川普遇刺後聲勢急漲 勝選仍有難題

川普 躲過暗殺後聲勢大振，他臨場表現勇敢、堅毅，槍口下高呼「戰鬥」，贏得很多美國人推崇，稱他是「英雄、鬥士」。本文截稿時尚無民調印證拜登 和川普支持度有多大變化，川普聲勢上揚，拜登只能靜觀後效，難有對策。共和黨氣勢如虹，川普以超級巨星姿態出席共和黨全代會，宣布副手人選；而兇手庫克斯刺殺動機未明，使陰謀論盛行，如查出與民主黨 有關聯，拜登選情將雪上加霜。

執法單位正調查行凶動機，坊間有兇手是受人指使，是被利用的替死鬼，民主黨怕輸就派殺手行凶，甚至有CIA早就有精神控制技術等陰謀論流傳；也有指暗殺是自導自演，較可信的臆測是兇手在校曾遭同學霸凌、期待加入射擊俱樂部，因射技太差被拒，行凶想改變世界、歷史留名，社會邊緣人的蠢行，讓國家陷入危險，卻幫了川普大忙。

川普15日受訪說，如果不是他在開槍那一刻，頭轉向右閱讀圖表，子彈會命中他頭部，「我本來應該已經死了」；醫師也說，被AR-15步槍擊中還能生還，真是奇蹟。川普形容「無論是走運還是天意，很多人說是上帝讓我還活著」。

拜登在川普遇刺後第一時間發表談話譴責槍枝暴力，還與川普通話慰問，次日發表全國電視講話，呼籲政治降溫，全國團結，並撤掉所有攻擊川普電視廣告。他強調絕不能讓暴力成常態，必須用選票代替子彈決定國家大事，民眾應突破思維侷限，不要只聽和自己觀點相符的聲音，仇恨不應有立足之地，展現總統應有高度和格局。

經歷暗殺事件，是否刺激拜登退選？很多人認為拜登更難贏川普了，換不換人已不重要。拜登近日靠北約峰會記者會、多場電視專訪想扳回他老邁失智等形象，表現比預期好，但75%民主黨選民，85%全美民眾認為他應退選；逾21位民主黨國會議員加入勸退行列，民主黨陣營儼然呈分裂狀態。

川普聽幕僚規勸，遇刺前表現「自律溫馴」，遇刺後聲勢大振。有川粉拿川普和同樣遇刺的雷根相比，憧憬1984年雷根橫掃49州525總統選舉人票(占538張選舉人票的97.6%)，大勝民主黨對手孟岱爾的歷史重演。川普條件難與雷根相比，但他中槍後表現頑強、舉臂高呼「戰鬥」臨危不亂，撇開政見和個人風格，川普特質贏了民心，拜登恐難匹敵川普。

川普聲勢高漲，民主黨即使想換拜登，中生代有意大位的幾位州長可能更沒意願或勇氣出戰川普了，因為當「砲灰」落敗會成日後參政陰影，影響白宮之路前程；除非出現意外讓賀錦麗代替拜登出戰，否則拜登參選到底可能更難撼動。

暗殺案顯示美國的政治兩極化漸深入基層，學校自由化教育灌輸、政壇和媒體左右各走極端，社交平台偏好設定、人工智能推送特定愛好訊息給受眾，無形中都在分裂國家和民眾，更容易培育出類似暗殺川普的人，讓國家陷入危機。拜登電視演說勸民眾傾聽與自己觀點不同聲音，在網路時代更困難了。

但無論政治分裂多嚴重，都不應訴諸暗殺、流血等手段，頌讚川普英勇之餘，讓人聯想2021年1月國會暴亂暴徒要活捉潘斯、裴洛西「吊死」，和暗殺川普一樣的暴力都應受嚴厲譴責或制裁，否則就淪為雙重標準。

川普因禍得福，最後可能促使兩黨各自團結，中間選民的影響更重要了。可是川普還有須克服的難題 ：一，距投票日還111天，選民被暗殺激起的情緒會逐漸冷卻，使兩黨支持率復歸原位，川普如何維持聲勢不墜，在幾個搖擺州更形重要。

二，民調顯示共和黨約一成選民自承川普如被判有罪，就不支持他，這批宗教信仰虔誠、秉持崇高道德標準的保守選民，是否隨川普被暗殺而改變態度支持川普，對川普很重要。

三，川普聲勢拉升到幾近沸騰點，可能刺激本來不支持拜登的民主黨選民投票；川普張揚個性能自律多久、如何整合黨內與他不親密的聯邦參議員如麥康諾、穆考斯基、羅穆尼、麗茲錢尼等勢力，影響相關各州得票。

四，美聯社民調，全美約六成成人對川普沒好感，不想再看白宮亂象。川普的前國安顧問波頓出書，多位高層將領、白宮幕僚公開指川普不適任總統，這些因素是否因暗殺案而失去破壞力，是川普勝選的另一難題。