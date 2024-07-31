台灣沒偷美晶片業 何須付美保護費

川普 競選言論依然走偏鋒，他受訪指出，台灣非常有錢，如果要美國保護，必須支付防務費用，還說台灣偷走美國晶片 產業。這番話引發台灣輿情譁然，行政院長卓榮泰回應「台灣願意負更多責任」。台灣長年用比國際行情昂貴價格向美採購武器，多數不是最先進產品，還延遲交貨，美國變相向台灣收保護費。而川普形容台灣偷走美國晶片業，瞭解晶片業發展史的人更認為荒謬絕倫。

美國兩黨競選言論常流於譁眾取寵，吸引底層選民。川普是商人，在商言商，他用脅迫語言施壓北約盟國增加軍費，也用台海危機和晶片業來表達國際觀，但稍具常識者會認為，其言論悖離現實經驗，站不住腳。

川普對台灣的認知很奇特，四年前曾在白宮把中國和台灣比喻成白宮橢圓辦公室的大圓桌和筆尖，暗喻台灣微不足道。這次受訪他說，台灣距離美國9500哩，距離中國僅68哩，台灣為我們做了什麽，我們這麼多年來保護台灣，他們卻偷走了我們的晶片產業，現在中國這麼想併吞台灣，我不確定我們繼續(保護)下去，有什麽意義。

事實上，台灣戰略地位扼控中國出太平洋門戶，位居美國第一島鏈中間，是美國遏制中國的重要一環，美國朝野、學界智庫和軍方無不把台灣視為美國牽制中共最重要使力點，大陸如吞併台灣，將徹底改變美中戰略版圖，而台灣與大陸分治，符合美國長遠重大戰略利益。

Newsweek周刊在川普發言後民調，43%共和黨 人贊成或強烈支持協防台灣，反對者僅18%，多數意見和川普主張不一樣，川普更難與提出對台「六項保證」的雷根總統的反共、協防台灣立場相比擬。共和黨今年總統大選綱領未提台灣，是近年罕見。川普看到自己說法與黨內相左，見風轉舵，18日在共和黨全代會提名演說改口說，衝突陰影正籠罩台灣與整個亞洲，全球瀕臨三次世界大戰爆發邊緣，「如果我是總統，這一切就不會發生」。

川普的言論更警惕台灣，不能把寶全押在美國身上，須提升自我防衛能力。近年台灣發展「不對稱戰略」，自製武器獲很多進展，潛艦國造、雄風和雲峰短中程導彈、騰雲二代無人機等逐步服役，讓解放軍犯台代價升高，美國今年也通過援台法案，提供20億美元軍事融資給台灣，這些遏阻政策都有助維護台海和平現狀。

川普的言論佐證藍營的「疑美論」，認為美國不一定可靠。1979年台美斷交，中華民國吃過大虧，不能再把全部籌碼押美國身上，台灣須尋找對美中關係的平衡點，不能把生死存亡的安排交給美國 。

有人警告，川普中國政策的核心是出賣台灣，就看拿什麼和中共交換，台灣須警惕境遇可能和烏克蘭一樣，有被出賣的風險。只是共和黨菁英、國會兩黨都不會任令川普胡為，共和黨聯邦參議員Michael McCaul、眾議員Mario Diaz-Balart都反駁川普，認為美國應繼續堅定支持台灣，推崇台灣增加軍費是美國盟邦典範，何況美台關係還有台灣關係法等規範。

川普認為台灣有錢，須交保護費，被喻像幫派老大口吻。日韓都有美軍駐防，並分攤協防經費，日本五年來負擔80多億美元，南韓也付駐韓美軍三成軍費，川普嫌都給太少。

台灣每年GDP約7700億美元、政府歲入9000萬美元，國防預算已從GDP的2.5%增至3%，每年軍費約230億美元，占歲入2.5%，如增至GDP的5%，負擔太沉重。有網友質疑台灣如果也交保護費，川普是否派美軍駐台灣？

台灣民眾挖苦，美國自己為什麼不開一家美積電，要逼台積電去美國設廠？美國晶片製造技術不如台灣，而台灣晶片業是靠台積電等無數業者數十年努力、員工爆肝換來，沒有人偷走美國晶片業，是美國製造業外移的後果。台灣雖使用美方技術，但也回饋美國，美國才能壟斷世界晶片產銷八成市場。

川普動輒指控人家偷走什麼，是民粹語言，缺乏證據。他形容2020年大選被民主黨偷走，但全美60多件選舉訴訟，川普無一件勝訴，川粉卻深信不疑。華人稱呼川普是「懂王」，自認什麼都懂，言論卻離譜、譁眾取寵、貽笑各方，但他卻可能再次成為美國總統。