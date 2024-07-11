英法選舉結果 對美國的教訓啟示

歐洲的法國與英國這幾天分別都有選舉，結果卻各異；英國的工黨不出所料的大勝，得到的席次412席，是自1997年以來，執政黨所得到的最多席數，可是得票比率，卻只比上次大選多了2%，反觀執政的保守黨卻只有121席，得票率足足掉了20%。但至少從2016年脫歐以來英國的政情，終於獲得穩定。

法國國民議會選舉，第一輪大勝的國家陣線，是極端右翼，全歐震驚，第二輪卻在左翼聯盟與中間派的聯手夾擊下，淪為第三，但沒有政黨可以單獨過半，法國總統馬克宏 又不願意任命最大黨左派聯盟為總理，現在政局陷入混亂。

歐洲的政治變化，雖然有其內部脈動與邏輯，但是與跨大西洋的美國政局，卻有某種呼應關係，常常驚人地雷同。

早在1980年代，雷根與柴契爾在位重疊多年，兩人惺惺相惜，都是「偉大的保守主義者」；英國工黨的布萊爾與美國民主黨的柯林頓，也都服膺「新中間路線」的意識形態；最令人咋舌的則是2016年英國脫歐，接著是美國川普 在當年年底當選，被認為是世界民粹政治的兩隻黑天鵝，震撼至今仍然未消退；如果今年年底川普重返執政，這將鼓勵法國國家聯盟的雷朋再接再厲，於2027年參選總統，這次的機會比過去都要大得多。

面對11月的總統大選，美國應該從歐洲這兩場選舉中，汲取怎樣的教訓？首先，法國的中間偏右與左派聯合，在200個選區的第二輪選舉中，採取棄保策略，形成「共和陣線」，硬生生地把第一輪選舉第一位的極右派國家陣線的席次擠成第三，防止其執政，避免了國家重大危機。

這在美國不可能；現在川普所帶領的MAGA群眾，已經有效地控制住共和黨 ，共和黨內已不可能出現願意與民主黨合作的分裂派系，有人期待看到，極端政黨的轉向，譬如法國國家陣線為了爭取選票，路線已經轉為溫和，甚至願意支持烏克蘭，可是川普與MAGA群眾，反而是帶領著共和黨轉向極端，逼烏克蘭要接受屈辱的停戰條件。

其次，選舉本來是去極端化的機制，每個政黨都會走中間溫和路線，以尋求最多數選民的支持；在黨魁科賓帶領下的英國工黨，原本意識形態是反猶的，其路線過於激進，不能被選民所接受，幾次大選都輸給保守黨，新黨魁施凱爾上台後，採取偏向布萊爾的新工黨路線，向選民傳遞的資訊是，工黨政府將帶來令人安心的變革，把科賓與其徒眾驅逐出黨，施凱爾當選後，承諾要重建英國，「要替那些沒有投給我們的人服務」，這才是團結全國的正確方式。

第三個教訓是，在這個經濟萎縮、通膨肆虐的時代，反建制、要求改變是個很強的訴求呼籲，無論是英國首相蘇納克或法國總統馬克宏都遭受到衝擊，最近的印度莫迪與南非國大黨政府，也莫不如此，執政的拜登政府須引以為戒。

但是選舉是在比哪一邊更不得人心，這個教訓另一面即是，在英國，與其說是工黨的勝利，不如說是保守黨的大敗，而在法國，則是大家合作把極右派給幹掉，拜登的執政也許不見得這麼受歡迎，卻要看是否大家更擔心川普上台。

最後，美國2020年選後混亂的例子，告訴我們，選舉最忌輸不起，英國的民主傳統最為人所稱道，首相蘇納克不僅立即宣布辭職，還對選民表示「我已經聽見你們的憤怒與失望」。

可是在半總統制的法國，總統馬克宏卻拒絕承認失敗，被迫與左派「共治」，他現在似乎想運用他自己的總統權力，遲遲不指派國會最大黨來組閣，並且不接受現任總理的辭呈，這就會讓法國政局混亂持續下去，有人猜測可能會長達數月。

這正是川普這次參選，大家所最憂心的，不是擔心他會選贏，而是擔心他選輸後，死不認輸，在四年前，他已經鼓勵共和黨在各地興訟，挑戰選舉結果，後又在清點選舉人團時，唆使民眾包圍國會，企圖施壓更改結果。

法國與英國的選舉，雖然對美國有局部的影響，但是絕不像美國有全世界的影響力，今年最重要的選舉會落在11月初的美國，這是沒有人會質疑的。