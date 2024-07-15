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美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

直擊川普全代會 維安嚴謹 要順利闖關得靠運氣

川普遇刺衝擊選情 凸顯槍枝危害

社論
川普遇襲後馬上躲在演講台下。（美聯社）
川普遇襲後馬上躲在演講台下。（美聯社）

前總統川普13日在賓州造勢時遇刺，右耳上部受傷但無大礙，現場民眾一死兩傷，20歲的白人槍手庫克斯被當場擊斃。他使用AR-15攻擊步槍，是兩黨爭議最高的槍枝，執法人員在兇手車內還找到爆裂物。距投票日僅112天，兩黨難免藉事件宣傳，拜登堅持不退，川普被暗殺塑造出「臨危不亂頑強勇者」形象，衝擊選情。不少評論認為，大選勝負已定，川普穩贏、拜登涼了。兇手登記為共和黨人，卻捐款民主黨，顯露民眾對川普愛恨都走極端，政治兩極化嚴重，如無法撫平，更壞的事件還可能發生。

川普遇暗殺讓人聯想前總統雷根遇刺，以及台灣陳水扁2004年競選總統時出現「兩顆子彈」，扭轉阿扁頹勢最終勝選；不同的是川普目前聲勢領先拜登，很多人尤其兩岸華人認為，川普遇暗殺後勝選態勢更穩了，臉上帶血的川普很鎮定，在特勤人員包圍保護下，還握拳高舉右臂多次高呼「Fighting(戰鬥)」，臨危不亂就像亞馬遜創辦人貝佐斯大讚的「槍口下展現勇氣」。

天佑美國，暗殺事件雖不幸，不幸中卻有大幸，彰顯美國人勇敢、冷靜一面。如果子彈向右偏一兩公分，川普將頭部中彈當場遇難，大選局勢完全改觀，影響美國和世局。從電視畫面看現場群眾，連續槍響後，川普右手撫耳俯身躲講台後，特勤人員一湧而上用人身保護川普，民眾在第一時間雖尖叫卻未出現驚慌奔逃，原地俯身躲避，避免人踩人增加傷亡，說來幾分諷刺，大規模槍殺案頻傳的美國人已「訓練有素」。

刺殺發生後，拜登和所有前總統、政商名人都譴責暴力，民主黨撤銷攻擊川普電視廣告，拜登發表電視講話，譴責事件令人惡心，美國絕對不允許發生這樣的暴力行為。拜登並與多年不講話的川普通話，慰問川普，各大媒體報導客觀持平，記者口吻冷靜，都呈現成熟民主國家應有風範。

暗殺川普讓管控攻擊性槍枝再成話題。共和黨向來支持擁槍權，兇手用半自動AR-15突擊步槍就是美軍使用的M-16，民間逾1600萬人合法擁有，是美國最暢銷步槍，也是近年所有大規模濫殺案的凶槍。彈匣子彈多、火力強、易改裝，能協助射擊的撞火槍托成兩黨爭議題材，聯邦最高法院6月14日才判決，政府對撞火槍托頒布禁令不合法，呼應川普想法，如今川普卻險些葬身這種槍下，說成「現世報」恐有爭議，川普與共和黨人也不會因此改變立場。

兇手20歲、高中畢業不久，登記為共和黨人，卻曾捐款15元給民主黨進步派(激進)團體，到底是對川普不滿，或民主黨支持者假扮共和黨人行刺，抑或像暗殺雷根的兇手辛克萊，只為博得影星茱蒂．佛斯特青睞，行凶動機可能影響選情，國安部正調查中。

共和黨開始作文章，川普一些盟友將暴力歸咎拜登，一名共和黨國會議員在社交媒體X貼文，指責拜登煽動暗殺；被列入川普副手候選人之一的聯邦參議員萬斯(JD Vance)說，拜登競選團隊的言論直接導致暗殺事件，外界是否認同，卻見仁見智。

美國槍枝氾濫，全美3.4億人口卻擁有3.93億枝槍，總統被暗殺已發生過七次，四位總統被殺身亡；川普繼1972年前阿拉巴馬州州長華勒斯(George Wallace，種族隔離主義者)競逐總統時被槍擊，導致下半身癱瘓後，52年後再度成被暗殺未遂的總統候選人。他歷劫後發表講話，指這樣的行為竟發生在我們國家，令人難以置信。到底該指責誰，引人深思玩味。

事發後，許多人質疑：民眾入場前難道沒安檢和過濾槍枝武器？特勤局狙擊手既能在暗殺後立刻找到槍手並予狙殺，為何事前未掌握制高點、發現躲藏400呎外屋頂的槍手？

被暗殺可能有助川普贏回白宮，川普握拳舉臂、臉上沾滿鮮血、被特勤人員擁簇離場的畫面，成為美國歷史重要一刻。川普之子艾瑞克已在社交媒體貼照片，宣傳「這就是美國需要的鬥士」；民主黨人噤聲觀望，謹慎應對，是否刺激拜登退選，尚待觀察。

不少華裔川粉讚川普是「天選之人」、「真命天子」，留下經典英雄形象，提前鎖定勝局。但對照民調指七成五選民不受拜川辯論影響，可能也有高比率選民不受川普被暗殺影響，依然投給原先中意的候選人。未來100多天，暗殺事件可能被爭論和炒作，但應不致成主導勝敗的唯一因素。

川普 拜登 共和黨

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