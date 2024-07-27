賀錦麗煥然一新 川普調整戰法

民主黨在最後關頭推出賀錦麗 ，代打退選的拜登，此一臨陣換將，讓共和黨 與川普 的競選布局，臨陣大亂，正考慮調整戰法，更換選戰主軸。選戰剩下百日，將會無比慘烈，川普陣營已無以逸待勞的優勢，賀錦麗陣營哀兵必勝，雙方不計一切手段取勝，險招奇招陰招盡出，民主黨似已穩住陣腳，白宮有可能出現歷史第一位女性總統。

多方民調顯示，川普與賀錦麗民調已不相上下，川普雖稍許領先，但在統計誤差內。雙方黨派立場站定，五五波之際，各自鎖定基本盤，中間選民成為兵家必爭，川普陣營一時不知如何拉開。

短短百天內，恰正是中間選民對賀錦麗的認識還是一張白紙，無足夠時間深入了解號稱是「進步派最激進的聯邦參議員」的立場，尤其是原本離開拜登的年輕選民，一旦回頭，將被賀錦麗帶來的年輕朝氣吸引，能量滿聚。川普氣勢在兩周前遇刺未遂後已達頂峰，將難再有史詩般事件，能再轉化造勢高潮，只會持平甚至下滑；相反的，賀錦麗與民主黨因拜登退選創造出歷史性機遇，氣勢沛然莫擋，造勢將一波波，衝到11月。

自賀錦麗代征後，川普陣營立即對她砲火四射，但一時間對賀錦麗缺乏有效攻擊說帖。共和黨首先攻擊賀錦麗族裔性別，但立即被共和黨眾議長強生喊停，對賀錦麗早年私生活的流言，仍在傳播。共和黨陣營操盤手認為，現階段選戰初期沒有足夠資料數據，能夠引發中間選民共鳴。

目前共和黨普遍認為賀錦麗的弱點，是她對邊界事務的處理，指控她怠忽職守，近四年來完全沒有去過一次南部邊界。但這兩天白宮開始辯稱沒有交付她「邊界沙皇」的職責。紐約時報引述白宮報導，拜登在2021年3月公開交付賀錦麗的任務是「領導我們的外交努力，與(中美洲)這些國家合作，接受被遣返者，加強(這些國家)其邊境的移民執法」，賀錦麗本人也表示她的工作是外交。

換言之，邊界無證穿越亂象，並不是賀錦麗的責任所轄，而是國土安全部職責。這個讓共和黨咬住不放的三年前舊事，原本是有力選戰利器，但即將變成各說各話。

真正讓共和黨擔心的是，賀錦麗所帶來的政治旋風，重塑戰局，讓川普開高走低。對一般人而言，副總統是誰不重要，過去幾年賀錦麗在全國舞台曝光率不高，可是這幾天，她成為全美乃至全球的大新聞。

長期關注政治與議題內容的人早對賀錦麗的政治斤兩，已心中有數(賀錦麗參加兩次總統初選未能得一票即退出)，共和黨早認為賀的自由激進立場無法吸引全國溫和選民，無足可懼。但那些不關注政治的人，尤其是年輕人而言，賀錦麗是個新人物。尤其這幾天賀的競選團隊操作令人耳目一新，例如原本被共和黨用來譏諷她出身的「椰子樹 」與Brat(抽菸邋遢女)語彙，賀錦麗過去講話尷尬事件與特有笑聲，被團隊操作轉化成網路社群用語與符號，在年輕社群暴紅。

賀錦麗接掌兵符後，在密爾瓦基和休斯頓的兩場演講表現，振奮民主黨人，覺得煥然一新，充滿新希望。她說「我們不會回去」，「我們不會回到2021年1月6日，不會回到舊有方式、不自由、種族主義、性別歧視、川普式的美國」。賀錦麗講話內容在老輩聽來是左到不行的政治宣言，但她的語彙裝飾下，尤其年輕一代有如政治天籟。

共和黨與川普最不希望拜登退選，原本戰法都已寫定，現在要擔心一個中間選民全無所知的賀錦麗，加上蓄勢待發的民主黨選舉機器：這個由草根團體與資金線組成的龐大網絡，有歐巴馬在幕後操作，最後，主流媒體重新配合民主黨，全面包裝打造賀錦麗。

不過任何選戰，最後還是要回歸到議題與立場。賀錦麗將要回應各種內外事件，目前各界還不清楚賀錦麗的完整立場，但她每天發表評論，將會逐漸顯示施政方向與應對能力，這會給川普提供更多的攻擊角度，同時迫使她為爭取溫和派選民，必須自左向中間路線靠攏。

要爭取中間選民，川普必須要用比賀錦麗更健康與、更光明、更實際的願景來說服選民，例如降低指責大選作弊聲量，不再渲染升高刺殺未遂的仇恨等，攻擊面要回到賀錦麗承受拜登共業，但很難想像好強好勝的川普會有所改變，因此選戰即將進入變得更加激烈的一百天大選。