指揮權的三星將軍，日本則相應設立統合作戰司令部，會中還決定，日本將出售日本製造的「愛國者三型」(PAC-3)飛彈到美國，契約總金額約30億日圓(約2000萬美元)，這是美國首次反向進口軍品，更代表美日安全關係的強固。

可是30日在馬尼拉舉行的美菲2＋2外交、國防雙部長會議，雖然美方宣布將向菲律賓提供5億美元的軍事資金，以加強美菲之間的安全合作，但卻沒有提及對南海近日的爭議，是否適用美菲共同防禦條約；美國與菲律賓簽署有共同防禦條約，美方官員一再表示，菲律賓飛機和公務船在南中國海遭遇武裝攻擊，美國有協防菲律賓的義務，菲律賓希望美國能夠信守承諾，但美國話雖講得漂亮，實際上卻敷衍推卸，承諾卻徒具形式 。

布林肯還參加日本、印度 與澳洲共同組成的四方安全對話(Quad)外長會議，會後聯合聲明表示，嚴重關切東海與南海情勢，正在制定一系列舉措來維護「自由和開放的海事秩序」，並重申強烈反對任何尋求以武力或脅迫改變現狀的片面舉動，以未點名的方式斥責北京。

不過印度外長蘇傑生卻在會後記者會上表示，印度與中國的關係不佳，這是不正常的，印度希望改善對華關係。他還強調，中國和印度的問題應該由兩國自己解決，不指望其他國家干預，「根據我們的經驗，我們對中國有自己的看法」。

奧斯丁則與日本防衛大臣木原稔、韓國國防部長官申源湜，28日在東京召開三國防長會議，這是繼6月2日香格里拉對話後時隔兩個月再次召開三國部長會議，6月當時曾達成協議，要在年底、下屆美國總統就任前，韓美日將簽署《安全合作框架》(TSCF)。

其實內容並沒有太新的部分，只是把目前已經在做的，形諸文字而已，包括韓美日上月實施的首次「自由之刃」多領域聯合軍演，「最重要的是高級別之間的交流」，可是由於這兩個月，川普再次當選的可能性大增，三國安全合作加速進行，尤其以韓國最為著急，擔心川普一上台就不認帳，所以這次三國防長會議上就簽署了框架協議。

然而韓國與美日的優先重點不同，韓國主要為應對北韓，而美日則是為對抗中國，平時也許還可以妥協，等到有狀況時，分歧就會出現，外界也最擔心，川普執政後，韓國會是第一個被中國拉過去的印太盟國。

當然這輪外交沒有效果，許多人歸咎於中國在背後扯後腿，尤其是幾乎所有國家外長與布林肯見面，也都與中國外長王毅在寮國東協外長會議的場邊，有雙邊的會晤，印度外長如此、澳洲外長如此，連日本外長也如此。

尤其中美雙方討論南海問題時，王毅表示，中方就管控局勢同菲方達成臨時性安排，呼籲菲律賓「言而有信，不得再運送建築材料」，王毅還呼籲美方「不得再煽風點火，攪局生事，破壞海上的穩定」，反而美方未見有反駁抗議，宛如默認。

其實美國大選的變化，盟國都看在眼裡，中國則趁美國大選前，積極拉攏各國，然而重要的是，盟國之所以願意與中國互動、想藉機與中國拉拉關係，都是要增加自己的避險籌碼，以防萬一川普與拜登政策相左的時候，不會與中國關係搞得太糟。

更進一步說，此時來訪的美國國務卿與國防部長更不能夠承諾甚麼，無論是布林肯或奧斯丁，一朝天子一朝臣，即使民主黨的候選人賀錦麗當選，六個月後也都要卸任；在這個情況下，除了日本外，其他盟國也只有敷衍應付，不會把自己心中真正的想法，與美國分享。所以雖然布林肯與奧斯丁老遠跑這一趟，卻只是虛有其表的外交罷了。