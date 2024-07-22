「川普交易」的高通膨和高利率

前總統川普。(路透)

金融市場將川普 重返白宮稱為「川普交易」，預見將出現更高的通貨膨脹和更高的利率。因為川普許多核心政策都朝著這個方向推進：關稅 將增加進口成本，驅逐移民 可能推高工資，赤字舉債的減稅將刺激經濟。在通貨膨脹不斷加劇的情況下，聯準會別無選擇，只能選擇提高利率。

與任何惡夢一樣，川普經濟學可能比現實更可怕。川普和他的顧問有很多糟糕的想法，但他們實施政策的能力將會受到國會、政府機構和市場的限制。

川普的政見主要有三，第一個是放鬆管制，這是共和黨黨綱的主要內容。與2017年不同，這次他們已經做好人員和政策的安排。川普已表態在上任後將立即廢除拜登政府的許多環境規則，放寬對石油公司的鑽探限制，並向聯邦機構施加削減開支的壓力。

他承諾和他第一任一樣，每發布一項法規就取消兩項法規。但高盛認為，川普放鬆管制的舉措對整體經濟的影響最終微乎其微，只是他並不會因此放棄努力。

在稅收方面，川普立場可說是一以貫之，他2017年推出的一籃子計畫「減稅和就業法案」大部分內容，都將在2025年底到期，他很可能會延續該法案，甚至往上加碼。

但要讓法案在國會獲得通過，共和黨將需要有彌補延長減稅的財源，未來10年需要約4.5兆美元。川普的計畫是，一大部分收入可能來自關稅，這可能在10年內帶進3兆美元的收入，取消拜登的一些政策也不無小補，如拜登的氣候補貼計畫「通膨減少法案」的成本預計將達到約1兆美元，共和黨可以取消電動車的稅賦抵免，川普還表示可能會取消拜登的學債豁免，預計可省下1兆美元。

川普最備受抨擊的經濟戰略是他的保護主義，尤其是針對美國以外的地區。他已經表明要對美國所有進口商品徵收10%的普遍關稅，對中國製造的商品徵收60%的關稅。

如果川普兌現其「美國優先」的貿易政策，毫無疑問會對全球產生影響。但也會面臨重重關卡；在共和黨的建制派中，對關稅議題仍然存在抵制。如果川普決定跳過國會，就必須宣布進入國家安全緊急狀態，賦予他特殊權力。然而，這個作法很可能會在法庭上被駁回。

對中國提高關稅比較容易實現，因為現有法令就可引用。可以主張中國沒有履行2020年與川普簽署的協議，但如果沒有外國政府的合作，打擊中國出口產品透過其他國家轉口輸入，將會更加困難。

穆迪分析公司指出，川普的三大競選政見都指向同一個結果：高通膨。「我們甚至還沒有把報復性關稅納入考量，因為沒人知道關稅戰涉及層面有多廣。」

川普的政見也將面臨其他障礙。他第二個任期的第一年就面臨多項挑戰：債務上限將於1月2日恢復，迫使白宮與國會進行談判；另一個門檻在4月底到期，如果國會沒有編訂新的預算，就必須大幅削減預算。川普的減稅政策一直都在與時間賽跑。如果民主黨拿下眾議院多數，這些談判都會變得更加棘手。

也許川普對美國經濟造成的最大短期損害將是他的移民政策。阻止他所說的「入侵」將會消耗他的新政府過多精力。過去幾年進入美國的數百萬無證客，對於維持經濟成長和抑制通貨膨脹至關重要：當美國在新冠疫情後開放邊境時，移民的流入有助於緩解建築、製造、休閒和酒店等一系列行業的勞動力短缺問題。勞動市場的復甦反過來又幫助通膨率從2022年中期9.1%的高峰回落。

但是川普不僅主張大規模驅逐1500萬至2000萬無證移民，還將限制持有效簽證移民工人的流入。再加上嬰兒潮世代的退休浪潮，估計每天有1萬人退出勞動市場，將給工資上漲帶來壓力，就像疫情期間一樣。停止移民將對勞動市場造成衝擊。不過，與川普的其他政策一樣，每一措施都會遇到重重阻力：法院很可能駁回驅逐令，民主黨各州拒絕合作，企業遊說要求寬鬆。

由於勞動成本和通膨是聯準會在制訂基準利率時，所考量的兩個重要指標，聯準會可能會因此宣布進一步升息，或至少等待更長的時間才降息。這將使經濟衰退再次成為迫在眉睫的嚴重威脅。

川普如選上，他的第二個任期有可能失控，也可能平穩過渡。但對他過激行為的反制並不會自動發生，需要共和黨、法院和整個社會站在他的對立面，才能阻止川普經濟學最糟糕的情況發生。