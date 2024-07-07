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拜登無視健康問題及民調落後 ABC專訪難平黨內怒火

陷入涉貪案 鄭文燦請辭海基會董事長

今年美國國慶 人民要求拜登退選

社論
拜登總統。（路透）
拜登總統。（路透）

拜登5日接受ABC電視專訪，這是他在6月27日辯論大敗後的第一個重要訪問；專訪長22分鐘，下午錄影，晚上黃金時段播出，ABC聲稱，錄影未經刪剪，原汁原味。訪問重點在於回應全國最關心的問題：拜登是否退選？健康狀態是否勝任總統工作？拜登高調回答說，他將會選下去，只有上帝的阻止，他才會退出選舉。

而在同一天，拜登到威斯康辛州麥迪遜(Madison)造勢，演說中，也同樣高調地表示，有人想把他推下台，不讓他選下去，但「我在這裡明白表態，我絕不退出；四年前我贏了，現在我可以再贏一次。」

拜登「災難性」辯論表現震驚全美之後，立即引爆「勸退潮」，民主黨內來自四面八方的勸退之聲，紛紛呼籲拜登退選，立即換人，以免鑄成敗選的大錯。但過去數天，勸退如撞牆，未見效果，於是「反拜運動」由勸退發展成為「逼退」。

民主黨前國會議長裴洛西2日打破黨內避談拜登的沉默，她說拜登的辯論表現有目共睹，討論「是合情合理的」(legitimate)。這話一出，民主黨開始出現裂痕，當天就有兩名國會眾議員公開要求拜登退選，到了5日，又有第三和第四名國會眾議員要求拜登退選。紐約州的眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)將召集眾院民主黨人7日開會，商討「拜登對策」，屆時可能有更多議員公開反拜。在參院，民主黨下周也將開會討論拜登是否退選之事。

民主黨金主則是逼退的關鍵；迪士尼家族5日表示，將抽掉對拜登和民主黨的捐款，直至拜登宣布退選為止。大金主Netflix創辦人海斯汀3日在X平台撰文說，拜登必須退選。截至5日為止，據CNBC報導，金主逼退行動正在擴大。新成立的政治行動委員會「Next Generation PAC」將籌集1億元，作為換人之用。新政治組織「交棒吧，喬」(Pass the Torch, Joe)，已投入反拜行列，拜登5日到威斯康辛造勢，會場有人高舉「交棒吧，喬」的標語。

4日是美國國慶，適逢「拜登風暴」，讓人感嘆不已。美國以民主立國，而民主制度最重要的政治目的，就是讓人民選出希望所寄的總統。但偏偏今年大選的兩黨候選人都超高齡，川普78歲，拜登81歲，「經濟學人」將川普稱為無能者(the uncapable，政策無能，只會說謊和製造混亂)，稱拜登為口齒不清的人(the unspeakable)。美國人民何其不幸，被迫在「兩個不能」中選擇。

以拜登來說，他自稱是民主拯救者，但辯論所見，連話也說不清，不時連句子也完成不了，無法把一個政策目標說清楚；5100萬人目睹拜登的拙劣表現，其中的72%的人對CBS說，拜登沒有能力擔任總統。這是人民親眼所見和親耳所聞，所作出的常識判斷，但是拜登和他的競選團隊卻視人民的認知如無物，辯論之後，不斷為他的拙劣表現辯解，例如在5日的ABC專訪中堅持說，那只是偶然一次的差勁表現(an episode)，並非常態(a condition)。

拜登的認知能力、記憶力和判斷力，可能正在迅速衰退。今年3月他發表國情咨文時，曾在現場回應問題，表現出快速反應和認知能力，但事隔四個月，到了6月27日，出現了大衰退。年老之人的老化和新陳代謝衰退，並不會是偶然一次的衰退，而是長期狀態，我們難以想像，四個月後的拜登，認知能力會衰退到什麼程度。

3日公布的紐時民調顯示，74%的選民都認為，拜登太老，不能勝任總統工作；74%已超過三分之二，亦即等於大多數的美國人，向當權者展示民意，卻遭到漠視，一個連說話也說不清的人，怎能振振有詞地堅持參選？這只能說是當權者的戀棧權力和麻木不仁。74%是辯論之後調查所得，創下紐時民調2015年以來的最高；其實，美國人數年來已一直認為拜登太老，例如2023年暑假的美聯社民調就顯示，77%的美國選民認為拜登太老，只是拜登不想放棄權力，堅持要參選，沒有把人民的意願放在眼裡。

在5日ABC的專訪中，主持人最後問拜登，如果川普勝選，到明年1月宣誓就職，拜登會作何感想？拜登回答說，我盡力做了我所知道的最好。但民主黨人、支持拜登的人、以及不喜歡川普的人，都不會同意，因為對於他們來說，最重要的是，當然是擊敗川普和贏得選舉，至於拜登所說的盡力做到最好，因為輸了選舉，也就毫無意義。

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