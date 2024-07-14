兩個加州人 拜登退選關鍵之所繫

民主黨內要求拜登總統(中)放棄選連任的聲浪愈來愈大，其中關鍵人物是兩位都來自加州的政治人物──副總統賀錦麗(左)、前眾院議長裴洛西(右)。圖為拜登2022年3月1日首度在國會發表國情咨文。(美聯社)

拜登 12日到關鍵州密西根造勢，在底特律向2000名支持者演講，紐時形容講詞「火氣十足」和「強而有力」，猛攻對手川普 ，說他是34項重罪的罪犯，支持者大叫「把他鎖起來」(lock him up，模仿川普2016年把喜萊莉．柯林頓鎖起來的口號)。拜登又說：「我是民主黨 提名人，我哪裡都不去；我將會選下去，並贏得大選」支持者一度歡呼大叫「喬，別走」。

底特律造勢的場面，比11日的拜登記者會氣氛好得多；在11日回答提問中，拜登把他的副總統賀錦麗說成為「副總統川普」；更尷尬的口誤，還出現在當天下午的北約峰會上，拜登向峰會嘉賓介紹烏克蘭總統澤倫斯基，竟然將他說成為「總統普亭」；普亭是烏克蘭的侵略者，這次峰會的主題正是要討伐普亭。基本上，輿論將拜登60分鐘的答問評為內容詳實，因為他對外交事務有深入了解，但是答問的表現，可能無法與口誤相比，因為收看記者會直播的2300萬人，多半只會記得「副總統川普」和「總統普亭」。

自6月27日拜登的災難性辯論表現至今，已有兩周，拜登與呼籲他退選的人一直在纏鬥，一方面是拜登希望力挽狂瀾，化解黨內要求「換人」的危機，另一方面則是民主黨人心存恐懼，擔心若讓拜登選下去，民主黨不但會輸掉白宮，還可能輸掉參眾兩院的控制權，結果是三大皆空，空前大敗；所以民主黨的國會議員和大金主紛紛發難，群起呼籲81歲的拜登退選，讓黨內年輕人有機會上位。可是截至這個周末，拜登戰意高昂，毫無退意，而「倒拜」勢力，也正在醞釀升級，加大逼退力度。

一般的預測是，雖然拜登不想退，但隨著要求他退選的國會議員和大金主愈來愈多，加上民調愈來愈落後的壓力下，他將不得不決定退選。

截至12日，呼籲他退選的民主黨國會議員已增至20人，包括一名參議員和19名眾議員。紐時12日報導，支持拜登的最大政治行動委員「Future Forward」宣布，只要拜登不退選，就會抽起9000萬元的政治捐款。好萊塢男星喬治克隆尼10日投書紐時，說拜登不退選將是民主黨的災難；好萊塢是民主黨主要捐款來源地(另一來源是矽谷)，克隆尼的表態，顯示拜登將失去好萊塢。拜登在上月底辯論之後，民調顯示，認為拜登太老的選民大增，拜登訴苦，逼他退選的都是黨內精英，這與事實不符，因為11日公布的ABC/華郵民調顯示，創新高的85%選民，都認為他太老，不適合做總統。

最新的發展形勢顯示，一直不被看好的副總統賀錦麗，民調開始出現突破，例如在10日公布的「Bendixen & Amande」民調發現，若由賀錦麗與川普對決，賀錦麗以42%比41%領先川普，這是賀錦麗首次領先川普。在11日公布的ABC/華郵民調中，賀錦麗也以49%比47%領先川普。這兩個民調至少顯示，如果拜登退選，賀錦麗將有機會與川普一戰，甚至擊敗川普。

賀錦麗今年59歲，曾擔任舊金山市檢察長和加州檢察長共15年；在擔任加州聯邦參議員期間，曾在國會質詢川普提名的大法官卡瓦諾，檢察官式的質詢曾贏得輿論好評。在2020年的總統初選中，她的辯論也有表現；如果今年9月的第二次總統辯論，由她與川普決戰，可能會為民主黨帶來一新耳目的表現。

另一個加州人是前眾院議長裴洛西，她是「倒拜」運動的另一個關鍵人物。裴洛西當眾院民主黨領袖20年，包括兩度(2007-2011；2019-2023)成為眾院議長，向來以選舉眼光見稱，目前仍是舊金山選區的眾議員，在眾院中影響力極大，她在拜登辯論災難後領導民主黨的民意走向，在倒拜運動中起了關鍵性的作用。

本月2日她提出，美國人有權討論拜登的辯論表現，是偶然一次的拙劣表現？抑或慣常如此？這提法一出，打破了黨內不敢批評總統的潛規則；到了本月10日，她又說，拜登應該「重新考慮」(reconsider)，自己應否退選。「重新考慮」的提法，目前仍是民主黨人的主要思路，眾院民主黨高層，包括少數黨領袖傑福瑞斯，都在催促拜登，盡快決定是否退選。裴洛西既提出「重新考慮」，即表示將有下一步，因為拜登不可能停留在長考之中。

裴洛西在國會，賀錦麗在白宮，兩個加州人(同樣出身於舊金山)，正在推動一場拜登退選的美國政變。