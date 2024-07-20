團結的共和黨 對上驚惶失措的民主黨

共和黨全國代表大會結束，會場仍留有「開除拜登」的標語。(路透)

美國政治再也沒有比18日的演變，更讓人拍案驚奇了。共和黨全代會上下對川普 俯首稱臣；民主黨 卻傳出歐巴馬、裴洛西委婉期待拜登 總統放棄連任。投票前四個月，共和黨團結一致，民主黨卻分崩離析，2024大選出現歷史上前所未有的詭異氛圍。

一個月前，川普四件重案纏身，正待法院開審之際，四大案卻逐一被化解，川普聲勢逆升；到6月底首次電視辯論後，拜登衰弱難掩，老態盡現，明顯難擔重任。驚惶失措的民主黨面對民調下降，金主怯場，已無法再為挺拜登自圓其說。自由派媒體幡然醒悟，紐約時報社論率先要拜登見好就收，此時退選才能留下好的身影。拜登承認在辯論的表現不佳，但還是極力抗拒各界逼退的呼聲，認為只有自己可以代表民主黨，擊敗川普。拜登未料到民主黨基層反彈發酵，擔心他總統無法連任，還將拖累民主黨參眾兩院席次，非但難再奪回眾院，參院多數也要失守，落得全盤皆輸。

民主黨國會議員開始反撲自保，拜登既已明確表態不退，參眾兩院領袖相繼拜會拜登，擺明要逼他下車；黨內其他領袖歐巴馬、裴洛西及柯林頓等雖未表態，稱尊重他的決定，但卻要拜登三思，裴洛西還提醒「時間已經不多」，間接請拜登「知所進退」。

面臨連任壓力的參眾議員開始連串表態，從私下運作到公開呼籲，就在川普13日遇刺未遂前的幾小時，眾院民主黨領袖傑佛瑞斯與參院多數黨領袖舒默，先後到德拉瓦州與拜登晤談，明確表示民調低迷，盼他能再三思，不要拖累國會選舉。前眾議長裴洛西也拜訪拜登，當面傳達黨內基層的擔心，最後歐巴馬出手，藉媒體放話，擔心情況不妙，請拜登認真考慮是否繼續競選。

若無意外，拜登退選已成定局，Axios報導，拜登似已屈服壓力及落後民調，可能幾天內就會宣布退選。我們日前就指出，拜登辯論崩潰的慘敗，民主黨應盡快換帥止血。拜登就算他有心繼續報效國家，但在主客觀環境已全然失控的情況下，如果他還執意競選，就是戀棧權位，缺乏自知之明。此外，拜登核心圈為保住自己的權勢，對拜登欺暪真相，其心可誅。此外，民主黨高層、金主加上媒體，早知拜登心智退化，難以連任，卻選擇默不作聲，如今卻義正辭嚴來逼退，首鼠兩端，尤為可憎。

美聯社最新民調顯示，七成以上選民要拜登退位，六成五民主黨選民要換掉拜登。拜登今天落到這般田地，正是上述這些共犯一手造成。拜登決定競選連任，因為他們認為滿口謊言、遭司法追訴的川普一定無法當選，拜登很有機會連任。只有明尼蘇達州菲利普斯(Dean Philllips)敢在民主黨初選挑戰拜登，但民主黨初選處處封殺他。華爾街日報的社論就稱：「華盛頓民主黨人在面臨失去權力的威脅時。冷酷無情，冷血算計。」

一但拜登退位，民主黨內早在推演由賀錦麗接棒，美聯社-NORC最新民調，約六成民主黨人認為賀錦麗應接棒。嚴格而言，賀錦麗畢竟在2019年民主黨初選敗給拜登，這次繼續擔任拜登副手，自然沒參與2024年民主黨初選的考驗。

民主黨已不可能再辦初選。目前的關鍵，是已通過黨內初選的拜登，一旦決定退選，要毫無保留地將手中掌握的黨代表票交出，交給包括賀錦麗等可能接手的民主黨總統候選人，此人並能在民主黨全國代表大會，獲得各州黨代表的共同背書，才能披掛上陣。

共和黨剛結束在密爾瓦基的全代會，正式提名川普與俄亥俄州聯邦參議員范斯為正副總統候選人，「團結挺川普」是目前共和黨的寫照。先前刺殺川普未遂的嚴重事件，不僅川普，整個共和黨全代會都有躲過一劫的重生使命感。

各界認為，這次共和黨全代會召開與提名2016年曾嚴厲批評川普的范斯為副手，證明共和黨已被川普與MAGA改造成功，徹底淪為「川普黨」。少數敢發聲的，例如被視為捍衛傳統共和黨價值，向來反對川普的民粹式政治的「國家評論」雜誌，對范斯的被提名，就在社評指提名范斯，是在「雷根共和黨主義棺材上再補一釘」(another nail in coffin of Reagan Republicanism)，川普在名義上已為MAGA主義找到80後的繼承人。

川普目前聲勢上升。最新愛默生學院民調顯示，遇刺未遂後，川普在密西根、賓州等七個關鍵州全部都領先拜登，領先幅度擴大。面對民主黨目前分崩離析亂象，川普與共和黨仍無法掉以輕心，因為民主黨基層團結，在社區催票與動員力，還是遠超共和黨。