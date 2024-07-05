兩岸敵意升高 海事糾紛擦槍難解

中華民國 總統賴清德 上任不過一個多月，四度在公開場合強調中華民國和中華人民共和國互不隸屬的「新兩國論」，不理會中國國台辦稱「頑固堅持台獨立場，決不容忍姑息」的態度。台灣陸委會副主委梁文傑順著賴說法，聲稱「若不把大陸當一個國家，視而不見是很荒謬的事；除了憲法，在其他法律制度，台灣都把對方當國家，要叫『兩岸』或叫『中華民國和中華人民共和國』都好，實質就是兩個國家。」

陸委會官員公然提出「兩國論」，極為罕見。

賴清德和梁文傑，都喜歡拉著前總統馬英九來背書，梁說馬擔任總統時也堅持中華民國主權獨立，「對大陸而言，華獨和台獨是一樣的」。梁文傑犯了幾個事實上的錯誤，其一是兩岸人民關係條例第一條開宗明義就是「一國兩區」，而非兩國，也因兩岸特殊性，所以才要修憲賦予陸委會特別地位，藉以執行規範兩岸往來衍生的法律問題，其次，從大陸在幾次馬英九登陸訪問過程來看，馬主張和現行政府作為當然不一樣。

應該守憲的賴清德總統廻避憲法，再三提倡「新兩國論」，陸委會官員假裝無視憲法，還無視自己依法行政的「兩岸條例」和陸委會組織法，從根本就否定了自己的組織法理與設計，否定了自己執行法律的依據。梁文傑還身兼陸委會發言人，有說明政策和解釋法令之責，居然能有這麼離譜的說詞，可見賴政府兩岸政策作為可以偏離法律現實到何種地步。

問題是，賴政府不僅是口頭宣稱而已，還會將所言轉為政策，未必能真的報復到對岸，卻可以製造「紅色恐怖」，在兩岸關係上製造對立。最具體的案例，就是以大陸公布「懲獨意見書」為由，將大陸和港澳列為橙色旅遊警示，「強烈建議國人非必要宜避免進入」，這可是比新冠病毒還危險的旅遊警告，和以色列同級，如同把陸港澳視為「戰地」警示，賴政府對對岸的惡意，莫此為甚。

去年台灣赴陸(不含港澳)有176萬人，香港赴台就有111萬人，就算兩岸當局對旅遊開放設下層層阻礙，仍擋不住兩岸和港澳人民往來，政治惡意也改變不了兩岸互動複雜的現實性。陸委會強調非強制禁止，只是要人民自負其責，推卸責任可以到這種程度，事實上，以兩岸當前關係之惡化，民進黨政府除口惠聲稱保護外，對台灣人在大陸安危根本無能處理。

最明顯的例子，就是台灣漁船「大進滿88號」到金門撈漁獲，因越界捕撈遭中共 海警船檢，並帶回晉江圍港。漁民說過去了不起是罰款，上一回帶回已是17年前的事。

台灣海巡署曾派三艘艦艇前往救援，直追到「看到晉江市的燈光」，一方面是中共海警有七艘阻擋，另一方面也是為避免衝突，就停到距晉江4.5海浬處，其實也進了大陸水域，如果中方海警未克制，兩岸衝突就是一觸即發。

這糾紛可以分幾個層次看，其一是台漁船在大陸休漁期闖進其海域，中共依法行政，台出師無名，其二，台要求陸方說明，希透過陸委會協助，但兩岸根本中斷官方管道往來，陸委會根本無能援助，其三是中方自6月15日實施「海警機構行政執法程序規定」，中方海警執行趨嚴，在釣魚台和日海警，在仁愛礁和菲律賓運補船都有對峙衝突情事，在金門外海的海事糾紛，並不特別。

當然，過去在兩岸關係還能協商的時代，基於兩岸關係的默契，對台灣漁船作業不強加干預，如今兩岸關係趨劣，中方海警又要執行主權強勢作為，當大陸真要「依法執政」時，台灣過去常常仰恃兩岸優惠待遇就沒了，甚至基於強調主權或「台海內海化」的政治態度，對海事行政執法只會愈來愈嚴，未來類似漁事糾紛只會多不會少，就算賴政府要用「兩國」對等待遇，也不能不尊重對岸法制權力，除了事前警示要漁民小心外，其實賴政府什麼事也做不了。

說白了，連最基本溝通協商管道都沒有，只能靠紅十字會從中周旋，以至於2月金門翻船事件，至今仍因「司法程序」無解，金門前軍人釣客遭捕也還羈留在大陸，不知何時才是歸途，這些例子，都說明了當下被帶回晉江的「大進滿」漁船，很難找到正式協商管道，能讓中方繞開法律「提早放人」，更說明了嘴硬的賴政府只有口頭政治操作「新兩國論」本事，無能有效照顧到台灣民眾需求，這才是「務實台獨工作者」不務實的本質。