拜登經濟學 是賀錦麗資產也是負債

副總統賀錦麗。（歐新社）

拜登 總統退選後，接棒的副總統賀錦麗 緊抱「拜登經濟學」，恐怕是不得不然，部分原因是時間不站在民主黨 這一邊。距離民主黨全國代表大會只剩一個月，此刻的她很難提出全新政綱，因為這可能會被視為對拜登不敬，她必須努力將自己定位為維持政策持續性和穩定性的候選人，更何況身為拜登政府的一分子，她和她的經濟團隊一直參與經濟政策制訂的過程。

政壇人士普遍認為，賀錦麗將捍衛拜登任內制訂的經濟政策，包括「通膨削減法案」對電動車和綠色能源項目的補貼、要求國稅局追捕逃稅者、對股票回購徵收消費稅，以及繼續大型企業15%的最低公司稅。

要找出賀錦麗和拜登的經濟觀點差異並非易事：過去三年半，兩人宣揚相同的理念、相同的成就，但從半導體補貼到取消學債，賀錦麗似乎更有能力將兩人的政策，包裝成比拜登更有吸引力的商品。

拜登極力吹捧的「重建更好」(Build back better)口號，從未獲得大眾青睞，但在最近的演講中，賀錦麗背後的看板展示了一個更優雅的短語：「追求繁榮的自由」(Freedom to thrive)，與她共事過的人都表示，這概括了她的觀念和經濟政策方針，她的目標是擴大而不是重塑拜登經濟學。拜登已完成其計畫的一半，並對美國基礎建設、製造業和綠色能源進行了大量投資。賀錦麗接棒後的關注點，將放在拜登政策的另一半，也就是尚未完成的社會議程。

這些議程包括努力為幼兒園爭取更多資金、為家庭照護者爭取更高的工資，以及為所有人提供帶薪家庭假。因此，在拜登退出總統競選後幾小時內，最先公開表態支持賀錦麗的兩個工會，正是美國教師聯合會和代表護士等的服務業雇員國際工會，這並非巧合。賀錦麗還在減輕美國人醫療債務負擔方面發揮了關鍵作用，她若選上總統可能會以此為基礎繼續發揚光大。

她對社會議題的關注反映出身為加州民主黨人的背景：會給國家經濟帶來令人難以置信的活力，但也可能給中產階級的負擔能力帶來困難。

曾任加州總檢察長的經歷，讓她相信監管的力量可以為公共利益服務，這與川普縮小政府管制的願望，形成鮮明對比。在擔任加州總檢察長期間，她幫助那些在金融危機後被錯誤取消贖回權的房主獲得250億美元的和解金；她還支持加州的「房主權利法案」立法。這兩項舉措鞏固了她在2020年競選時自許為消費者權益倡導者地位。

賀錦麗經歷中另一個重點是與大型科技公司的長期友善關係。作為舊金山的政壇人士，她與Meta和谷歌母公司Alphabet等大型科技公司建立了密切的聯繫；這個事實在2020年民主黨初選中曾被視為一種負擔，但對於科技投資人來說，如果她當選總統就可能是個利多。

這引發了一個問題：賀錦麗在經濟問題上是否真的完全站在拜登這邊？她的2020年民主黨初選政綱，並不代表她2024年的政見，四年前，她明哲保身地將自己置於民主黨的進步派和主流中間派之間，反而使她蒙受雙方的抨擊。就任副總統幾年來，她逐漸成為中間派，身邊的主要經濟政策顧問都是溫和派。

賀錦麗經濟學看起來非常像拜登經濟學，也給她的競選帶來巨大風險，因為拜登經濟學非常不受歡迎。在一次又一次的民調中，大多數美國人因為通貨膨脹，對拜登的經濟評價不佳，同樣放大鏡也很容易轉向賀錦麗。她不僅是拜登的副手，還在新冠肺炎疫情最嚴重的期間，建議提供更多的財政援助，這可能正是導致通膨上升的原因之一。目前她只能強調積極的一面，特別是在她和拜登任內創造超過1500萬個就業機會。

賀錦麗與拜登經濟學的關係如此密切，現在被迫承接所有拜登的經濟遺產，但想轉移人們關注焦點至政府的成功和經濟的優勢可能也行不通：在過去兩年多來大部分時間裡，白宮一直在努力這樣做，但收效甚微。「追求繁榮的自由」聽起來不錯，但是，就像拜登一樣，賀錦麗的「自由」最終也可能被埋沒在美國人民的抱怨中。