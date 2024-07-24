川普挑范斯布局深遠 是加分或減分

川普 宣布范斯 為競選搭檔後，共和黨 與川普支持者一片讚頌聲；挑他，可拉攏年輕選民和關鍵搖擺州選票，如勝選，范斯可能成川普「讓美國再度偉大」(MAGA)的繼承人，成為共和黨2028年、2032年看好的總統候選人。但范斯也可能是「潘斯第二」，眼前對川普死忠，日後可能成川普挑戰者，甚至成為川普的掘墓人。

范斯不滿40歲，缺參政經驗，曾是陸戰隊員赴伊拉克參戰、退伍後進大學和耶魯法學院、俄亥俄州新科聯邦參議員，是作家、創業者，意識形態反共反中，曾激烈批評川普是「白癡」、「騙子」、「道德災難」、「美國希特勒」，聲稱永遠不會支持川普，但2020年起改口力挺川普，「我後悔看錯了這個人」。2020年川普輸給拜登，他也指控有大規模非法投票舞弊。

憲法規定，副總統兼任國會參院議長，實權有限，其權力完全看總統授權多少而定；副總統最主要功能是總統備胎，一旦總統去世或無法視事，是繼承總統第一順位人選。川普遇刺後，美國政治鐘擺從極左擺回，川普聲望如日中天，提名范斯使他成第二位炙手可熱人物，民主黨支持者對范斯普遍感到不安，卻難有人可與他匹敵。

范斯成為美國政壇新傳奇，不到40歲就參與白宮大位競逐。有人認為川普眼光過人，就像上個任期提名三位保守派大法官，顛覆美國，扭轉美國長年左傾方向。但也有人認為，挑選范斯證明川普用人只看現實利益，2016年川普挑選向他表忠的潘斯作副手，強調兩人理念一致，最後卻反目成仇，內閣閣員也像走馬燈般更換。范斯年輕、可塑性強，對自己理念非常執著，是不是利用川普作墊腳石，兩人能否始終和睦，只能等著瞧。

范斯出身俄亥俄州貧困單親家庭，母親吸毒又多次離婚，靠外祖父母撫育長大，高中畢業後沒錢上大學只能從軍，退伍後進俄亥俄州大，再進耶魯法學院獲博士。他在華裔「虎媽」蔡美兒鼓勵下出版《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy)，描述白人底層家庭的困境，居紐約時報2016、2017年暢銷書榜首，狂銷逾500萬冊，還被拍成電影。這本書被稱是「鐵鏽帶的聲音」，范斯也從底層一步步爬上華府政壇頂峰，集天時、地利與人和，成為共和黨耀眼新星。

紐約時報揭露范斯三年來精心布局接近川普；紐時專欄作家、諾貝爾經濟學獎得主保羅‧克魯曼撰文，指范斯被加州矽谷科技業億萬富翁PayPal創辦人彼得·蒂爾等人一手包裝，出錢讓他創業、進而參政，卻對鐵鏽帶最熱愛他的支持者充滿鄙夷；川普遇刺後范斯立即歸咎拜登，卻未舉出任何實證。

有評論說，川普鐵打的營盤，最底層是紅脖子，范斯吸納美國頂級科技圈，是川普的現成工具人，兩人利益結合給底層畫大餅；川普喜歡看到之前反對他的人向他屈服，范斯跪得最徹底，政治野心一點都藏不住，是否成為民主黨未來最重要對手，民主黨需謹慎提防。

川普和范斯都主張美國優先，反對續援助烏克蘭。川普反對制裁俄羅斯，認為中國才是首要敵人，范斯也認為中國相比俄羅斯，是美國的更大威脅，支持提高進口中國貨關稅、調查人民幣匯率操控，兩人都強烈反移民。川普上台後是否逼烏克蘭割地求和，美中貿易戰、科技戰再升高，已引發美國的敵對國、競爭對手或盟邦都緊張，史上罕見。

川普支持者們認為川普布局影響深遠，川普2028年不能再選，范斯將成為MAGA代言人，率領共和黨掌握2028年和2032年選舉優勢，未來12年如果是共和黨執政，中、俄、伊朗、北韓都可能發生巨變，川普肩負解體中共的使命，和雷根瓦解蘇聯一樣，將重整世界秩序。

拜登退選後，多家媒體整理兩黨民調，川普在各搖擺州依然領先賀錦麗，有預測指川普將以340張選舉人票，橫掃賀錦麗198張選舉人票而大勝，美國即將迎來翻天覆地的變化。

川普選范斯讓選民愛恨兩極，他們目前聲勢強大到已不能輸，輸了可能會有一場比2021年國會暴亂更大的風暴。共和黨醞釀防止民主黨選舉舞弊，眾院日前通過法案，選民投票前須查核公民身分證件，但民主黨主導的參院不會通過。在暗殺川普、拜登宣布退選激盪下，大選高潮迭起、後果難料。