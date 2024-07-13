如拜登退選總統 宜早不宜遲

拜登總統出席11日北約峰會個人記者會。(美聯社)

全球關心矚目下，拜登 總統有驚無險完成華府北約峰會記者會，除了幾處口誤之外，再次堅決表態決不退選，表現超出一般預期。但這場記者會的表現，非但沒能止血，反而升高勸退聲浪。自拜登第一場總統大選辯論表現失利，民主黨 陷入驚駭至今，已過兩周；拜登繼續堅持選到底，但勸退之聲未減反增，北約峰會已過，拜登與民主黨不能再浪費時間，必須摒除雜音，全黨團結，定於一尊。

拜登總統為這場北約峰會記者會做足準備，冀望為雪崩民調設置停損點。平心而論，拜登當晚表現被認為差強人意，展示他對國際局勢與外交事務熟稔，得到認可按讚。可是各方放大觀察拜登的一言一行，拜登前後幾次口誤，例如把烏國總統澤倫斯基誤稱為「普亭」，把副總統賀錦麗說成「副總統川普 」，這種平常失誤，卻在此刻令人捏把冷汗，被各家評論是「顯示失智的敗筆」，更立即放大為社群媒體上嘲諷的題材。

民主黨議員對拜登將會拖累參眾兩院，愈來愈害怕淪為少數黨。眾院民主黨領袖本周初集會，大家七嘴八舌，但卻不敢公開違背拜登要選的決定。拜登競選團隊則在當天率隊到參院為民主黨參議員簡報拜登選情，簡報會後參議員無一滿意，民主黨基層民意沸騰，七成以上視拜登太老，無法再任，是主流黨意，但拜登堅持他有民意支持。

拜登記者會表現好壞，如今已無關緊要，民主黨換人聲浪，此起彼落。紐時網上報導「五位國會議員在拜登北約峰會記者會結束後，呼籲拜登退選」，截至目前已有18位面臨連任壓力的民主黨國會議員擔心受拜登拖累，公開要求拜登退選。華爾街日報報導指 「拜登的記者會沒有阻止叛逃浪潮，世界不能沒有美國，但可以沒有拜登」。

一名民主黨資深選戰專家說，正如同一場辯論成敗無法逼拜登退選，同樣拜登一場看似成功的北約記者會 ，也不能證明拜登老當益壯，但大家關心的是他「能否維持選前四個月，以及選後四年」。Politico網報導「拜登(記者會)扳回幾分失地，但面臨更多要求下台的呼聲」。

拜登已數次公開表明不會退選，自認是黨內最有資格擊敗川普，當仁不讓。但民主黨基層炸鍋，認為拜登老態龍鍾，已不適任。自由派主流媒體，從引用訪問不具名人士質疑拜登心智能否勝仼，到各報社論與專欄論述，一再呼籲拜登見好即收，未竟志業換黨內新生代來接棒，拜登仍不為所動。

來自民主黨資深高層的態度，最為關鍵，尤其是前總統歐巴馬與前眾議長裴洛西立場，歐巴馬對川普接他任總統，打斷民主黨自由派施政傳統，耿耿於懷，「極其厭惡川普」，昔日搭檔拜登能再度痛敗川普，極為期待；裴洛西是川普任內的最大敵人，而在拜登前兩年任內，兩人攜手合作通過重大法案，交情深重。兩人都能直接與拜登通話，但礙於情面，就是不能啟口。

兩人表面態度尊重拜登的決定，實則希望拜登放棄。如今拜登既已表態參選到底，兩人就應該馬上力挺拜登，撲滅異議。但裴洛西又再公開籲請拜登再三思，歐巴馬則潛水沉默，遲遲不做公開表態支持。

兩人態度已引基層發不滿。批評說如果歐巴馬與裴洛西覺得拜登不適任，就要站出來說清楚為何拜登不適任，不能再賣關子，表態愈晚對民主黨傷害愈大，浪費8月黨代會之前的時間，更重要的，兩人若確認拜登可再繼續領導，也要把話說清楚，讓選民有所依歸。

CNN在拜登北約記者會後立即發文報導稱，歐巴馬與裴洛西私下通話密商拜登與他大選的未來，報導說：「兩人都不太確定該怎麼做」。但報導補上，拜登的北約記者會並沒有加分，改變拜登心智老化的事實，「民主黨人迫切希望結束令人沮喪的內訌，重新努力擊敗川普，他們懇求歐巴馬或裴洛西幫助他們實現這一目標」。

民主黨總統提名內戰，終須一決，雙方決戰日就在未來一周，拜登核心團隊在「換拜」聲四起後，就著手規畫，讓民主黨全國委員會在本月21日就正式提名拜登參選，先下手澆熄黨內換人呼聲；此時正好遇上共和黨全國代表大會在密爾瓦基舉行，再次提名川普代表共和黨出征，屆時中共三中全會登場，諸多政治日程，讓人眼花撩亂，應接不暇。