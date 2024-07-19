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共和黨全代會落幕 川普誓言會贏：不再有人受苦難

川普專訪大白話 衝擊兩岸掀波瀾

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前總統川普在接受彭博商業周刊專訪時，談到台灣時直白地說：「台灣為我們做了什麼？」川普還說，「他們百分之一百奪取我們的晶片事業，他們有錢得很。台灣應該付我們保護費。」我們多年來保護台灣，他們卻偷走了我們的晶片事業，現在中國這麼想併吞台灣，我不確定我們繼續(保護)下去還有什麼意義」。

川普的另一個質疑來自他認為要捍衛一個在地球另一端的小島，實際上來說很困難。他說，「台灣遠在9500英里遠的地方，距離中國僅68英里」。

川普要盟國自負責任、向盟國收保護費的說法並不新鮮，但川普對台灣政策一向曖昧，話說得這麼白，訊息一公布，台積電的股價立馬應聲下跌。彭博說川普說法如同「放棄對台承諾，象徵美國外交政策的巨大轉變，意義堪比停止對烏克蘭的援助，川普似乎準備從根本上改變背後的條件」。

相較於拜登曾經多次脫口要派兵保護台灣，川普對協防台灣的不在意，當然會讓台北當局捏把冷汗。過去川普在被問到是否協防台灣時，總拒絕說明，因為會讓他「失去談判籌碼」，但他也曾經在一場競選活動中開嗆，說如果中國在他任內入侵台灣，他會轟炸北京作為回應，讓北京痛罵川普喪心病狂。

當然這個世界早已習慣川普口無遮攔的狂言風格，更能理解川普選舉語言的肆無忌憚，但川普不在乎台灣，卻是事實。當年川普要拿台灣這「筆尖」來戳中國大桌面，拿台灣做談判籌碼和習近平較量，在第一任總統任內早已表露無遺，北京學者就評估，一旦川普再度當選，在台灣問題上會對北京比較有利。

川普一再表示習近平是他的好朋友，但在川普任內美國政策大轉向，中美貿易大戰和全球供應鏈重定位，也加劇了中國壓力，讓中國經濟開始走下坡；川普宣稱，他如當選，考慮對中國進口產品課以百分之六十稅率的新關稅，瑞士銀行經濟學家就評估，中國經濟成長率將腰斬，人民幣會重貶，這當然會對習近平構成新挑戰，讓已經低迷的中國經濟更遭重創。

其實，將中國視為「美國再次偉大」的唯一「敵人」已經是美國跨黨派共識，不論誰當總統都是不可逆的趨勢，但拜登和川普不同的是，拜登會利用地緣政治，胡蘿蔔和棒子齊出，把台積電等大廠逼到美國生產，又對這些大廠有晶片法案補助；但可預見的是，川普會反對補貼策略，想盡辦法圍堵中國，要求北約、韓國、日本、台灣「付保護費」，也要這些國家為美國軍火付錢。

川普要盟國付出更多的代價，必然會造成美國和盟國間緊張，這是北京學者認為對中國有利的空間，特別是拜登政府在亞洲建構了安全聯盟，會因為川普的斤斤計較而鬆動，反而是北京能重塑對歐洲、對亞洲諸國的關係，爭取北京國際影響力。北京也評估，分裂的美國將讓美國國力衰退加速，有利於中國與美國競爭。

對台北來說，川普的談話雖然現實而殘酷，但賴清德政府除了表示美台關係穩固，台灣也願負起應負責任外，沒有什麼選擇。不管美國選舉結果為何，台灣只有美國保護下才能生存，賴清德政府既然採取了全面反中的選擇，就必須採取全面倚賴美國的政策，不管美國怎麼說，台灣只有俯首聽命的選擇，連討價還價，與美平等談判的資格都沒有。

然而，台灣必須評估，美方的要求，究竟有沒有能力負荷，也得評估，萬一付了保護費，未必真能得到保護，必須要為國家生存做最壞的打算和最好的準備。對台灣而言，美國再次偉大未必是台灣的最佳利益，美中一旦再次惡鬥，夾在中間的台灣，勢必成為兩隻大象爭相踩踏的對象，台灣不會有太平日子過，必須在被擠壓的空間裡，找到自己的生路，這生路不會是美方或中方的如意算盤，而是台灣的靈活應變，沒有這種應變能力，當然就只能等著任人宰割。

選舉尚未揭曉，台灣當然不能有太明顯的政策動作，卻不能不為川普可能的當選預做準備。賴清德政府已經開始逐步在外交上，預做新人事的布局，駐美代表處將是重中之重，以期有效掌握美國選後新局，讓台灣盡可能少受傷害，台北不能昧於現實，必須要及早因應。

川普 拜登 賴清德

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