蔡去扁來的新賴民進黨

賴清德總統日前在民進黨全代會上全台語致詞。(記者胡經周／攝影)

上周末民進黨 全代會最關鍵的兩場戲碼，一個是蔡英文 不出席，而陳水扁閃電現身：另一個就是中常委的廢票，讓「非賴系中常委」和賴系旗鼓相當，也粉碎了賴清德 威權左右全黨的企圖，更點明了民進黨內隱涵的反賴力量，蓄勢待發伺機反撲。

賴清德雖然在競選時拚命打著「蔡規賴隨」的旗幟，然而上任後就明擺著「新主登基」的姿態，在黨內掀起一陣陣的批鬥狂潮。在國會裡舉手鬥不過在野黨，就在立法院外呼喚青鳥包圍國會，然後再集結總統府、行政院、監察院和立院黨團和立法院打群架，透過聲請釋憲手段，讓憲法法庭做出暫停處分，將立院新法叫停，而民進黨發言人吳崢預告處分時間，更坐實了司法院配合民進黨指控，引起輿論抨擊司法院如同綠營側翼，大法官變賴清德欽定打手，為賴清德新威權統治服務。

蔡英文以另有行程為由，臉書祝福全代會順利圓滿，無一字寄語賴清德，官方說法是蔡為尊重賴，避免大會模糊焦點，所以未出席，無獨有偶的，賴清德在全代會談話裡，細數民主前輩的拚鬥歷程，也無一語提及兩位前總統陳水扁與蔡英文，賴清德在總統兼黨主席的全代會上，有意強化鞏固「賴清德新時代」權威昭然若揭，雖然民進黨人一再為賴粉飾，希望不要如是解讀，但已是社會共識。

做為「務實台獨工作者」的賴清德，在談話中的首要目標，就是「建立台灣主體性的國家認同」，無一字提及中華民國，又要揭穿『台灣是反攻大陸基地』的錯誤，確立台灣優先的國家方向」。

國台辦說，這是揭露頑固台獨立場，台灣外交部說，賴的重點是「要建立生活在台灣的2300萬人是一個命運共同體」的國家認同，認為國台辦是惡意扭曲。官方攻防是一回事，但賴清德這番「最接近台獨建國」的談話主張，無異是向黨內「堅持台灣立場」的信心喊話，他還特別提到台灣成熟憲政民主目標，因有中國因素，處境更加特殊，所以「不容許台灣因民主政治的失敗，而遭受到滅亡的危險」。

賴清德這套論述邏輯是把「反中保台」和「民主成敗」掛在一起了，也清楚地解釋到他上任後，一連串和國會惡鬥的手段，都是將質疑民進黨政府違憲侵權的做法，變成「沒有建立憲法規範的權威和共識」，因而不能健全政黨政治，破壞國家民主。換句話說，只有民進黨完全執政下的民主，才是「成熟民主」，不論國會如何爭權，如何強調民主制衡，都成為「權力再集中，危害民主，傷害人民的權利」。其實，本質上民進黨口中的民主就是「民進黨做主」，違反這個目標，就是違反了「憲法規範的權威」，這些主張都和民主理論無涉，只是民進黨霸權統治的藉口。

正因為賴清德爭權手段凶狠，在全代會前，以七年前的老案關押了蔡英文的愛將鄭文燦，讓民進黨內噤若寒蟬，卻也激起反賴派的較勁決心。民進黨中常委選舉中的廢票，就是來自鄭文燦的愛將市議員呂林小鳳之手，呂林自己也強調是為了「對鄭不捨」，不甘心桃園隊成棄子而反彈，成就了賴最討厭的陳亭妃擠進中常會，也讓英系維持兩席，反而賴系有人意外落馬，賴清德想一統天下的權力布局失算，也讓民進黨還能在常會中「留有異見」，不會使民進黨變成台灣「民主失敗」的話柄。

儘管鄭文燦涉貪遭押，民進黨全代會內無一語涉及黨內腐敗貪瀆政風，全是一片重新執政「台灣當道」的論述，也說明了這個黨意識形態掛帥的本質，讓曾經要害民進黨滅黨的陳水扁「復出江湖」，更說明了「清廉勤政」已不再是民進黨執政追求目標，堅持「台灣優先」的敵我意識，才是民進黨鞏固基本盤的不二法門，這其間無關於台灣民主優化，無涉於民主人權守護，只關係民進黨能否守住執政權的盤算，「民主台灣」向前行，其實說的是「民進黨主政」向前行，至於台灣真正的利害，那是比不上黨的利害來得重要。

賴清德全代會講話全部使用台語，也說明了賴要藉本土意識做為爭取基本盤的政治設計，也不在乎外界「閩南沙文主義復活」的譏評，結語的「毋通走回頭路」，更是「告別蔡英文時代」，右派民粹的民進黨才是賴清德主導的方向，符合國際社會民粹政黨當政形象，其實，這才是台灣走回頭路的悲哀。