拜登寧千山獨行 也不願忍辱而退

拜登 17日到內華達拉票，卻染上新冠，不得不提早結束造勢活動，登上空軍一號時，見他舉步維艱，小心翼翼地走上梯級，唯恐有失，真的讓人不忍卒看，年紀那麼大，身體又不好，仍那麼努力。18日那天，共和黨大會結束，川普 獲全黨支持，成為提名人，相比之下，拜登正處於低潮劣勢，不少評論因此預測，拜登在壓力之下，這個周末就可能宣布退選。但是19日早上，拜登已滿血復活，宣布他絕不退選，下周將恢復競選活動。

自上月底辯論以來，已過了三周，呼籲拜登退選的民主黨 國會議員和金主不斷增加，民調認為他不適合做總統的選民已增至85%，但拜登好像絲毫不受影響，沒有採取撫平選民和反對者的行動，輿論將他這種態度稱為公然抗拒(defiant)。

這個周末，拜登被困在德拉瓦海邊的住家，因為他第三次染疫，雖然白宮說，症狀溫和，沒有發燒，但他被迫服了四次抗疫藥Paxlovid；人在病中，加上身體本來就弱，精神一定低落。另一方面，民主黨對他所施壓力，可說是上升到極點；前總統歐巴馬以及前眾院議長裴洛西，公開施壓，要求他退選。但他在這最困頓的時刻，很快就在19日反彈，並聲言絕不退選，下周就再投入選戰；拜登不受環境和別人影響，公然抗拒的精神清晰可見。他為什麼如此精神？

拜登的助理透露，「那些認識他幾十年的人，如今卻在背後捅刀子」，言語間透露出對背叛的無奈與憤怒，而另一位消息人士則直言不諱稱：「那些試圖排擠拜登的人，正是當年將川普推向我們的人。2015年的錯誤，我們不能再犯」。

2015年底，拜登正準備投入2016年民主黨的總統初選，當時的總統歐巴馬和他的重要幕僚都認為，喜萊莉‧柯林頓是民主黨首選，拜登甚至贏不了另一參選人桑德斯，因此勸退拜登。用拜登的話說，他是被黨內精英排擠(push out)；「大西洋月刊」揭露，2015年底，歐巴馬的首席政治顧問普魯夫，找到拜登，向他展示民調數據，然後對拜登說：「你真的要在選舉夜成為第三名，輸給喜萊莉和桑德斯？」結果，拜登做了一生最後悔不已的決定，答應退出選舉。

後來的發展是，喜萊莉初選雖擊敗桑德斯，大選卻輸了給川普，拱手讓出白宮寶座。那次的決定，對拜登來說是一絕大錯誤，因為他一直認為自己可以贏得初選，並且可以擊敗川普，但是他卻不明不白地決定退選。這個決定令他憤怒不已，一方面是對自己憤怒，因為自己竟接受了別人的安排，另一方面是對黨內精英的憤怒，因為他尊敬那些精英，卻輕視他，認為他不能在選舉中取勝。長期觀察拜登的民主黨著名政治顧問阿塞羅德說，拜登那次的決定是他肩膀中的一塊晶片，成為一生的推動力。

2020年，拜登已77歲，又再次被黨內精英輕視，認為他年齡太高，應讓位給年輕一代，但拜登這次不顧一切，勇往直前，結果贏了初選，並且在大選中成功阻止了川普連任。這次勝選，撫平了不少拜登的不滿和憤怒。但到了2024年，想不到同樣的事，又再發生，自6月27日總統辯論之後，他就被黨內精英群起而攻，逼他退選，因為有2015和2020的經驗，所以他公然抗拒，堅持不退，無論有多少國會議員和金主反對，無論歐巴馬和裴洛西怎樣勸退，都沒有用。

由於退選的壓力愈來愈大，新聞網站Axios和紐時都報導，拜登近日較能聽取意見，例如關於賀錦麗，他要競選團隊調查賀錦麗對川普的勝算，結果得到的結論是，若由賀錦麗出戰川普，她的勝算還不及拜登自己。2020年競選時，拜登曾聲言只做一任總統，然後交棒給年輕人，但現在發現，賀錦麗還不如他，而他本來就認為自己是唯一可以擊敗川普的人，所以他堅持拒絕退選。

長期觀察拜登的人認為，他有一種恐懼心理，即害怕自己變成政治邊緣人；這種心理很容易了解，因為拜登自1973年當選德拉瓦州聯邦參議員起，至今半世紀，一直處於華府政治中心。對他影響極大的妻子吉兒曾說，拜登害怕變成為邊緣人(drifting into irrelevance)；對於批評者來說，這種恐懼心理正好用來解釋他的戀棧權力，但對於拜登來說，這正是他不退的原因，因為他還有很多事要做。