賴清德開鍘樹威 鄭文燦涉賄辭官

海基會董事長鄭文燦（右）涉貪案，總統賴清德（左）與鄭文燦的關係，引發聯想。（本報資料照片）

為了七年前一樁土地變更地目案，中華民國前行政院副院長鄭文燦被控涉賄後，火速辭官，卸下海基會董事長一職。賴清德 親自表態，「不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，毋枉毋縱，不得不然」。賴清德一槌定音，民進黨 廉政會也表示，鄭只要收押，就是停權三年處分。民進黨內一片肅殺聲，無人敢為鄭辯護聲援，此案雖重創民進黨形象，卻也是賴清德樹威拚清廉政績的辣手回馬槍。

賴清德和鄭文燦雖然同屬新潮流，但兩人行事風格大相逕庭，賴向以孤鳥嚴峻，好惡分明著名，鄭卻是圓融通達，黑白不忌，有求必應，在新潮流內就早已不對盤。2019年賴在黨內出馬挑戰蔡英文 時，鄭文燦公開「棄賴挺英」，更是蔡英文最愛的「胖周瑜」，拉拔鄭文燦不遺餘力，以至讓鄭有「大阿哥」稱號，甚至在蘇貞昌交卸閣揆職務後，政院決策幾乎是鄭文燦說了算，而賴鄭間的「瑜亮情節」，更是台北政壇的常識。

鄭文燦案意外爆發，台北政壇多以雍正往事形容賴清德宮鬥的心狠手辣；康熙朝中九王奪嫡之亂，雍正和八阿哥是爭大位的對手，八阿哥當年也和鄭文燦一樣「人緣極佳」，拉黨結派，雍正接大統後，即將八阿哥派為「理藩院尚書」，最終仍不免被革職圈禁命運。雍正行事厲酷不近人情，和賴也有幾分相似，因而「賴雍正」對「鄭阿哥」開鍘戲碼，就成為台北政壇耳語熱議情節。

鄭文燦海基會董事長的任命，本來就是賴有意將鄭「發配邊疆」的起手式，鄭在就職時恭謹地讀著賴清德談話，似有預知自己未來政治前程未卜，必須及早表忠。然而，表忠未必能免禍，桃園地檢署在鄭回國時，突然將鄭約談到案，也掌握到500萬元台幣（約15.4萬美元）送賄，鄭日後退還的金流過程，鄭雖托詞為「借款」，縱使在法律上最終未必能成罪，但「收受賄款」流程心證已成立。鄭雖然在過往傳聞甚多，但這件在司法上認為「犯罪嫌疑重大」的案件，已然重創鄭文燦的前程，讓鄭很難在未來選舉上再翻身，更不可能成為賴清德的競爭對手，此案勢將成為鄭文燦政治路的「封棺之作」。

問題是，以鄭文燦位高權重，民進黨一反前朝遇事必護短的作風，變成「不論親疏，非法必辦」的勇塑清廉政風，則是賴清德借力使力的趁勢政治招數。賴清德上任後一個多月，兩岸關係愈來愈緊張，內政也無明顯變革，除了一枝獨秀的台積電與股市外，幾無政績可談，行政院又困於三黨不過半的國會惡局，只能忙於和在野黨鬥爭打憲法官司，賴政府急於擺脫施政無能的評價，懲治貪官是最容易贏得清譽的作法，賴清德也力圖要回到「清廉勤政愛鄉土」的舊圖騰，否則將很難甩脫民進黨已成貪腐老黨形象，難以爭取年輕選票。

然而賴清德一石二鳥的做法，受傷的不會只有鄭文燦，浮上枱面的就是蔡英文政府的治理實況，也是鄭文燦這種明取賄款的高官，卻是蔡英文倚重的謬誤。

七年前的案子，檢調早有證據，但七度要求追查全遭阻擋，過程中有多少權勢介入干預，都得受到檢視。立委黃國昌在國會中質詢，包括前法務部長關說，總統交辦等情節，都可能讓事件擴大，案情發展下去，鄭文燦決策過程，將是對蔡政府八年執政的全面檢視，光是鄭文燦這樁土地開發案，當時主政的行政院長就是賴清德本人，當年的府院可以脫得了干係嗎？是怎麼樣的權力結構，可以讓這麼明顯的貪瀆案件掩蓋多年，蔡政府當年的濫權狀況到何種地步，鄭文燦案會不會是另一個揭發民進黨政府腐化狀況的破口？

在鄭案爆發的前夕，民進黨正國會派將和賴清德素不對盤的陳亭妃除名，這個動作是向「信賴聯盟」靠攏，也說明了賴清德開鍘鄭文燦立威，已讓民進黨內人人自危，擔心自己可能是下一個遭到血祭的對象。在野黨也從賴清德的凶狠手段中看出，當下的朝野惡戰難以化解，賴清德對自己人都這麼不留情面，何況是在野黨與政敵們。

或許，蔡英文也能從賴清德的狠手段裡，評量自己是否會成為下一個遭鬥爭的對象。四年前，蔡英文就為了蘇震清案，要執政團隊「升官發財請走別路」，卻也救不回綠營貪凟亂象，如今賴清德要接手開刀止血，會不會祭旗砍向前朝，誰也說不準。