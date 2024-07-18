川普接受提名演講 是當選的關鍵

川普 遇刺受傷後，全美震驚，而他的英雄形象，也讓全美國佩服，現在進行中的共和黨全代會，已經完全沒有雜音，成為效忠川普的大會，過去與川普作對的聯邦參院少數黨領袖麥康諾宣布肯塔基州代表票投給川普時，遭到了現場的一片噓聲，與川普在初選中競爭到最後的前聯合國大使海理，也須到代表大會上宣布支持川普。

在他的政治對手方面，我們看到，除了拜登 總統，親自致電川普慰問，而曾怒撕他國情咨文的前國會議長裴洛西 ，也在推文中感謝上帝，川普無恙，他的聲量與聲望達到前所未有的高峰。

有人認為川普贏定了，已無懸念，但有人認為時間會沖淡一切，距離投票還有110天，最後結果還很難說。

原本維持中立，甚至還有些反川普的高科技界，聞到風向，紛紛錦上添花，矽谷諸多巨頭藉著譴責暴力為名，向川普表態為實的方式，如微軟CEO納德拉說「致以最良好的祝願，祝他早日康復」，或是蘋果CEO庫克：「我心與他和受害者們同在，強烈譴責暴力」。

之前與川普關係緊張的亞馬遜創始人貝佐斯，也打破九個月社交媒體沉默，稱讚川普「在面對真正子彈時，展現出極大的優雅和勇氣」。特斯拉創辦人馬斯克原本就是川普的支持者，槍擊案發生不到一天時間內，馬斯克已經在自己的X帳號發表和轉發多達15篇推特，公開為川普拉票，更宣布每個月捐助4500萬元到川普的競選委員會。

一般預料他的民調會急遽上升，把領先拜登的幅度拉大，可是根據一份路透/易普索於15、16日所做的民調，結果顯示川普支持率達43%，而拜登的41%緊追在後，兩人差距在3%誤差範圍內，顯示並未導致民意的大幅轉變。

他的民調沒有大幅攀升，可能反映出「短多長空」的現象，換句話說，短期看來，川普似乎所向無敵，但長期來看，支持川普的MAGA群眾雖會更激動團結，但是原本支持民主黨的群眾，擔心白宮、參眾兩院全輸，也會在危機感的驅使之下，產生反動員，讓過去不想投票的、女性選民、少數族裔，認為已經退無可退，全都出來支持民主黨。

在這個關鍵時刻，川普其實有個絕佳的機會，可以超越自己，吸引過去對他從無好感的選民，這就是18日在共和黨代表大會上所發表的接受提名演說。

假設川普能夠有總統風範(act presidential)，接納包容那些與他不同的人，發表一篇感人肺腑、團結美國的演講，走出同夥取暖的同溫層，進一步去爭取中間選民，甚至修改部分自己堅持的政策，將可以擴大勝面，維持對自己有利的形勢。

其實川普與他的幕僚，也很清楚這場演說對自己的重要，在遇刺後的首次訪談中，他表示，原本他的演說內容，都是關於貪腐、糟糕政府，「但我把它丟了」，他說新的演說內容將聚焦團結美國，「這是讓國家團結起來的機會，我獲得了這個機會」，還感謝拜登來電，描述兩人的通話「良好」，他說今後兩人的選戰可能會更「有禮貌」。

但也有人認為川普舊習不改，老狗玩不出新把戲，證諸過去歷史，川普慣常以尖酸刻薄的話攻擊對手，而他的MAGA群眾也喜歡他這套話術，2022年川普的支持者以榔頭襲擊時任眾院議長裴洛西的丈夫，川普多次拿此來揶揄裴洛西，對2021年年初的襲擊國會暴徒，川普則稱他們是「難以置信的愛國者」。

尤其反諷的是，川普是槍枝暴力受害者，但要他呼籲禁絕用來殺害自己的AR-15半自動步槍，絕對不可能，因為在美國這類槍枝高達4400萬支，擁有者多半是贊成擁槍的共和黨人，川普才不會自打嘴巴，去批評他們。這也正是民主黨陣營所察覺的弱點，拜登在最近的訪問中，已經開始呼籲禁絕暗殺川普的這類槍枝。

時勢造英雄，而英雄也會把握時勢，發生在川普身上的暗殺事件，誠屬不幸，卻把川普捧上英雄的高峰，如果川普能夠察覺此一關鍵時刻，迎合大多數美國人心，就是把握時勢的英雄，攀上白宮的寶座，沒有掌握時勢，輸掉選舉，就只能成為此不幸事件的受害者而已。