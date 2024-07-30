川普丟出回旋鏢 飛回來擊中自己

拜登 在川普 抨擊「老不中用」和85%選民希望他退選下，宣布辭選，改由賀錦麗 取代，川普擲出的回旋鏢，沒想到飛回來打中自己。賀錦麗以「檢察官對抗罪犯」定位大選，兩天內籌到1.3億元，為民主黨帶來希望。對選情冷漠的Z世代(90後)重新關注大選，支持賀錦麗，選戰主調從「拜登太老」變「川普太老」，川普的一顆子彈優勢逐漸消失，想重回暗殺現場扳回聲勢；范斯批賀錦麗沒生過孩子無法治國，激怒婦女選民，共和黨連連被回旋鏢擊中，川普穩贏的優勢逐漸消失。

回旋鏢(Boomerang)是澳洲原住民打獵的武器，投出去後會回旋重回投擲者手中，沒接好就打中自己，頭破血流。民主黨5月間在川普封口費案被判34項重罪成立後，曾取得短暫優勢，卻激發共和黨選民同仇敵愾，川普聲勢遽升，回旋鏢重擊民主黨。現在輪到川普連連被自己的回旋鏢打中，拜登的年齡包袱移轉給川普，民主黨塑造「59歲檢察官vs.78歲罪犯」訴求，打擊川普。

政治風潮瞬息萬變，民意如流水，民主黨「拜退賀進」賺到選民覺醒和同情。拜登退選使民主黨危機空前，賀錦麗初取代拜登時，黨內曾有遲疑，但前眾院議長裴洛西背書後，多數黨代表支持賀參選，歐巴馬等才跟進。賀在兩場造勢表現爆發力，質問選民希望生活在一個自由、憐憫、法治國家，或一個混亂、恐懼和仇恨的國家，美國不能走回過去，聲勢出乎意料，川普緊張。

川普被自己設定的議題反傷。一，形容拜登是「瞌睡喬」、昏瞶糊塗，賀錦麗取代拜登後情勢逆轉，民主黨選民、金主回流，首日募款衝至9100萬元，兩天內達1.3億元，比拜登原有9500萬元經費多，顯示「反川普」力量集結動員，川普控賀錦麗使用拜登競選經費違法，恐徒勞無功。

賀錦麗使兩位高齡老人的無聊乏味選戰，變成中生代對抗老人的世代交替決戰。拜登退選，59歲的賀錦麗襯托78歲川普太老，川普對拜登的優勢瞬間變成自己的包袱，Z世代選民意向更成川普的一大隱憂。

二，賀錦麗把選戰定位為「檢察官對抗罪犯」「未來與過去」的抉擇，獲選民最多掌聲。用川普是重罪待判刑罪犯，還有待審三件刑案51項控罪，激發選民思考美國要不要重回震盪不定，讓一位爭議不斷、有犯罪紀錄的老人當總統。川普與拜登競爭還可避免這樣對比，川普自己製造出新難題，還說賀錦麗更好對付，不妨等著看。

三，范斯說，賀錦麗比拜登糟糕千百倍，川粉更用性暗示下流用語詆毀賀，用她和拿川普封口費的「暴風女」相提並論，形容賀「靠當小三(side chick)一路睡上位」，這段緋聞在賀競選加州公職和副總統時，都曾被炒作過，未能傷害賀選情。

賀90年代末約30歲時曾是加州眾院非裔議長威利‧勃朗(Willie Brown)的女友，當時勃朗60歲，已擔任議長20多年，和元配分居，經常更換女友，勃朗任命賀為加州政府不同委員會的委員，五年領取約40萬元津貼，但一切合法。

勃朗當選舊金山市長時另結新歡，賀主動退位，而後賀參選舊金山檢察長、加州檢察長，勃朗都捐款支助，賀和這位加州非裔政壇教父交往，未涉破壞男方家庭或違反公職法規。這段情史也成賀自嘲是「掛在水手脖子上的信天翁」(西諺指打死信天翁的水手，必須掛鳥屍長期被懺悔折磨)。共和黨如追打過頭，選民會質疑為何川普頻繁出軌可容忍，賀交男友就被攻擊，有性別雙重標準，引發回旋鏢效應。

四，共和黨嘲笑賀公開場合常「魔性狂笑」，喜歡她的人卻認為這是她開朗、真摯表現。賀主打婦女墮胎權，范斯曾說賀沒生過孩子，不能治國，激怒婦女選民，好萊塢撤銷共和黨造勢使用歌曲權利，共和黨正忙著擦屁股，黨內出現後悔挑范斯的聲音。

賀錦麗也有包袱，主導邊界政策失敗、非法移民氾濫，曾自詡把1.5萬名抽大麻者關進監獄，加州大麻合法化後又自稱吸過大麻；舊金山毒品氾濫、犯罪猖獗，商家關門、民眾走避，共和黨人質問美國要不要像舊金山，成為賀錦麗的暗傷。川賀全美民調支持度不相上下，電視辯論川普無法再像對付拜登一樣占便宜，穩勝的優勢愈來愈不確定了。