賀錦麗不是沒希望 川普可被打敗

拜登宣布背書賀錦麗 後，接著幾天，整個選舉形勢出現逆轉。截至25日，賀錦麗已迅速獲得民主黨支持，籌得破紀錄的1億3000萬元政治捐款，包括21日之後的首24小時的9100萬元，捐款者大多數是少額捐款人，到25日歐巴馬宣布為賀錦麗背書，她已一致被視為民主黨的提名人。

在拜登宣布退選前，民主黨危機重重，全黨擔心拜登年老，將會輸給川普 ，拱手讓出總統寶座，更擔心連累國會選舉，導致參眾兩院全失；在拜登宣布退選之後，民主黨形勢逆轉，氣氛高漲，為賀錦麗的勝利希望而高興。

最新民調 顯示，賀錦麗不但有機會與川普打一場勝負接近之戰，甚至還有取勝的希望。25日公布的紐時民調顯示，賀錦麗只落後川普一個百分點(46:47)；在本月初的紐時民調中，拜登落後川普6個百分點。26日公布的華爾街日報民調顯示，賀錦麗只落後川普兩個百分點(47:49)。25日公布的Morning Consult民調中，賀錦麗甚至領先川普一個百分點(46:45)。這些民調顯示，拜登退選和賀錦麗成為提名人，已改變了大選形勢，她拉近與川普的距離，與川普進行一場勢均力敵的決戰。

但上述民調也顯示賀錦麗的弱點：她在多個關鍵州的選舉中仍然落後，就算她在全國贏得較多的『普選票』，仍會因輸掉多個關鍵州而敗選；美國的總統選舉，最終以「選舉人票」為準，因此賀錦麗要贏，必須在今年的關鍵州取得勝利。最新的民調顯示，賀錦麗在賓州、密西根、威斯康辛、內華達和亞利桑納等仍全面落後，但差距都不大，且在民調誤差範圍內。

從過去一周賀錦麗的競選活力看，在集會造勢、演講宣示政策、爭取黨內背書、籌款力度、以及媒體熱度等，都是數月來所未見；有分析指出，她展示的活力與2008年歐巴馬首次獲勝時相若，難怪民調顯示，她爭取到45歲以下多數年輕選民的支持。她25日又宣布，加入Tik Tok，所設的網頁已立即爭取到280萬追隨者。如果這種活力和能量，在未來數月繼續發展下去，她的選戰必將獲很大的提升。

但選戰如何發展，只能由她的能力去決定。做了三年半副總統，仍被視為面目模糊，她能否在剩下的100天為她自己描繪出一個突出的形象？像是歐巴馬2008年為自己建立的移民之子個人故事，讓選民作為投票依據；她能否將自己的各方面政策向選民說清楚？例如選民關心的邊境和移民、經濟和控制物價、甚至是中國和台灣的政策？

賀錦麗的選戰該如何打，才能增加勝選機會？現在是她的「百日之戰」的開始，正是定下戰略的時候，目標清晰，才能提升這100天的效率。最重要的戰略考慮應是：應該不是她對自我的描繪，例如將自己描繪成為一個怎樣的總統候選人，而是她必須瞄準川普，將川普作為必須打敗的競選敵人。

拜登四年前打敗川普的經驗值得借鏡；當時拜登正是把川普視為敵人和打擊目標，川普是混亂製造者(chaos creator)、說謊者、民主破壞者；所以拜登特別強調正派(decency)，誠實與尊嚴、以及民主和團結，結果是選民被川普折騰四年後，選擇回歸正常(normalcy)。川普至今仍然說他贏了2020年的選舉，仍然不肯承認煽動支持者釀成2021年1月6日的國會暴動。

民調又顯示，選民最關心經濟和物價，賀錦麗有必要在這方面擊敗川普。川普的經濟政策一面以富人和企業減稅為主，另一面則打民粹牌，聲稱在中西部(賓州、密西根和威斯康辛等)創造就業，但川普所說民粹是假民粹，川普2017至2021年執政，卻見不到他如何讓美國偉大，反而是為富人和企業減稅，製造了大量國債。

賀錦麗打中產階段牌，為這個階層爭取權益，卻被視為自由派。提升中產階級的辦法很多，例如創造就業、加強托兒服務、強化社安金和和Medicare等。

賀錦麗應把矛頭指向川普。她在23日的威斯康辛集會，爭取到3000人支持；在場者喝彩聲最大和最多時，是當她說到川普是重罪犯的時候。賀錦麗做過10多年檢察官，包括八年加州檢察長，她說她最了解罪犯，而川普正是犯了34項重罪的重罪犯，喝彩聲反映選民的人心取向。賀錦麗即將與川普進行總統辯論，那將是她正面挑戰滿口謊言的川普最佳時機。