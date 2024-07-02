美國需要「革命」 改變總統競選格局

2024年總統大選首次電視辯論，讓大眾看到一位咳嗽沙啞、精神恍惚、措詞困難，常張口結舌才嚅囁講出讓旁人聽不懂的話；另一位謊話連篇、自吹自擂，搬出一堆與事實不符的政績或指控，讓媒體「事實查核」忙得不可開交。4日是美國建國245年國慶，形勢所逼，今年竟只能在一位老而虛弱、一位被判34項重罪成立的人之間，選一個來領導國家。這樣荒誕的選局能否刺激美國再來一場驚天動地的「革命」，改變現狀？

兩黨建制派對此都無能為力，形成民主黨 被老者霸位、共和黨被狂者綁架的荒謬局面。美國雖是叱吒全球的霸權，舉國已無人才，只能坐視81歲、78歲的兩位老人占位，逾七成美國人認為兩位總統候選人年齡太高，已成為國家危機。

拜登 和民主黨指控，川普 是為私利而非國家利益而競選；更貼切說，川普的「復仇之旅」是「當選過關，落選被關」，選上總統可尋求延緩判刑、撤銷其他控罪，還可利用總統大權實施他公開明說的「報復」起訴他的檢察官和所有人。

反觀拜登不服老，隱瞞健康實情競選到底，是想讓川普再次鎩羽，成為他的政治使命和遺產，可能也為依憲法讓位賀錦麗鋪路。首場辯論像兩個老人吵架，一個言語不清，一個答非所問，看不到國家未來方向描述、聽不見政經規畫願景，也缺少對俄烏戰爭、以哈衝突或美中競爭、中俄北韓伊朗結成軸心聯盟，美國如何領導世界應對的大政方針，全無世界最強國家領導人應有的風範格局。

民主黨從拜登的辯論表現看到深沉危機，即使白宮辯稱拜登感冒了，但他老態畢露已影響言語表達和思考能力。民主黨人和紐約時報等近日「含淚」表態，主張陣前換人。民主黨歷史上有兩次更換總統候選人案例，1952年Harry S. Truman總統放棄連任，1968年3月Lyndon Johnson總統棄選，結果最後都敗給共和黨人，臨投票前數月才換人都敗選，使民主黨對換人更猶豫，何況拜登迄今堅持參選到底。

拜登手握黨內初選絕大多數票數，除非他主動退讓，否則距離8月19日民主黨全代會確定人選僅40多天，賀錦麗並無資望可取代拜登。而拜登一旦退選，黨內群雄並起，有人比喻類似清朝「九子奪嫡」的權鬥，將使民主黨分崩離析。寄望拜登第二場辯論或未來表現，能彌補首場辯論的負面形象，美國和民主黨都不應冒這種風險。

拜登辯論會次日在北卡造勢，自侃走路不像以前輕鬆、說話不像以前流暢、辯論不像以前厲害，但知道如何說實話，跌倒了會再爬起來等語，與前一天判若兩人，卻很難改變黨內對他的擔憂和換人念頭。

兩黨都有苦處，共和黨建制派反川勢力已被瓦解，如麥康諾、海理等都已表態挺川普；民主黨臨陣才發現拜登不行，除非歐巴馬、柯林頓或幕後有力金主，願出面協調勸退拜登、整合中生代力量，危機才可能化解。

問題在美國政壇相對缺乏「大老文化」，誰都沒有意願或聲望主導一切，加上拜登有老人頑固性格，能影響他的太太吉兒等家屬也鼓勵他參選，寄望他醒悟而主動退選，就像共和黨無法擺脫川普一樣，難如登天。

美國逾七成選民意願，需要年輕總統。為開啟嶄新局面、帶來良性循環，拜登過去四年政績再好，都須走人，何況他的政績有許多爭議如通膨失控等，票選拜登只剩阻擋川普上台這個首要目標，何其諷刺。

加州州長紐森、密西根州州長惠特曼或其他人選，都是50多歲菁英，如能取代拜登，馬上可凸顯川普太老、有犯罪紀錄等劣勢，也是共和黨恐懼的發展；中生代可為國家帶來新希望，號召年輕選民回歸，也改變川普再回鍋可能棄諾，給北約、烏克蘭、東亞等盟友的不信任感，讓美國政壇和總統大選風貌都煥然一新。

這樣做有如發動一場革命，可清理政壇沉積多年的渣滓，帶動兩黨大換血。有個比喻說，「與其讓川普傳達的謊言表現，比拜登傳達的事實更有力、更吸引選民，不如看民主黨冒敗選風險勸退拜登，換年輕人參選」。兩個老人競選讓人厭倦，拜登如堅持不退，至少應公開接受具公信力的大腦認知測驗，川普也應一起做，這是退而求其次應有的要求。