中共長臂管轄 箝制台灣與海外言論

中共 國安部等五個單位6月21日發布22條「懲治台獨」新規，針對台灣或海外分裂國家、煽動台獨的頑固分子訂定罪行和刑責，最重可判死刑、境外被告適用「缺席審判」等。中共常批判美國「長臂管轄」，全球制裁違反美國反恐法律或禁運政策的企業或個人，如今中共也想長臂管台獨，但對台獨定義、如何執行等都有疑慮，既違反國際人權規章，更讓人有箝制境外言論等聯想。

中共宣布這項新規，磨刀霍霍，台獨言行可終身境外追訴，最重可判死刑，還可缺席審判等，人在大陸境外都可能被判死刑。台灣政治人物和民眾都有機會被判刑，極端舉例，假設判「務實台獨工作者」賴清德 坐牢或死刑，中共有能力執行嗎？國際觀感和台灣選民能否接受？使得懲治台獨更像在走偏鋒。

賴清德總統回應說，民主不是犯罪，專制才是罪惡，中共認為不贊成統一就是台獨，台灣只剩『統一促進黨』不被追訴，九成台灣民眾都可能成懲治對象。陸委會立即調升民眾赴大陸旅遊警示為橙色，「建議國人非必要，宜避免進入陸港澳」，台灣和海外輿論一片批評北京聲浪。部分台商表示，須趕快關閉大陸工廠、將台灣員工撤離大陸，否則太危險。

中共早有「反分裂國家法」、「國家安全法」，但兩部法律沒有罰則和施行細則，22條可能想彌補缺陷，但對台獨定義或逮捕行動，任由中共決定，必然加深境外人士赴大陸和港澳的疑懼。

22條發布前一個月，中共宣布懲戒台灣五名電視名嘴，指控他們在節目中唱衰中國，即使是實情或部分屬個人意見，北京卻認定他們歪曲造謠，懲戒他們想引發寒蟬效應，讓台灣人和海外華人 都不敢公開支持台獨或批評中共。長臂管轄對照美歐亞洲自由國家，既違背言論自由，對中國形象也是負面宣傳。

中共早有跨境管轄案例，習近平掌權後，2015年10月，北京國安人員曾秘赴香港、泰國，綁架銅鑼灣書店東主桂民海等五人，押回大陸受審。香港經反送中、雨傘運動後，完全納入中共嚴管下，港人自由權利收縮、商業奄奄一息。中共2017年也羈押赴大陸的民進黨員李明哲，判刑關押五年，現在試圖把手伸向台灣和海外，箝制言論。

北京或許期望這樣做能遏制台獨勢力擴張，殊不知台灣民眾愈壓愈反彈，即使中共新規可能讓部分台灣或海外人士「自律」，忌憚赴大陸或在東南亞國家被中共綁架、受審，但這種寒蟬效應有如「紅色恐怖」，能否降低台獨支持度讓人存疑，顯然也找錯病灶，開錯了藥方。

國民黨執政時期，台灣民眾支持民進黨比率穩定維持三成五上下，近年不斷攀升。2020年蔡英文第二任期選舉，得票數達817萬票、得票率57.13%，比2008年「馬蕭配」獲765萬票更高，創下總統直選後最高紀錄，支持台獨不再是穩定的約四成選民。

雖然支持蔡英文和支持台獨不能畫等號，兩者卻難區分。賴清德5月20日就職後，偏綠的台灣民意基金會民調，58%民眾傾向未來台灣獨立、18%傾向未來兩岸統一、12%期盼永久維持現狀，約七成民眾贊成未來台獨或永久維持現狀，中華民國現狀逐漸被「融入」獨台或台獨中，不易區分。

台灣民眾對自由人權、反獨裁、民主等理念深入人心，大陸改革開放進程和民主化期待，在習近平執政後倒退，中共剝奪港人自治，一國兩制名存實亡，中共加強對大陸人民數位監控等，都把台灣民心推得更遠、更無意願與大陸統一。

中共近年許多作為，都強化台灣2300萬人生命共同體或拒統意識，北京除了文攻武嚇，還想藉遙距起訴、判刑等遏制台獨，最多只能抓幾個倒楣者開刀，對遏制台獨或改善兩岸關係，有害無益。

美國也曾跨境制裁中、俄、伊朗官員或企業，但僅凍結財產或拒發簽證，中共卻想任意起訴政治理念不同者，還可缺席審判、宣判死刑，用法律威嚇來處理政治紛爭，只會治絲益棼。一個人權紀錄聲名狼藉的政權，卻想管轄主權或治權都無法企及的台灣或海外華人，不過是「戰狼」姿態的延伸，外人看來更像自不量力，徒增反感。