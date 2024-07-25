內唐亞胡訪美 正值拜登的垃圾時間

美東時間7月22日，以色列 總理內唐亞胡抵達美國訪問，原希望藉此可以重申美國與以色列牢不可分的盟邦關係，但時間實在是糟得不能再糟，過去10天中，川普被刺，聲望大增，拜登 被迫退選，美國政局空前混亂，對以色列、對美國來說，都不是個恰當的時候。

首先，以色列國內很多人對內唐亞胡此時來美國，不以為然，他們認為戰爭仍在進行，有上百名人質尚未獲釋，總理不應該擅離職守，目前雖然哈瑪斯已經軟化立場，不要求以色列承諾永久停火，但在內閣極端右派政黨堅持下，內唐亞胡卻表明任何協議都要讓以色列繼續戰鬥直至達成戰爭目標為止，加薩已被炸成廢墟，超過200萬巴勒斯坦 平民，在自己的領土上成為難民，四處流浪。

內唐亞胡周四見拜登總統，原來是想要爭取他的支持，但是現在拜登退選，只剩下半年任期，政權現在成看守政府，換成運動比賽的比喻，就是「垃圾時間」，兩人本來對加薩停火協議就有嫌隙，拜登覺得內唐亞胡不斷殘殺平民，讓自己在國內受到很大的政治壓力，內唐亞胡則認為美國正千方百計趕他下台，見拜登等於沒用。

內唐亞胡周三在國會聯席會議上演講，與國會關係本是以色列的強項，內唐亞胡期待看到兩黨一致支持自己的政府，事實上，2015年時的眾院議長貝納邀請他來國會演說，沒有知會白宮，把當時的總統歐巴馬氣得半死。

可是他這次演講，在加薩戰爭之後，華盛頓氣氛與過去親以色列已經不同，不僅民主黨與共和黨立場對立，甚至民主黨內也是分裂的，部分民主黨議員缺席杯葛，抗議已經被國際戰犯法庭要求通緝的內唐亞胡。

周五他將會見前總統川普，對內唐亞胡來說，這可能是他此行的重頭戲，不僅因為川普的第一任非常挺他，把大使館遷至耶路薩冷，與以色列站在同一立場對抗伊朗，現在川普選舉聲勢很高，很可能會有第二任，只要內唐亞胡能夠撐到明年1月，他的政權就穩了。

當然他也會與民主黨準總統候選人、現任副總統賀錦麗見面，時間未定，但賀錦麗未出席他的演講，以示對內唐亞胡的不滿，賀錦麗立場比拜登還要更批評以色列，早在3月她就要求以色列在加薩「立即停火」；更重要的是，現在部分搖擺州，如密西根州，有相當多的阿拉伯裔人口，民主黨內有高比例的年輕選民，強烈反內唐亞胡，賀錦麗要與他們站在一起，才能得到他們的支持。

過去拜登一直小心翼翼，忌憚國內猶太裔團體的壓力，不敢過度施壓以色列，但如今拜登不再尋求連任，或許在加薩停火，甚至以巴和解上，留下政績，既是拜登歷史留名的機會，也能幫賀錦麗一把。

拜登的最大目標，希望以色列接受巴勒斯坦建國，從而讓以沙烏地為首的阿拉伯世界全面與以色列達成關係正常化。不過，由於中國已經把影響力伸入中東，尤其是伸入巴勒斯坦，使得拜登要在任期內達成以巴和解，極難成事。

7月23日在北京，巴勒斯坦14個派別結束了歷時三天的和解對話，並簽署了《北京宣言》，一致表達了支持聯合國「181號決議」，同意組建民族團結政府，同時參加由聯合國主持、中國、俄羅斯等國參加的國際會議。

值得注意的是，首先，過去的巴解和解協議，多是由阿拉伯國家組織的，且只是由法塔與哈瑪斯簽署達成的，這次北京宣言，囊括了所有重要的巴勒斯坦政治派系，包括在加薩地帶影響力日益增強的伊斯蘭聖戰組織。

其次，過去極端派系，如哈瑪斯與伊斯蘭聖戰組織往往傾向於否定法塔主導的巴勒斯坦民族權力機構，同國家社會尤其是以色列達成的各項和平協議，同時也對聯合國通過的原則性決議，持批評和否定態度，這次所呈現出來的態度理性，前所未見。

其三，這次對話在北京舉行，前所未有，而且提出新的國際機制，要包括中國和俄羅斯在內，將有力地促進巴勒斯坦派系緩和，同時給巴以問題的解決注入新的動力。

尤其在《北京宣言》中，批評了美國偏袒以色列的巴以政策，換句話說，巴勒斯坦各派系對由美國來主導未來以巴和解，嚴重提出質疑，這將使得拜登在他剩餘的垃圾時間中，恐怕難有所成。