「換拜」將分曉 接替者難成氣候？

拜登 現在退選還能保有顏面，獲體察民意、識大體等評價，讓選民懷念；再晚可能就醜態畢露，更糟是參選到底，最後卻敗選，或即使勉強連任成功，面對全國民眾戰戰兢兢質疑四年，並被世界嘲笑。拜登何須戀棧權位，自討苦吃，近日的發展將很關鍵。

民主黨 是否換拜登，已出現分裂。愈來愈多民主黨參眾議員、州長公開反對拜登參選，辯論後十多天來，紐約時報社論、許多學者專家呼籲拜登退選，拜登卻頑抗，強調「沒有人推我出局，我會參選到底，最後會贏」。「換拜」如失敗，民主黨選民為阻止川普 上台而「含淚投票」，顯然成拜登唯一的勝選希望。

拜登不退，除了高齡者的頑固性格，可能還因接替者未必能打敗川普。辯論後各項民調，拜登落後川普約6個百分點。賀錦麗聲勢上升，CNN和路透民調，指賀錦麗如和川普對決，結果會比拜登好，路透指賀錦麗僅落後川普1個百分點；每日郵報民調卻顯示，即使賀錦麗上陣，川普也能以49%：38%擊敗賀錦麗。路透和Ipsos民調指如由米雪兒‧歐巴馬迎戰川普，將以50%優勢打敗川普的39%支持率。

民調結果各異，民主黨一團混亂；拜登宣示不退，家人和幕僚給他的意見很重要，他也在觀望希望支持率起死回生，寄望選民為阻止川普上台而含淚投票給他，但CBS News調查，逾七成選民認定拜登太老不適任；也有五成多選民要川普也退選，民主黨現定調「黨內團結，拜登可拉高聲勢獲最終勝利」，是否太樂觀、選民是否認同，都有疑問。

民主黨接替人選難覓，賀錦麗被認定為第一順位人選，她早就公開宣示已準備好接任總統。但賀錦麗能勝任嗎？CNN和路透民調把賀錦麗捧得很高，衡諸過去經驗，近兩三年很多民調指賀的副總統表現僅有四成滿意度。拜登派她巡視美墨邊境處理非法移民問題，後來邊境失控、偷渡客闖關人數破紀錄；她外交場合多次表現失態，廣受詬病。

賀錦麗父母是印度裔、牙買加裔，59歲、有非裔亞裔血統，符合民主黨的「政治正確」。新書爆料指她是歐巴馬力荐給拜登，拜登夫婦並不真心喜歡她。她僅有七年加州檢察官、四年檢察長和四年聯邦參議員資歷，辯才雖可力抗川普，從政經驗卻相對遜色。

民主黨又想到歐巴馬太太米雪兒，但她已多次宣布無從政意願，遑論參選總統，甚至連幫拜登站台都不願意。或許近半數美國選民認為，歐巴馬是創造歷史的偶像，米雪兒跟著沾光，但另半數選民卻認為歐巴馬執政是一場災難，除了「歐記健保」，大部分政治遺產都僅是政治正確，米雪兒以50%領先川普的39%，也成自由派炮製的「美好願望」。米雪兒是律師，缺乏直接從政經驗，美國也沒有徵召文化，她出馬機會偏低。

密西根州州長魏桂美(惠特默)、加州州長紐森等都有意參選總統，卻不願對拜登逼宮，匆促上陣風險奇高。距大選投票不到四個月，沒時間籌款、很難全美跑遍拉票，雖可接收拜登部分競選團隊和捐款，但幾位明星州長全美支持率僅兩成上下，天時、地利、人和皆不足，和川普近50%支持率相比，參選更像是當砲灰。何況歷史上幾次陣前易帥參選總統者，都鎩羽而歸，他們不如等2028年再選更有勝算。

拜登辯論會的災難性表現，使民主黨充滿焦慮和危機感，是促進黨內團結或更分裂，讓人存疑，也未必能提高傳統支持者的投票意願。看到沒有講稿和提詞機的拜登說話斷斷續續、聲音喑啞、咳嗽不斷、記憶和組織力虛弱，美國總統須應對瞬息萬變的國家和全球危機，民眾怎敢放心再給拜登四年？

川普近日搭上順風車，除了拜登送的禮物，聯邦最高法院判決川普被控涉及煽動國會暴亂，如與總統職務有關就享豁免權，至於何者屬總統職務、何者屬私人行為，由下層法院認定，有利川普。川普辯論會表現其實謊話連篇，近日他刻意自律低調，等待收割民主黨「換拜」不成的果實。

如果拜登隱退、民主黨意外推出中生代應戰，立即凸顯78高齡的川普太老，可能逆轉形勢。自由派媒體正營造川普高聲勢可能帶給美國的危機，是否讓川普的競選高潮來得過早，盛極而衰？民意如流水，政治沒有不可能的事。民主黨危機四伏，川普處境何嘗不然，使這場選舉顯得更具戲劇性、更有看頭。